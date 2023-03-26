الأحد, مارس 26, 2023
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شيرين عبد الوهاب ستدفع 5 ملايين جنيه لـِ”روتانا” التي يملك أغلبها الوليد بن طلال .. لماذا؟!

لم يصدر أيّ تعليق من شيرين عبد الوهاب على قرار تغريمها المبلغ المذكور بسبب مخالفتها بنود العقد مع الشركة .

كتب أنس السالم
تغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه مصري لصالح روتانا watanserb.com
تغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه مصري لصالح روتانا
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وطن – بعد نزاع قضائي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الأحد، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغاً مالياً قدره 5 ملايين جنيه مصري لصالح شركة “روتانا”.

و “روتانا” شركة ترفيهية يملك الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز أغلبها، واشترت شركة “النيوز كوربوريشن” المملوكة من الملياردير روبرت مردوخ 18% من “روتانا” بقيمة 70 مليون دولار. وهي شركة للإنتاج الموسيقى وأيضا اسم لمجموعة من القنوات الفضائية الترفيهية.

تغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه مصري لصالح “روتانا”

وجاء القرار بعد رفع شركة روتانا دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب عدم التزام شيرين عبدالوهاب ببنود التعاقد الذي تم عام 2019 مع شركة “روتانا” لانتاج ألبومين.

وكان من المفترض أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة .

ولم يصدر أيّ تعليق -حتّى لحظة كتابة هذا الخبر- من الفنانة المصرية على قرار تغريمها شيرين عبد الوهاب المبلغ المذكور بسبب مخالفتها بنود العقد مع الشركة .

روتانا: شيرين عبد الوهاب خالفت بنود العقد

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موقع “مصراوي” نقل عن الخبير القانوني حسام لطفي، قوله إنّ الحكم الذي صدر اليوم يقضي بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسداد.

وكان مصدر في شركة روتانا قال قبل الجلسة إن المتوقع حدوثه إما صدور حكم مباشر أو ندب خبير لفحص كافة المستندات قبل اعلان القرار النهائي.

تغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه مصري لصالح "روتانا"
شيرين عبد الوهاب

وقال: “في الحالتين، الحكم لن يؤثر على سريان العقد الموقع بين الشركة والمطربة، ويخص فقط مطالبتنا لها بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019”.

وأضاف: “من جهتنا نرى أن مطالبتنا بدفع الشرط الجزائي، تأتي بعد ثبوت عدم التزام الفنانة بتسليم ألبوما كاملا، طوال الفترة من 2019، وحتى تاريخ رفع الدعوى في نوفمبر 2022”.

وقال عن الإنذار الذي وجهته المطربة إلى شركة روتانا، لتسلم الألبوم: “الإنذار تم إرساله في مارس 2023، ومن جهتنا نراه خير دليل، على مخالفة المطربة بنود العقد، إذ لم تسلم أي من أغاني الألبوم على مدار عام ونصف، وحتى تاريخ رفع الدعوى”.وفق ما قال المصدر للموقع المصريّ

المصدرمتابعات وطن - مصراوي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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