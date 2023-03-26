جورجينا تتحدث العربية بطلاقة وما قالته عن رمضان يأسر السعوديين (فيديو)

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وطن- خطفت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء خلال ظهورها في إعلان ترويجي وهي ترحّب بالجمهور باللغة العربية، خلال ومضةٍ إشهارية لشركة عطور سعودية.

جورجينا رودريغز تتحدث العربية

وقالت جورجينا مع بداية الإعلان: “مرحبا أنا جورجينا”.

وخلال الومضة الإشهارية، ردّت رودريغيز على مجموعة من الأسئلة، منها استقرارها في المملكة منذ توقيع كريستيانو رونالدو لعقده مع فريق النصر، وأطلّت جالسةً في مجلس عربي داخل خيمة تراثية مزينة ببساط يتميز بنقشات السدو، وغطت رأسها بوشاح من الشيفون الأسود.

وشاركت جورجينا مع متابعيها عبر “إنستغرام”، الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد، والذي يحمل اسم Blue Laverne، باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.

وقالت في تعليقها على المقطع المصوّر: “سعدت بالتعاون مع ماركة العطور السعوديّة الأولى في الشرق الاوسط والعالم قريباً، لافيرن”.

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وعن وصفها لعطر بخور “لافيرن”، قالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.

وأكدت جورجينا التي قدِمت السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها وجدت كثيراً من الأمان في السعودية، كما أنها تقدّر القيم العائلية القوية، معربةً عن سعادتها بتجربتها في زيارة صحراء المملكة، ووصفتها بـ”الساحرة”.

اقبال كبير في احدى المحلات المشهورة بعد اعلان جورجينا pic.twitter.com/VZpQmhue6o — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 26, 2023

جورجينا تهنئ المسلمين بشهر رمضان

لم تُفوّت جورجينا رودريغز الفرصة في إطار جهودها للتفاعل مع جمهورها السعودي، وهنأتهم وكلَّ المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم قبل أيام.

وأطلّت جورجينا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك، قائلة: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

وقالت جورجينا، إنّ رمضان في السعودية تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

وقالت، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

كريستيانو وعائلته يتحدثون العربية

مؤخراً، تفاعل كثيرونَ مع مقطع فيديو لكريستيانو جونيور (12 عاماً)، الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، وهو يتحدّث اللغة العربية عبر نطقِه بثلاث كلمات، قائلاً: “تحية لأبو راكان”.

كريستيانو جونيور يتحدث باللغة العربية 😍 هل هناك تحية أجمل من هذه؟ ❤️ — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) March 14, 2023

وقبله أيضاً، نشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام“، مقطعَ فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا، وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

بنات كريستيانو رونالدو وجورجينا تغنيان باللغة العربية 🥺❤️ pic.twitter.com/rqFu3pKajc — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 7, 2023

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحظي بإعجاب كبير عبر السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

أما والدهم، كريستيانو رونالدو، فكان أول المتكلمين باللغة العربية في عائلته القادمة حديثاً إلى السعودية، وكان ذلك خلال تقديمه أمام جمهور فريقة الجديد النصر السعودي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.