الأحد, مارس 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةريال مدريد يضع 4 صفقات من العيار الثقيل على طاولته في ميركاتو...
رياضة

ريال مدريد يضع 4 صفقات من العيار الثقيل على طاولته في ميركاتو الصيف

ريال مدريد يُخطط لعودة الثنائي دياز وغارسيا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة

كتب فارس أبو شيحة
صفقات ريال مدريد watanserb.com
صفقات ريال مدريد
- Advertisement -

وطن- يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتعزيز صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بـ4 صفقات من العيار الثقيل، بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قام بالفعل بإتمام صفقتين؛ وهما فران غارسيا وإبراهيم دياز.

4 صفقات على طاولة ريال مدريد في الميركاتو القادم

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “اللاعب غارسيا سينضم إلى الفريق بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق رابو فاييكانو، بينما سيدفع ريال مدريد 5 ملايين يورو. لإعادة شراء نصف عقد إبراهيم دياز الذي يلعب في صفوف نادي ميلان على سبيل الإعارة”.

ولفت النجم الإسباني إبراهيم دياز، المعار في صفوف نادي ميلان، أنظار إدارة ناديه السابق ريال مدريد، عقب تألّقه مع فريقه في الدوري الإيطالي. وهو ما جعل إدارة الملكي الأبيض تخطّط في عودة اللاعب إلى النادي من أجل الاستفادة من خدماته الصيف المقبل.

بديل كريم بنزيما

- Advertisement -

وتابعت الصحيفة: “النادي يفكر في ضم صفقتين جديدتين على مستوى خط الوسط للفريق، وكذلك جلب مهاجم جديد ليكون البديل عن أسطورة الفريق الملكي الحالية كريم بنزيما“.

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

كما سيواجه ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي، منافسَه بلد الوليد، الأحد، في منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وكان فريق ريال مدريد قد تعثر بالخسارة، أمام منافسه برشلونة، في قمة الكلاسيكو الماضية في منافسات الدوري الإسباني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

فران غارسيا
فران غارسيا

كما يحتلّ فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه المتصدر برشلونة، بفارق 12 نقطة مع نهاية الجولة الـ26، برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة آس الإسبانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

رياضة

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

رياضة

سبب اعتزال مسعود أوزيل.. حقائق عن عازف الليل معشوق الألمان وساحر الأتراك الموهوب (شاهد)

رياضة

الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

رياضة

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2023

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

رياضة

بعد اتهام برشلونة بالرشوة.. حكم إسباني يفضح ريال مدريد (فيديو)

رياضة

برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

رئيس برشلونة لابورتا يرد بتغريدة نارية على شكوى ريال مدريد

رياضة

ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان وهذا هو الأقرب للتدريب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مهين لتدريب عسكريين في الكويت وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف أكثر ما تخشاه في الحب

السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب البايرن وتعيين توخيل بدلاً منه

مخترعو ChatGPT يكشفون عن 34 مهنة لن يتم استبدالها أبدًا بالذكاء الاصطناعي

فضيحة ياسمين عز بهذه الصور بعد تصريحها “بشرتي بيضاء من غير تجميل”! (شاهد)

ياسمين عز حصلت على هذا المبلغ الضخم مقابل حلقتها مع رامز جلال

حسناء تونس التي تدعم البغاء.. مئات الشخصيات الجزائرية تطلب هيفاء حبيب للزواج (شاهد)

تكلفة حفل زفاف حسن شاكوش تثير الجدل.. رقم صادم! (شاهد)

فيديو مرعب لاعتداء عناصر حوثية على طفل يمني “شجاع” وغضب عارم

منتخب المغرب يُحقق الفوز التاريخي بالثنائية على البرازيل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC