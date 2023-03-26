فيديو مرعب لاعتداء عناصر حوثية على طفل يمني “شجاع” وغضب عارم

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً، أظهر اعتداءً مُفزعاً من قِبل عناصر بجماعة أنصار الله “الحوثي” على طفل يمني يبلغ من العمر ست سنوات، في شارع الستين بمحافظة صنعاء.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظةَ تجمّع عدد كبير من عناصر جماعة الحوثي، في سوق تجارية، وتم الإمساك بالطفل وإلقاؤه على الأرض بشكل مفزع. وذلك بسبب اعتراض الطفل على عناصر الحوثي وهي تهين التجار في أثناء جمع الضرائب منهم.

أثار الاعتداء الحوثي على الطفل، غضب الحاضرين في المنطقة، حيث شوهد احتكاكٌ بين عدد من الأشخاص مع العناصر الحوثية، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

صباح اليوم .. اعتداء عساكر بلدية #مليشيا_الحوثي_الارهابيه على طفل عمره ست سنوات في شارع الخمسين في صنعاء #اليمن #Yemen

صورة من غير تحية للي جرح مشاعرهم مشهد محمد الاضرعي في #غاغة7 وما اوجعتهم الدماء الي تسيل والقتل الحوثي اليومي حتى للأطفال والنساء pic.twitter.com/p1pftuZKlQ — وضحى مرشد (@wadhamurshed) March 25, 2023

وعبّر كثير من اليمنيين عن غضبهم الشديد من جراء الاعتداء الذي شنّته العناصر الحوثية على الطفل اليمني، فقالت الإعلامية أسما راجح: “ملعونين دنيا وأخره أقسم بالله ومن رفع السماوات إن مافيكم رجل كلكم من زعيمكم إلى آخر حيـ…. فيكم لايملك ذرة رجولة ولاكرامه الكلام لكم يا حوثة الشر والنكد قريباً إلى جهنم تتشطروا على طفل يا بهـ…. وأتمنى ألقى حوثي يدخل يرد ولا يعمل كلمه همسح بكرامته الأرض.. الأطفال خط أحمر يا رب خلصنا”.

ملعونين دنيا وأخره اقسم بالله ومن رفع السماوات ان مافيكم رجل كلكم من زعيمكم الى اخر حيوان فيكم لايملك ذرة رجولة ولاكرامه الكلام لكم يا حوثة الشر والنكد قريباً الى جهنم تتشطروا على طفل يا بهايم واتمنى القي حوثي يدخل يرد ولا يعمل كلمه همسح بكرامته الارض الأطفال خط أحمر يارب خلصنا https://t.co/OrockIWspm — د.أسما راجح.اعلامية يمنية (@asma_rageh) March 25, 2023

- Advertisement -

وكتب سامي الحسني: “العيال الحرام الذي اعتبرو سجن المومري وحجر تطبيق للقانون أين هم من تطبيق القانون تجاة هذا الحوثي الملعون الذي اعتدئ على طفل يمني وقذف بة بكل هذة الوحشية المخالفة لكل قوانين الإنسانية كلها”.

لعيال الحرام الذي اعتبرو سجن المومري وحجر تطبيق للقانون اين هم من تطبيق القانون تجاة هذا الحوثي الملعون الذي اعتدئ على طفل يمني وقذف بة بكل هذة الوحشية المخالفة لكل قوانين الانسانية كلها pic.twitter.com/fdHDnkXC1g — سامي الحسني. (@samy_1294) March 26, 2023

وتفاعل المخرج عبدالسلام محمد: “بعيدا عن حقوق الطفولة المنتهكة عند الميلشيات ، لفتتني شجاعة الطفل ذو البضع سنوات الذي ظهر مدافعا عن بسطات الناس ، وهو يضرب ميلشاوي حوثي بيديه الصغيرتين.. لقد شعر الحوثي بإهانة كبيرة من طفل يمني فانتقم بحمله ورميه فوق الاسفلت دون اعتبار لصغر سنه.. لإن عاش الطفل ليقتص لكل قطرة دم”.

بعيدا عن حقوق الطفولة المنتهكة عند الميلشيات ، لفتتني شجاعة الطفل ذو البضع سنوات الذي ظهر مدافعا عن بسطات الناس ، وهو يضرب ميلشاوي حوثي بيديه الصغيرتين.

لقد شعر الحوثي بإهانة كبيرة من طفل يمني فانتقم بحمله ورميه فوق الاسفلت دون اعتبار لصغر سنه .

لإن عاش الطفل ليقتص لكل قطرة دم. — Abdulsalam Mohammed (@salamyemen2) March 25, 2023

انتهاكات حوثية ضد الأطفال

وجماعة الحوثي متّهمةٌ بارتكاب انتهاكات بالغة ضد الأطفال في عموم اليمن، وقد شهدت السنوات الأربعة الماضية ارتكابَ الجماعة اليمنية نحو 21 ألف حالة انتهاك ضد الأطفال.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنّ جماعة الحوثي ارتكبت 20977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن خلال الفترة من 1 يونيو 2018، حتى 1 يونيو 2022 في مختلف المحافظات.

وسجّل التقرير 1343 حالةَ قتل خارج نطاق القانون، بينهم 31 رضيعاً، كما سجّلت الشبكة 1620 حالةَ إصابة بجروح متفرقة في الجسم، و321 حالة إعاقة دائمة للأطفال في اليمن.

وسجّل التقرير أيضاً 522 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، أغلبهم تمّ اختطافهم من أجل ابتزاز أهاليهم، إضافة إلى تشريد 43608 أطفال.

أما عن عمليات التجنيد الإجباري للأطفال، فأوضح التقرير أنّ ميليشيا الحوثي قامت بتجنيد 12341 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، خلال ذات الفترة، مشيرة إلى استمرار عملية التجنيد الإجباري وفرضه على القبائل بالإكراه.

ووثّقت الشبكة مقتل 1716 طفلاً في المواجهات في أثناء قتالهم بصفوف جماعة الحوثي قامت الجماعة بالزجّ بهم في جبهات القتال، والذين تمّ تشييعهم في مواكب جنائزية معلنة، وجرى بثّها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لجماعة الحوثي.