الأحد, مارس 26, 2023
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جورجينا تتحدث العربية بطلاقة وما قالته عن رمضان يأسر السعوديين (فيديو)

جورجينا رودريغز رفيقة نجم نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو اعتبرت أنّ تجرِبة شهر رمضان في السعودية كانت اختياراً مميزاً

كتب فهمي الورغمي
جورجينا تتحدث العربية watanserb.com
جورجينا تتحدث العربية
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وطن- خطفت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء خلال ظهورها في إعلان ترويجي وهي ترحّب بالجمهور باللغة العربية، خلال ومضةٍ إشهارية لشركة عطور سعودية.

جورجينا رودريغز تتحدث العربية

وقالت جورجينا مع بداية الإعلان: “مرحبا أنا جورجينا”.

وخلال الومضة الإشهارية، ردّت رودريغيز على مجموعة من الأسئلة، منها استقرارها في المملكة منذ توقيع كريستيانو رونالدو لعقده مع فريق النصر، وأطلّت جالسةً في مجلس عربي داخل خيمة تراثية مزينة ببساط يتميز بنقشات السدو، وغطت رأسها بوشاح من الشيفون الأسود.

وشاركت جورجينا مع متابعيها عبر “إنستغرام”، الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد، والذي يحمل اسم Blue Laverne، باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.

وقالت في تعليقها على المقطع المصوّر: “سعدت بالتعاون مع ماركة العطور السعوديّة الأولى في الشرق الاوسط والعالم قريباً، لافيرن”.

 

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وعن وصفها لعطر بخور “لافيرن”، قالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.

وأكدت جورجينا التي قدِمت السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها وجدت كثيراً من الأمان في السعودية، كما أنها تقدّر القيم العائلية القوية، معربةً عن سعادتها بتجربتها في زيارة صحراء المملكة، ووصفتها بـ”الساحرة”.

جورجينا تتحدث العربية بالحجاب و بيدها البخور السعودي في ليالي رمضان لأول مرة بهذا الشكل تستفز العرب والمسلمين
جورجينا تتحدث العربية بالحجاب و بيدها البخور السعودي في ليالي رمضان لأول مرة بهذا الشكل تستفز العرب والمسلمين

جورجينا تهنئ المسلمين بشهر رمضان

لم تُفوّت جورجينا رودريغز الفرصة في إطار جهودها للتفاعل مع جمهورها السعودي، وهنأتهم وكلَّ المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم قبل أيام.

وأطلّت جورجينا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك، قائلة: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

وقالت جورجينا، إنّ رمضان في السعودية تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

وقالت، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

جورجينا تهنئ المسلمين بشهر رمضان
جورجينا تهنئ المسلمين بشهر رمضان

كريستيانو وعائلته يتحدثون العربية

مؤخراً، تفاعل كثيرونَ مع مقطع فيديو لكريستيانو جونيور (12 عاماً)، الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، وهو يتحدّث اللغة العربية عبر نطقِه بثلاث كلمات، قائلاً: “تحية لأبو راكان”.

وقبله أيضاً، نشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام“، مقطعَ فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا، وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحظي بإعجاب كبير عبر السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

أما والدهم، كريستيانو رونالدو، فكان أول المتكلمين باللغة العربية في عائلته القادمة حديثاً إلى السعودية، وكان ذلك خلال تقديمه أمام جمهور فريقة الجديد النصر السعودي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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