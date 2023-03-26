ماهر المعيقلي يبكي متأثرا ويُبكي جموع المصلين في الحرم بدعاء خاشع (فيديو)

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وطن- لم يتمالك إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، دموعه خلال دعاء له أثناء صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث يستشرف العالم الإسلامي ليلة الخامس من رمضان.

دعاء مبكي للشيخ ماهر المعيقلي من قلب الحرم

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للشيخ المعيقلي في حالة بكاء وخشوع، أثناء دعاء ليلة الخامس من رمضان بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهر الشيخ المعيقلي أمام مئات المصلين وهو يدعو بحمد الله قائلا: “اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعده.”

وعندما وصل إلى قوله “لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك” جهش بالبكاء ويرى عدد من المصلين وهم يبكون أيضاً خلفه متأثرين.

بكاء وخشوع الشيخ #ماهر_المعيقلي من دعاء ليلة 5 #رمضان 1444هـ بالمسجد الحرام في #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/zq885LnoxW — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) March 26, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع دعاء الشيخ المعيقلي واصفين إياه بالخاشع والمؤثر.

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حيث علقت “رغد” : “كم يخسر المقصرون في عبادة الدعاء! وكم يربح ويسعد من فتح له باب الدعاء ومناجاة مولاه سبحانه”.

وتابعت :”تبارك الله، تلاوة يرقّ معها القلب”.

وعقب آخر: ” تراويح الليلة تثلج الصدر ومقطع الشيخ ماهرالمعيقلي هذا بكفه -تبارك الله-“.

فيما قال “أنـس” : “أجمل دعاء في رمضان هذا العام للشيخ د. ماهر المعيقلي دعاء باكي مؤثر صلاة التهجد ليلة 29 رمضان 1443هـ”

من هو ماهر المعيقلي؟

وماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي (7 يناير 1969)، إمام وخطيب المسجد الحرام. حفظ القرآن الكريم ودرس كلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات.

وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلماً ثم أصبح مرشداً طلابياً في مدرسة «الأمير عبد المجيد» بمكة المكرمة.

حصل على درجة الماجستير بتاريخ 1425 هـ في فقه الإمام أحمد بن حنبل في كلية الشريعة بجامعة “أم القرى” ودرجة الدكتوراه في التفسير.

ويعمل المعيقلي أيضا كأستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وهو من أشهر القراء في العالم الإسلامي يتميز الشيخ بصوت جميل ورائع.