لمستخدمي هواتف “آيفون”..واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة

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وطن-يعدّ تطبيق “واتساب” من أهم وأبرز تطبيقات الدردشة على الإطلاق. فهو الأكثر شهرة واستخدامًا بين العديد من المستخدمين.

ميزة جديدة

وفي جديد التحديثات، كشف موقع صحيفة indianexpress، أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، المملوك لشركة “ميتا”، يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون إرسال رسائل فيديو قصيرة تصل إلى 60 ثانية.

وفي حين أن الميزة غير متاحة حاليًا حتى لمن يستخدمون الإصدار التجريبي من التطبيق، إلا أنها ستعمل بشكل مشابه لكيفية إرسال المستخدمين للرسائل الصوتية. هذا يعني أن كل ما عليك فعله هو النقر مع الاستمرار على زر الكاميرا أثناء تسجيل رسالة الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن الرسائل المرئية ستكون مشفرة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية، حيث لن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى.

والميزة الجديدة قيد التطوير حالياً، وأما عن موعد إطلاقها للجميع بشكل رسمي فهو غير معروف حتى الآن.

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