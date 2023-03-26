الأحد, مارس 26, 2023
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حياتنا

لمستخدمي هواتف “آيفون”..واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة

يعمل التطبيق على ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون إرسال رسائل فيديو قصيرة تصل إلى 60 ثانية

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي هواتف
واتساب
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وطن-يعدّ تطبيق “واتساب” من أهم وأبرز تطبيقات الدردشة على الإطلاق. فهو الأكثر شهرة واستخدامًا بين العديد من المستخدمين.

ميزة جديدة

وفي جديد التحديثات، كشف موقع صحيفة indianexpress، أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، المملوك لشركة “ميتا”، يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون إرسال رسائل فيديو قصيرة تصل إلى 60 ثانية.

وفي حين أن الميزة غير متاحة حاليًا حتى لمن يستخدمون الإصدار التجريبي من التطبيق، إلا أنها ستعمل بشكل مشابه لكيفية إرسال المستخدمين للرسائل الصوتية. هذا يعني أن كل ما عليك فعله هو النقر مع الاستمرار على زر الكاميرا أثناء تسجيل رسالة الفيديو.

تطبيق واتساب

تجدر الإشارة إلى أن الرسائل المرئية ستكون مشفرة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية، حيث لن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى.

والميزة الجديدة قيد التطوير حالياً، وأما عن موعد إطلاقها للجميع بشكل رسمي فهو غير معروف حتى الآن.

ميزات أخرى

في وقت سابق من هذا الشهر، طرح واتساب العديد من الميزات الجديدة مثل القدرة على الموافقة على المشاركين الجدد في المجموعة، وتقسيم عرض الشاشة على الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android والعديد من الميزات الأخرى.
المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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