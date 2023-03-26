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ماهر المعيقلي يبكي متأثرا ويُبكي جموع المصلين في الحرم بدعاء خاشع (فيديو)

إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي انتابته حالة بكاء وخشوع أثناء دعاء ليلة الخامس من رمضان بالمسجد الحرام في مكة المكرمة

كتب خالد الأحمد
الشيخ ماهر المعيقلي watanserb.com
الشيخ ماهر المعيقلي
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وطن- لم يتمالك إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، دموعه خلال دعاء له أثناء صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث يستشرف العالم الإسلامي ليلة الخامس من رمضان.

دعاء مبكي للشيخ ماهر المعيقلي من قلب الحرم

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للشيخ المعيقلي في حالة بكاء وخشوع، أثناء دعاء ليلة الخامس من رمضان بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهر الشيخ المعيقلي أمام مئات المصلين وهو يدعو بحمد الله قائلا: “اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعده.”

وعندما وصل إلى قوله “لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك” جهش بالبكاء ويرى عدد من المصلين وهم يبكون أيضاً خلفه متأثرين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع دعاء الشيخ المعيقلي واصفين إياه بالخاشع والمؤثر.

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حيث علقت “رغد” : “كم يخسر المقصرون في عبادة الدعاء! وكم يربح ويسعد من فتح له باب الدعاء ومناجاة مولاه سبحانه”.

وتابعت :”تبارك الله، تلاوة يرقّ معها القلب”.

وعقب آخر: ” تراويح الليلة تثلج الصدر ومقطع الشيخ ماهرالمعيقلي هذا بكفه -تبارك الله-“.

فيما قال “أنـس” : “أجمل دعاء في رمضان هذا العام للشيخ د. ماهر المعيقلي دعاء باكي مؤثر صلاة التهجد ليلة 29 رمضان 1443هـ”

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي

من هو ماهر المعيقلي؟

وماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي (7 يناير 1969)، إمام وخطيب المسجد الحرام. حفظ القرآن الكريم ودرس كلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات.

وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلماً ثم أصبح مرشداً طلابياً في مدرسة «الأمير عبد المجيد» بمكة المكرمة.

حصل على درجة الماجستير بتاريخ 1425 هـ في فقه الإمام أحمد بن حنبل في كلية الشريعة بجامعة “أم القرى” ودرجة الدكتوراه في التفسير.

ويعمل المعيقلي أيضا كأستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وهو من أشهر القراء في العالم الإسلامي يتميز الشيخ بصوت جميل ورائع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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