الأحد, مارس 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناعملية تجميل تحوّل الفنانة الكويتية شوق الهادي إلى "مايكل جاكسون"! (شاهد)
حياتنا

عملية تجميل تحوّل الفنانة الكويتية شوق الهادي إلى “مايكل جاكسون”! (شاهد)

انتشرت صورة للفنانة شوق الهادي وقد التقطتها وهي تقف إلى جانب شاب أمام مرآة، وظهر تغير ملامح وجهها بعد عملية تجميل

كتب أنس السالم
شوق الهادي تجري عملية تجميل watanserb.com
شوق الهادي تجري عملية تجميل
- Advertisement -

وطن– فاجأت الفنانة الكويتية شوق الهادي، الجمهور بإطلالة تُبيّن تغيّر شكلها بعد عملية تجميل أجرتها مؤخراً، الأمر الذي أثار تعليقات لاذعة من الجمهور.

عملية تجميل تحوّل الفنانة الكويتية شوق الهادي

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شوق الهـادي وقد التقطتها وهي تقف إلى جانب شاب أمام مرآة، وظهر تغيّر ملامح وجهها بعد عملية تجميل.

شوق الهادي بعد عملية تجميل
شوق الهادي بعد عملية تجميل

وشبّه أحد المتابعين الفنانة الكويتية بـالمغني الأمريكي الراحل “مايكل جاكسون”، بينما عبّرت مغرّدة عن صدمتها من وجه الفنانة، وقالت: “تغيرت صارت وحده ثانية”.

كما كتبت أخرى: “حرام، كانت حلوه ملامحها فيهم هوس مو طبيعي”. فيما كتبت مغردة: “على ان الخشم حلو بس مو لايق عليها ابداً !!!! قبل مرا كان لايق”.

وتشارك الفنانة الكويتية شوق الهادي في مسلسل “كذبة أبريل” ضمن موسم دراما رمضان 2023، وقد نشرت لقطات من مشاركتها في العمل، على حسابها في انستغرام.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by شوق الهادي (@shoug_alhadii)

و”كذبة أبريل”، من تأليف عبد الرحمن أشكناني وإخراج حسين الحليبي، وإنتاج عبدالله بوشهري.

شوق الهادي تشارك في مسلسل كذبة ابريل
شوق الهادي تشارك في مسلسل كذبة ابريل

شوق الهادي ومحمد رمضان بفيديو رقص جريء! 

- Advertisement -

وسبق أن أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

وظهرت شوق بفيديو متداوَل رصدته (وطن)، وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

وجاء في التعليقات: “اشفيهم الخليجيات يتدلعوا على محمد رمضان ! اول بلقيس والان شوق الهادي !! ايش مميز محمد رمضان”.

وعلقت أخرى: “لا حول ولا قوة الا بالله!!تقشعر جسمي من اللي شفته، الله يسترنا ويحمين”.

ونوّهت أخرى لطريقة لمس محمد رمضان، وكتبت: “عطاها لمسة خاطئة في البداية ثم صرف الموضوع بطريقة محترفين”.

وعبّرت مغردة عن شعورها بالاشمئزاز، وكتبت: “يع كيف قبلت انه يحط يده عليها مقرفة طبعا هن اذا شافن محمد رمضان مادري شيصير فيهن”.

وفاة طليق شوق الهادي بحادث سير 

في نوفمبر عام 2020، توفي طليق شوق الهادي، الشاب الكويتي بدر خالد الماص. وذلك إثر حادث سير مروع.

الفنانة الكويتية شوق الهادي، صدمت بخبر الوفاة، وكتبت تغريدة رثت بها طليقها رصدتها “وطن”: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

 

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الفنانة الكويتية منى شداد تصدم الجمهور بشكلها الجديد! (صور)

حياتنا

مذيعة تستفز مايا دياب بسبب عمليات التجميل والأخيرة تشمئز منها (فيديو)

حياتنا

شوق الهادي وشقيقتها فرح .. هل قبض على إحداهما بقضية الخمور في الكويت!

حياتنا

هند القحطاني تخضع لعملية تجميل وتعلق: “أستحي منكم لكن ضروري أوريكم”!

حياتنا

بيلا حديد تعترف لأوّل مرّة بهذا الأمر الذي فعلته وعمرها 14 عاماً ونادمة عليه اليوم (صور)

حياتنا

هل خضعت مادونا لعملية تكبير مؤخرة؟! .. صور جريئة نشرتها وأثارت ضجة!

حياتنا

شوق الهادي “قرعة مجدداً” بروب الاستحمام! (شاهد)

حياتنا

الفنانة الكويتية شوق الهادي تشعل “انستغرام” بالإثارة ليلة رأس السنة (صور)

حياتنا

“عودي إلى العراق” .. مي العيدان تطالب بسحب الجواز الكويتي من شوق الهادي!

حياتنا

فيديو شوق الهادي بأزياء الهالوين الجريئة ورقصة الحمام يستفز الكويتيين!

حياتنا

ظهور شوق الهادي مع ملكة جمال روسيا السابقة يُعرضها للسخرية!

حياتنا

شوق الهادي بملابس جريئة في حفلة روسية بدبي! (فيديو وصور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا (فيديو)

أين الفأر؟ الأشخاص ذوو الذكاء العالي فقط يمكنهم العثور عليه في 6 ثوانٍ

دراسة حديثة تكشف..أولى علامات الإصابة بالزهايمر قد تظهر في عينيك

ممارسة هذه الرياضة تساعد على حرق أكثر من 600 سعرة حرارية في ساعة واحدة!

مخاوف من فتح باب جهنم.. تقرير عبري يحذر نتنياهو من “الخطر الكبير”

نور الغندور.. هل تتخلى عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الكويتية؟ (فيديو)

فيديو مهين لتدريب عسكريين في الكويت وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف أكثر ما تخشاه في الحب

السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب البايرن وتعيين توخيل بدلاً منه

مخترعو ChatGPT يكشفون عن 34 مهنة لن يتم استبدالها أبدًا بالذكاء الاصطناعي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC