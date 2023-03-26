الأحد, مارس 26, 2023
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حياتنا

مخترعو ChatGPT يكشفون عن 34 مهنة لن يتم استبدالها أبدًا بالذكاء الاصطناعي

"الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2028..."

كتب معالي بن عمر
الذكاء الاصطناعي watanserb.com
الذكاء الاصطناعي
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وطن-منذ وصول تطبيق ChatGPT، تساءل العديد من العمال عما إذا كانوا سيفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. وقد بحثت شركة OpenAI، الشركة التي طورت روبوت المحادثة، في الأمر. وحسب رأيها، هناك 34 مهنة فقط محمية ضد موجة المد والجزر في مجال الذكاء الاصطناعي.

إنها حقيقة ومسألة وقت فقط قبل أن تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة. من هنا يمكن القول أن هذا الروبوت سيحل محل الإنسان بالكامل، لكن، لا يزال هناك خطوة معينة يجب اتخاذها.

كما لا يتردد البعض في التنبأ بالارتفاع الصاروخي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأوساط المهنية، بل ذهبوا إلى حد التوقّع بأنه سيهتم بنصف العمل بحلول عام 2025، وفق ما نشره موقع “فونأندرويد” الفرنسي.

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر watanserb.com
هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر

لا جرم أن وصول تطبيق ChatGPT إلى السوق أدى إلى تأجيج النار في الوساط المهنية. ناهيك بأن قوة روبوت الدردشة المقترن بتعدد استخداماته الهائلة تثير قلق العديد من الموظفين. فمنذ إطلاقه، لم يعد أصحاب العمل يترددون في استبدال قوتهم العاملة بالأداة التي تعتبر أقل تكلفة بكثير. وفي مواجهة هذه الظاهرة، أرادت شركة OpenAI، الشركة التي طورت ChatGPT، تقييم تأثير إنشاء الروبوت على عالم العمل، بحسب ما ترجمته “وطن“.

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟.. هارفارد تحسم الجدل

سوف تنجو 34 مهنة فقط من روبوت الدردشة..

وفقًا لأبحاثهم  يقدر مؤلفو الدراسة أن 80٪ من كشوف المرتبات الأمريكية ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بسب تطببيق ChatGPT. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر 19٪ من المهن بالذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 50٪، دون أن يتم استبدالها بالكامل بالضرورة. ومع ذلك، هناك 34 مهنة لن تتضرر بهذا الروبوت بحسب ما قاله مطور هذا البرنامج OpenAI، وهي كالآتي:

  • العملة على آلات تقطيع وتعبئة اللحوم
  • مساعدي بناء الأسقف
  • البنائين المساعدين والبنائين وقاطع الحجارة وعمال البلاط والرخام
  • مساعدي النجار
  • الرسامين المساعدون وعمال الجص
  • مساعدي السباكين  ومركبي الأنابيب والميكانيكيين
  • الرياضيون
  • العملة في صناعة التعدين
  • مصففي الشعر
  • مشغلي معدات الرصف والتسطيح والعناية الشخصية
  • العملة في محلاّت العناية الشخصية
  • طهاة الوجبات السريعة
  • العملة في مجال قطاعة اللحوم والدواجن وصائدي الأسماك
  • مُصنِّعو قوالب ونوى المسابك
  • فنيي تركيب ومصلحي خطوط الكهرباء
  • عمال تركيب ومصلحي زجاج المركبات
  • الغواصون
  • بنائي الأسمنت والخرسانة
  • متخصصون في ميكانيكا الحافلات والشاحنات ومحركات الديزل
  • المتخصصون في ميكانيكا الدراجات النارية
  •  سائقي الشاحنات الكبيرة
  • مشغلي مستخرج النفط والغاز
  • مشغلي منصات النفط والغاز والنفط
  • آلات الحفر والتحميل ومشغلو معدات القطر والتعدين السطحي
  • مشغلي معدات المزارع
  • مشغلي القوارب
  • عاملي مد خطوط السكك الحديدية ومشغلي معدات الصيانة
  • العملة في مجال مضخة فوهة البئر
  • عمال تركيب أغطية الأرضيات، ما عدا السجاد والخشب والبلاط الصلب
  • مصلحو المواد المقاومة للحرارة
  • مصلحو ومغيرو الإطارات
  • الخوادم وعمال المطاعم والسقاة
  • العملة في مجال قطاعة الحجارة
  • العملو في الصب وتذويب المواد المعدنية
تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة
تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة

وختامًا،  يمكن القول إن الروبوتات ستتمكن في النهاية من استبدال المهارات اليدوية. وتشير التقديرات بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2028. باختصار، إذا كان هناك أي تأثير، فإن الاحتمالات كثيرة ولا يزال من المبكّر التكهن بما ينتظرنا على وجه اليقين.

ما هو Chat GPT-4؟.. كل ما يجب أن تعرفه عن الذكاء الاصطناعي في أربعة أسئلة

المصدرفونأندرويد-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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