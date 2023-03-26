الأحد, مارس 26, 2023
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علي العلياني يطلب من نور الغندور وصلة رقص شرقي ويثير غضباً واسعاً (شاهد)

رفضت الفنانة نور الغندور طلب علي العلياني "احتراماً لشهر رمضان"، فطلب منها أداء أغنية “بنت الجيران”!

كتب أنس السالم
علي العلياني يطلب من نور الغندور وصلة رقص شرقي في برنامج مراحل watanserb.com
علي العلياني يطلب من نور الغندور وصلة رقص شرقي في برنامج مراحل
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وطن – أثار طلب الإعلامي علي العلياني من الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، أداء وصلة رقص شرقي خلال حلولها ضيفةً على برنامجه “مراحل”، الذي تعرضه قناة “إس بي سي” السعودية، استياءً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

علي العلياني يطلب من نور الغندور وصلة رقص شرقي

ورفضت الفنانة طلب علي العلياني “احتراماً لشهر رمضان”، فطلب منها المذيع أداء أغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، حيث طلبت نور من الجمهور أن يسامحها، بسبب صوتها الذي لا يصلح للغناء.كما قالت

وأثار طلب علي العلياني من نور الغندور أداء وصلة رقص شرقي، غضباً بين المغردين، حيث غرّد الكاتب السعودي “تركي الشلهوب”: “بكل وقاحة وقلة حياء وأدب يطلب علي العلياني من هذه الممثلة أن تُعطيه وصلة “رقص شرقي” في شهر رمضان. ينحدرون إلى ما لا قاع له!”.

بينما قال مغرد يدعى “محمد”: “هل يبدو لكم منطقياً أن يطلب مذيع مثل علي العلياني من ممثلة أن “ترقص له” هكذا بهذه الوضاعة على قناة فضائية يتابعها الملايين في شهر رمضان؟ إلى أين سنصل بعد؟!”.

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كما استغربت “سيرين” طبيعة الأسئلة التي طرحها “العليان” على نور الغندور وقالت: “بالله شايفين هذي اسئلة تنقال يعني؟. الله يعين نور الغندور على ثقل دم الحْنيث هذا”؟.

وقال “زين يوسف”: “الخلاصة جايبها عشان يا ترقص له يا تغني له..يعني تأكيد على فكرة “جىْسنة” المرأة بشكل مو طبيعي”.

وغرّدت “إيلين”: “وش العفن اللي شفته وبعدين مع هالخرفنه؟. كلنا عارفين ان هي ممثلة غير شاطرة وجايبها لأنك متخرفن بس انك ماتحترم ام عيالك وتقول لممثلة ما ودي تعتزلين وارقصي وماادري ايش نعم؟. والإعلام ماشاءالله اشوفهم ساكتين على مهازل المذيع وبنفس الوقت متشددين على مشهورات السعوديات”.

نور الغندور مع علي العلياني

وخلال البرنامج، أدلت نور الغندور بتصريحاتٍ لافتةً، كان من أبرزها أنها لن تتخلّى عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على الجنسية الكويتية.

كما نفت نور حقيقة منعها من دخول الكويت، بسبب مسلسل “من شارع الهرم إلى”، وأكدت أنّ هذه الأنباء عارية من الصحة.

كما كشفت نور أنّ شخصية الراقصة “كريمة”، في المسلسل، عرض على الفنانة المصرية آيتن عامر قبلها؛ لكنّ الأخيرة اعتذرت عنه لارتباطها بأعمال أخرى.

ونشرت نور الغندور عبر حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً من اطلالتها في برنامج “العلياني” .

 

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A post shared by نـور الـغندور (@nour)

المصدرمتابعة ورصد وطن - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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