مخترعو ChatGPT يكشفون عن 34 مهنة لن يتم استبدالها أبدًا بالذكاء الاصطناعي

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وطن-منذ وصول تطبيق ChatGPT، تساءل العديد من العمال عما إذا كانوا سيفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. وقد بحثت شركة OpenAI، الشركة التي طورت روبوت المحادثة، في الأمر. وحسب رأيها، هناك 34 مهنة فقط محمية ضد موجة المد والجزر في مجال الذكاء الاصطناعي.

إنها حقيقة ومسألة وقت فقط قبل أن تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة. من هنا يمكن القول أن هذا الروبوت سيحل محل الإنسان بالكامل، لكن، لا يزال هناك خطوة معينة يجب اتخاذها.

كما لا يتردد البعض في التنبأ بالارتفاع الصاروخي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأوساط المهنية، بل ذهبوا إلى حد التوقّع بأنه سيهتم بنصف العمل بحلول عام 2025، وفق ما نشره موقع “فونأندرويد” الفرنسي.

لا جرم أن وصول تطبيق ChatGPT إلى السوق أدى إلى تأجيج النار في الوساط المهنية. ناهيك بأن قوة روبوت الدردشة المقترن بتعدد استخداماته الهائلة تثير قلق العديد من الموظفين. فمنذ إطلاقه، لم يعد أصحاب العمل يترددون في استبدال قوتهم العاملة بالأداة التي تعتبر أقل تكلفة بكثير. وفي مواجهة هذه الظاهرة، أرادت شركة OpenAI، الشركة التي طورت ChatGPT، تقييم تأثير إنشاء الروبوت على عالم العمل، بحسب ما ترجمته “وطن“.

سوف تنجو 34 مهنة فقط من روبوت الدردشة..

وفقًا لأبحاثهم يقدر مؤلفو الدراسة أن 80٪ من كشوف المرتبات الأمريكية ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بسب تطببيق ChatGPT. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر 19٪ من المهن بالذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 50٪، دون أن يتم استبدالها بالكامل بالضرورة. ومع ذلك، هناك 34 مهنة لن تتضرر بهذا الروبوت بحسب ما قاله مطور هذا البرنامج OpenAI، وهي كالآتي:

العملة على آلات تقطيع وتعبئة اللحوم

مساعدي بناء الأسقف

البنائين المساعدين والبنائين وقاطع الحجارة وعمال البلاط والرخام

مساعدي النجار

الرسامين المساعدون وعمال الجص

مساعدي السباكين ومركبي الأنابيب والميكانيكيين

الرياضيون

العملة في صناعة التعدين

مصففي الشعر

مشغلي معدات الرصف والتسطيح والعناية الشخصية

العملة في محلاّت العناية الشخصية

طهاة الوجبات السريعة

العملة في مجال قطاعة اللحوم والدواجن وصائدي الأسماك

مُصنِّعو قوالب ونوى المسابك

فنيي تركيب ومصلحي خطوط الكهرباء

عمال تركيب ومصلحي زجاج المركبات

الغواصون

بنائي الأسمنت والخرسانة

متخصصون في ميكانيكا الحافلات والشاحنات ومحركات الديزل

المتخصصون في ميكانيكا الدراجات النارية

سائقي الشاحنات الكبيرة

مشغلي مستخرج النفط والغاز

مشغلي منصات النفط والغاز والنفط

آلات الحفر والتحميل ومشغلو معدات القطر والتعدين السطحي

مشغلي معدات المزارع

مشغلي القوارب

عاملي مد خطوط السكك الحديدية ومشغلي معدات الصيانة

العملة في مجال مضخة فوهة البئر

عمال تركيب أغطية الأرضيات، ما عدا السجاد والخشب والبلاط الصلب

مصلحو المواد المقاومة للحرارة

مصلحو ومغيرو الإطارات

الخوادم وعمال المطاعم والسقاة

العملة في مجال قطاعة الحجارة

العملو في الصب وتذويب المواد المعدنية

وختامًا، يمكن القول إن الروبوتات ستتمكن في النهاية من استبدال المهارات اليدوية. وتشير التقديرات بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2028. باختصار، إذا كان هناك أي تأثير، فإن الاحتمالات كثيرة ولا يزال من المبكّر التكهن بما ينتظرنا على وجه اليقين.