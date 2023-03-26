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بعد “الإعدام والمؤبد” .. محمد بن زايد يعفو عن فداء كيوان ويُغيّب عشرات الإماراتيين رغم انتهاء محكومياتهم

حكمت محكمة إماراتية في آب/ أغسطس 2022، بالسجن المؤبد على فداء كيوان بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في الشقة التي كانت تسكنها بالإمارات.

كتب سالم حنفي
محمد بن زايد يعفو عن فداء كيوان watanserb.com
محمد بن زايد يعفو عن فداء كيوان
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وطن – في الوقت الذي يُغيّب في سجون الإمارات، عدد كبير من معتقلي الرأي والحقوقيين الإماراتيين وأكثرهم منذ سنواتٍ طويلة،  أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، عفواً عن الشابة فداء كيوان من مدينة حيفا، سبق وحكمت عليها محكمة إماراتية في آب/ أغسطس 2022، بالسجن المؤبد بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في الشقة التي كانت تسكنها بالإمارات.

تخفيف عقوبة فداء كيوان من الإعدام إلى السجن المؤبد

وكانت محكمة إماراتية في أبو ظبي قد رفضت في 23 آب/ أغسطس 2022 الاستئناف الذي تقدمت به الشابة كيوان على الحكم الصادر ضدها بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها إثر إدانتها بحيازة مخدرات والإتجار بها.

فداء كيوان تصل اسرائيل بعد الافراج عنها من الإمارات
فداء كيوان تصل اسرائيل بعد الافراج عنها من الإمارات

وحُكم على الشابة كيوان، وهي مصورة كانت تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في حيفا، بالإعدام في نيسان/ أبريل 2022 لحيازتها 50 غرامًا من الكوكايين ونصف كيلوغرام من الماريجوانا، بعدما أوقفت في دبي عام 2021.

جرى تخفيف عقوبة فداء كيوان من الإعدام إلى السجن المؤبد
جرى تخفيف عقوبة فداء كيوان من الإعدام إلى السجن المؤبد

وتسلمت كيوان شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي الشقة وضبطت فيها كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

عائلة كيوان: “تم توريط ابنتنا في قضية لا علاقة لها بها”

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه “تم توريط” ابنتها في “قضية لا علاقة لها بها”.

عائلة فداء كيوان قالت إنه تم توريط ابنتها في قضية لا علاقة لها بها watanserb.com
عائلة فداء كيوان قالت إنه تم توريط ابنتها في قضية لا علاقة لها بها

وجاء في بيان العائلة أن “فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد”.

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فيما ذكر شقيقها أنها اعترفت بعد تعرّضها للضرب.

العفو عن فداء كيوان والمعتقلين تعسفياً..  

ويثير هذا العفو الصادر عن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد شخصياً، استياء مؤسسات حقوقية تتابع باهتمام قضايا المعتقلين تعسفياً في سجون الإمارات.

وتواصل السلطات الإماراتية اعتقال 56 معتقلًا بشكلٍ تعسفيّ على الرغم من انقضاء أحكامهم كاملة في انتهاكٍ صارخ وتنكيل متعمّد بالمعتقلين وسط تجاهل أبوظبي لجميع المطالبات الحقوقية بالإفراج عنهم.

المصدرمتابعات وطن - وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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