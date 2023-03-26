بعد “الإعدام والمؤبد” .. محمد بن زايد يعفو عن فداء كيوان ويُغيّب عشرات الإماراتيين رغم انتهاء محكومياتهم

- Advertisement -

وطن – في الوقت الذي يُغيّب في سجون الإمارات، عدد كبير من معتقلي الرأي والحقوقيين الإماراتيين وأكثرهم منذ سنواتٍ طويلة، أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، عفواً عن الشابة فداء كيوان من مدينة حيفا، سبق وحكمت عليها محكمة إماراتية في آب/ أغسطس 2022، بالسجن المؤبد بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في الشقة التي كانت تسكنها بالإمارات.

تخفيف عقوبة فداء كيوان من الإعدام إلى السجن المؤبد

وكانت محكمة إماراتية في أبو ظبي قد رفضت في 23 آب/ أغسطس 2022 الاستئناف الذي تقدمت به الشابة كيوان على الحكم الصادر ضدها بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها إثر إدانتها بحيازة مخدرات والإتجار بها.

وحُكم على الشابة كيوان، وهي مصورة كانت تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في حيفا، بالإعدام في نيسان/ أبريل 2022 لحيازتها 50 غرامًا من الكوكايين ونصف كيلوغرام من الماريجوانا، بعدما أوقفت في دبي عام 2021.

وتسلمت كيوان شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي الشقة وضبطت فيها كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

عائلة كيوان: “تم توريط ابنتنا في قضية لا علاقة لها بها”

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه “تم توريط” ابنتها في “قضية لا علاقة لها بها”.

وجاء في بيان العائلة أن “فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد”.

- Advertisement -

فيما ذكر شقيقها أنها اعترفت بعد تعرّضها للضرب.

العفو عن فداء كيوان والمعتقلين تعسفياً..

ويثير هذا العفو الصادر عن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد شخصياً، استياء مؤسسات حقوقية تتابع باهتمام قضايا المعتقلين تعسفياً في سجون الإمارات.

وتواصل السلطات الإماراتية اعتقال 56 معتقلًا بشكلٍ تعسفيّ على الرغم من انقضاء أحكامهم كاملة في انتهاكٍ صارخ وتنكيل متعمّد بالمعتقلين وسط تجاهل أبوظبي لجميع المطالبات الحقوقية بالإفراج عنهم.