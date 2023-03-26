ريال مدريد يضع 4 صفقات من العيار الثقيل على طاولته في ميركاتو الصيف

- Advertisement -

وطن- يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتعزيز صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بـ4 صفقات من العيار الثقيل، بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قام بالفعل بإتمام صفقتين؛ وهما فران غارسيا وإبراهيم دياز.

4 صفقات على طاولة ريال مدريد في الميركاتو القادم

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “اللاعب غارسيا سينضم إلى الفريق بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق رابو فاييكانو، بينما سيدفع ريال مدريد 5 ملايين يورو. لإعادة شراء نصف عقد إبراهيم دياز الذي يلعب في صفوف نادي ميلان على سبيل الإعارة”.

ولفت النجم الإسباني إبراهيم دياز، المعار في صفوف نادي ميلان، أنظار إدارة ناديه السابق ريال مدريد، عقب تألّقه مع فريقه في الدوري الإيطالي. وهو ما جعل إدارة الملكي الأبيض تخطّط في عودة اللاعب إلى النادي من أجل الاستفادة من خدماته الصيف المقبل.

صحيفة آس |

– سيكون فران غارسيا و براهيم دياز أول صفقات ريال مدريد في الموسم القادم 2023-2024. pic.twitter.com/Yi58oZWFzk — ابو علي الصرّاف 🇮🇶 (@mu_sr94) March 24, 2023

بديل كريم بنزيما

- Advertisement -

وتابعت الصحيفة: “النادي يفكر في ضم صفقتين جديدتين على مستوى خط الوسط للفريق، وكذلك جلب مهاجم جديد ليكون البديل عن أسطورة الفريق الملكي الحالية كريم بنزيما“.

كما سيواجه ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي، منافسَه بلد الوليد، الأحد، في منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وكان فريق ريال مدريد قد تعثر بالخسارة، أمام منافسه برشلونة، في قمة الكلاسيكو الماضية في منافسات الدوري الإسباني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما يحتلّ فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه المتصدر برشلونة، بفارق 12 نقطة مع نهاية الجولة الـ26، برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.