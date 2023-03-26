علي العلياني يطلب من نور الغندور وصلة رقص شرقي ويثير غضباً واسعاً (شاهد)

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وطن – أثار طلب الإعلامي علي العلياني من الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، أداء وصلة رقص شرقي خلال حلولها ضيفةً على برنامجه “مراحل”، الذي تعرضه قناة “إس بي سي” السعودية، استياءً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

علي العلياني يطلب من نور الغندور وصلة رقص شرقي

ورفضت الفنانة طلب علي العلياني “احتراماً لشهر رمضان”، فطلب منها المذيع أداء أغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، حيث طلبت نور من الجمهور أن يسامحها، بسبب صوتها الذي لا يصلح للغناء.كما قالت

وأثار طلب علي العلياني من نور الغندور أداء وصلة رقص شرقي، غضباً بين المغردين، حيث غرّد الكاتب السعودي “تركي الشلهوب”: “بكل وقاحة وقلة حياء وأدب يطلب علي العلياني من هذه الممثلة أن تُعطيه وصلة “رقص شرقي” في شهر رمضان. ينحدرون إلى ما لا قاع له!”.

بكل وقاحة وقلة حياء وأدب يطلب علي العلياني من هذه الممثلة أن تُعطيه وصلة "رقص شرقي" في شهر رمضان. ينحدرون إلى ما لا قاع له!pic.twitter.com/TmMJSFYRFp — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 26, 2023

بينما قال مغرد يدعى “محمد”: “هل يبدو لكم منطقياً أن يطلب مذيع مثل علي العلياني من ممثلة أن “ترقص له” هكذا بهذه الوضاعة على قناة فضائية يتابعها الملايين في شهر رمضان؟ إلى أين سنصل بعد؟!”.

هل يبدو لكم منطقياً أن يطلب مذيع مثل علي العلياني من ممثلة أن "ترقص له" هكذا بهذه الوضاعة على قناة فضائية يتابعها الملايين في شهر رمضان؟ إلى أين سنصل بعد؟!#نور_الغندور pic.twitter.com/x5lQguowtl — Mohammed (Ana Alami) (@rs_ciq) March 26, 2023

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كما استغربت “سيرين” طبيعة الأسئلة التي طرحها “العليان” على نور الغندور وقالت: “بالله شايفين هذي اسئلة تنقال يعني؟. الله يعين نور الغندور على ثقل دم الحْنيث هذا”؟.

بالله شايفين هذي اسئلة تنقال يعني؟ الله يعين نور الغندور على ثقل دم الحْنيث هذا pic.twitter.com/Gsmj51yLaX — Serin (@AutumnWoman) March 26, 2023

وقال “زين يوسف”: “الخلاصة جايبها عشان يا ترقص له يا تغني له..يعني تأكيد على فكرة “جىْسنة” المرأة بشكل مو طبيعي”.

الخلاصة جايبها عشان يا ترقص له يا تغني له..يعني تأكيد على فكرة "جىْسنة" المرأة بشكل مو طبيعي 🙃🙃🙃…#مراحل_نور_الغندور pic.twitter.com/8sRkBya812 — زين يوسف 🇺🇸 (@Zainjoseph1) March 26, 2023

وغرّدت “إيلين”: “وش العفن اللي شفته وبعدين مع هالخرفنه؟. كلنا عارفين ان هي ممثلة غير شاطرة وجايبها لأنك متخرفن بس انك ماتحترم ام عيالك وتقول لممثلة ما ودي تعتزلين وارقصي وماادري ايش نعم؟. والإعلام ماشاءالله اشوفهم ساكتين على مهازل المذيع وبنفس الوقت متشددين على مشهورات السعوديات”.

#مراحل_نور_الغندور وش العفن اللي شفته وبعدين مع هالخرفنه؟ كلنا عارفين ان هي ممثلة غير شاطرة وجايبها لأنك متخرفن بس انك ماتحترم ام عيالك وتقول لممثلة ماودي تعتزلين وارقصي وماادري ايش نعم؟ والإعلام ماشاءالله اشوفهم ساكتين على مهازل المذيع وبنفس الوقت متشددين على مشهورات السعوديات — ellen♀️ (@ellen26a) March 26, 2023

نور الغندور مع علي العلياني

وخلال البرنامج، أدلت نور الغندور بتصريحاتٍ لافتةً، كان من أبرزها أنها لن تتخلّى عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على الجنسية الكويتية.

كما نفت نور حقيقة منعها من دخول الكويت، بسبب مسلسل “من شارع الهرم إلى”، وأكدت أنّ هذه الأنباء عارية من الصحة.

كما كشفت نور أنّ شخصية الراقصة “كريمة”، في المسلسل، عرض على الفنانة المصرية آيتن عامر قبلها؛ لكنّ الأخيرة اعتذرت عنه لارتباطها بأعمال أخرى.

ونشرت نور الغندور عبر حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً من اطلالتها في برنامج “العلياني” .