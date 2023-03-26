عملية تجميل تحوّل الفنانة الكويتية شوق الهادي إلى “مايكل جاكسون”! (شاهد)

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وطن– فاجأت الفنانة الكويتية شوق الهادي، الجمهور بإطلالة تُبيّن تغيّر شكلها بعد عملية تجميل أجرتها مؤخراً، الأمر الذي أثار تعليقات لاذعة من الجمهور.

عملية تجميل تحوّل الفنانة الكويتية شوق الهادي

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شوق الهـادي وقد التقطتها وهي تقف إلى جانب شاب أمام مرآة، وظهر تغيّر ملامح وجهها بعد عملية تجميل.

وشبّه أحد المتابعين الفنانة الكويتية بـالمغني الأمريكي الراحل “مايكل جاكسون”، بينما عبّرت مغرّدة عن صدمتها من وجه الفنانة، وقالت: “تغيرت صارت وحده ثانية”.

كما كتبت أخرى: “حرام، كانت حلوه ملامحها فيهم هوس مو طبيعي”. فيما كتبت مغردة: “على ان الخشم حلو بس مو لايق عليها ابداً !!!! قبل مرا كان لايق”.

وتشارك الفنانة الكويتية شوق الهادي في مسلسل “كذبة أبريل” ضمن موسم دراما رمضان 2023، وقد نشرت لقطات من مشاركتها في العمل، على حسابها في انستغرام.

View this post on Instagram A post shared by شوق الهادي (@shoug_alhadii)

و”كذبة أبريل”، من تأليف عبد الرحمن أشكناني وإخراج حسين الحليبي، وإنتاج عبدالله بوشهري.

شوق الهادي ومحمد رمضان بفيديو رقص جريء!

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وسبق أن أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

وظهرت شوق بفيديو متداوَل رصدته (وطن)، وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

وجاء في التعليقات: “اشفيهم الخليجيات يتدلعوا على محمد رمضان ! اول بلقيس والان شوق الهادي !! ايش مميز محمد رمضان”.

وعلقت أخرى: “لا حول ولا قوة الا بالله!!تقشعر جسمي من اللي شفته، الله يسترنا ويحمين”.

ونوّهت أخرى لطريقة لمس محمد رمضان، وكتبت: “عطاها لمسة خاطئة في البداية ثم صرف الموضوع بطريقة محترفين”.

وعبّرت مغردة عن شعورها بالاشمئزاز، وكتبت: “يع كيف قبلت انه يحط يده عليها مقرفة طبعا هن اذا شافن محمد رمضان مادري شيصير فيهن”.

وفاة طليق شوق الهادي بحادث سير

في نوفمبر عام 2020، توفي طليق شوق الهادي، الشاب الكويتي بدر خالد الماص. وذلك إثر حادث سير مروع.

الفنانة الكويتية شوق الهادي، صدمت بخبر الوفاة، وكتبت تغريدة رثت بها طليقها رصدتها “وطن”: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.