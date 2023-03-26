الأحد, مارس 26, 2023
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حياتنا

ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف أكثر ما تخشاه في الحب

هذا النوع من الاختبار البصري هو تحدي مثير للعقل باستخدام رسم أو صورة لها مظاهر مختلفة ويمكن إدراكها بشكل مختلف

كتب ايمان الباجي
ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف أكثر ما تخشاه في الحب watanserb.com
ماذا رأيت أولاً عندما نظرت للصورة؟
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وطنفي هذا الوهم البصري، الذي اخترناه اليوم، نقلاََ عن موقع “jagranjosh“، تكشف الصورة التي تراها أولاً، عن مخاوفك الأكثر سرية عندما يتعلق الأمر بالوقوع في الحب والبقاء في علاقات طويلة الأمد.

الأوهام البصرية

هناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية. أحيانًا تكون هذه الأوهام البصرية مفيدة أيضًا في اختبار مفيد مثل رغباتنا الداخلية والأشياء التي لا نكشف عنها عادةً عن أنفسنا.

هذا النوع من الاختبار البصري هو تحدٍّ مثير للعقل باستخدام رسم أو صورة لها مظاهر مختلفة، ويمكن إدراكها بشكل مختلف.

يمكن أن تكشف العديد من صور الوهم البصري عن الجوانب الخفية لشخصيتنا، وأعمق رغباتنا بناءً على ما نراه.

ويمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الجميلة في لوحة الوهم البصري القديمة التي رسمها الفنان أوليغ شوبلياك، والتي سوف تخبرك بالضبط بما تخشاه في علاقتك العاطفية.

فماذا رأيت أولاً عندما نظرت للصورة؟

ماذا رأيت أولاً عندما نظرت للصورة؟

إذا رأيتَ وجه الرجل أولاً

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إذا كان أول ما رأيته في هذا الوهم البصري هو وجه الرجل، فهذا يعني أن خوفك الأكبر عندما يتعلق الأمر بالحب هو المجهول.

كما أن هذا الخوف من المجهول، قد يجعلك تفقد فرصة لتجربة كل ما تقدمه الحياة.

إذا رأيت أولاً المرأة مع الكتاب

إذا كانت الصورة الأولى التي رصدتها في هذا الوهم البصري كانت للمرأة مع الكتاب، فهذا يعني أن خوفك الأكبر عندما يتعلق الأمر بالحب هو فقدان نفسك لشخص آخر. 

هذا يعني أنك تحب فكرة الوقوع في الحب، والتواصل مع شخص تشعر أنه يفهم قلبك تمامًا.

إذا رأيت أولاً الرجل ذا القلنسوة

إذا رأيت وجه الرجل ذي القلنسوة، فهذا يعني أن خوفك الأكبر عندما يتعلق الأمر بالحب هو إظهار شخص ما جانبك المظلم.

هذا يعني أن الجميع يعتبرك لطيفًا ومضحكًا ولطيفًا، وقد يكون الحفاظ على هذا المظهر الإيجابي أمرًا مرهقًا بالنسبة لك في جميع الأوقات، وتحتاج إلى وقت منفرد قبل أن تتمكن من العودة إلى العالم والتفاعل مع الناس مرة أخرى.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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