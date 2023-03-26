الأحد, مارس 26, 2023
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رياضة

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا (فيديو)

مبابي يصل إلى الهدف رقم 38 مع ديوك فرنسا متجاوزاً بنزيما المعتزل دولياً

كتب فارس أبو شيحة
مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا watanserb.com
مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا
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وطن- تخطى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أهداف مواطنه ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 35 عاماً، المعتزل دولياً مع المنتخب الفرنسي في كافة البطولات المختلفة، بعد تسجيله هدفين في تصفيات بطولة اليورو.

وجاء الفرنسي الواعد مبابي في المركز الخامس في جدول هدافين منتخب فرنسا (الديوك)، برصيد 38 هدفاً، بعد إحرازه هدفين في شباك هولندا في تصفيات بطولة اليورو 2024.

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا

كما واحتل أنطوان غريزمان ثالث جدول ترتيب هدافين التاريخيين برصيد 43 هدفاً، بعد تسجيله هدف الافتتاح في شباك مرمى هولندا (الطواحين)، في تصفيات اليورو.

مبابي يتجاوز بنزيما
مبابي يتجاوز بنزيما

وآتى ترتيب أبرز جدول الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي (الديوك) في كافة البطولات المختلفة، كما يلي:

أوليفير جيرو 53 هدفاً.

تيري هنري 51 هدفاً.

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أنطوان غريزمان 43 هدفاً.

ميشيل بلاتيني 41 هدفاً.

كيليان مبابي 38 هدفاً.

كريم بنزيما 37 هدفاً.

مبابي وبنزيما
مبابي وبنزيما

مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا

وحقق منتخب فرنسا الفوز النظيف على نظيره هولندا، برباعية دون مقابل، في تصفيات بطولة اليورو 2024.

كما وسجل رباعية منتخب فرنسا (الديوك)، أنطوان غريزمان في الدقيقة ال2، ودايوت أوباميكانو في الدقيقة ال8، وكيليان مبابي في الدقيقة ال21 وال88.

وشهدت المباراة  تفوق فرنسا على نظيره هولندا على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 11 تسديدة لمنتخب طواحين هولندا.

دور مجموعات بطولة اليورو

كما واستحوذ منتخب هولندا على الكرة بنسبة 59%، بينما استحوذ الفريق المنافس ديوك فرنسا بنسبة 41% طيلة مجريات دقائق المباراة.

وسيلتقي منتخب فرنسا أمام أيرلندا، الاثنين، في تصفيات الجولة الثانية من بطولة اليورو 2024، على ملعب (أفيفا).

يشار بأن المنتخب الفرنسي يحتل صدارة جدول ترتيب دور مجموعات تصفيات بطولة اليورو 2024. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع نظيره اليوناني حتى يومنا هذا.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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