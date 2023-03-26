مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا (فيديو)

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وطن- تخطى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أهداف مواطنه ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 35 عاماً، المعتزل دولياً مع المنتخب الفرنسي في كافة البطولات المختلفة، بعد تسجيله هدفين في تصفيات بطولة اليورو.

وجاء الفرنسي الواعد مبابي في المركز الخامس في جدول هدافين منتخب فرنسا (الديوك)، برصيد 38 هدفاً، بعد إحرازه هدفين في شباك هولندا في تصفيات بطولة اليورو 2024.

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا

كما واحتل أنطوان غريزمان ثالث جدول ترتيب هدافين التاريخيين برصيد 43 هدفاً، بعد تسجيله هدف الافتتاح في شباك مرمى هولندا (الطواحين)، في تصفيات اليورو.

وآتى ترتيب أبرز جدول الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي (الديوك) في كافة البطولات المختلفة، كما يلي:

أوليفير جيرو 53 هدفاً.

تيري هنري 51 هدفاً.

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أنطوان غريزمان 43 هدفاً.

ميشيل بلاتيني 41 هدفاً.

كيليان مبابي 38 هدفاً.

كريم بنزيما 37 هدفاً.

مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا

وحقق منتخب فرنسا الفوز النظيف على نظيره هولندا، برباعية دون مقابل، في تصفيات بطولة اليورو 2024.

كما وسجل رباعية منتخب فرنسا (الديوك)، أنطوان غريزمان في الدقيقة ال2، ودايوت أوباميكانو في الدقيقة ال8، وكيليان مبابي في الدقيقة ال21 وال88.

وشهدت المباراة تفوق فرنسا على نظيره هولندا على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 11 تسديدة لمنتخب طواحين هولندا.

دور مجموعات بطولة اليورو

كما واستحوذ منتخب هولندا على الكرة بنسبة 59%، بينما استحوذ الفريق المنافس ديوك فرنسا بنسبة 41% طيلة مجريات دقائق المباراة.

مبابي أرسل دالي بيلند لهولندا 😅pic.twitter.com/7lGgVQbis6 — GOAL Arabia (@GoalAR) March 25, 2023

وسيلتقي منتخب فرنسا أمام أيرلندا، الاثنين، في تصفيات الجولة الثانية من بطولة اليورو 2024، على ملعب (أفيفا).

مواني هذا اللاعب يملك رؤية واحساس عالي للعبة

رؤيته لتحرك مبابي وتصرفه بهذا الشكل يوضح لك الامكانيه pic.twitter.com/4Xhimtqute — فرانك (@7Fmjd) March 24, 2023

يشار بأن المنتخب الفرنسي يحتل صدارة جدول ترتيب دور مجموعات تصفيات بطولة اليورو 2024. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع نظيره اليوناني حتى يومنا هذا.