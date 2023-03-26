جريمة غريبة تستهدف القطط في بريطانيا والسلطات تستنفر وتحذيرات عاجلة

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وطن – دعت جمعية الرفق بالحيوان في بريطانيا مربي الحيوانات الأليفة لإبقاء قططهم في المنزل، بعد أن حذرت الشرطة البريطانية من انتشار جرائم حلاقة شعر القطط المنزلية في كل من لندن وكينت.

وقالت جمعية حماية حقوق الحيوان، في بيان لها، إنها لا تمتلك دليلًا على هُوِية الجاني، الذي يعمل على حلاقة شعر القطط في أحياء: (Streatham) و(Bexley) و(Dagenham) في لندن، إضافة إلى بعض المناطق في مقاطعة كينت.

في السياق، قالت ناتاشا ماكفي مؤسِّسة جمعية (Animals Lost and Found): “ليست لدينا فكرة عن هُوِية الجاني، لكن حلاقة شعر القطط أمر مزعج للغاية بالنسبة إلى القطط وأصحابها على حد سواء”، وفق موقع “standard” البريطاني.

وأضافت: “أتساءل عن مدى إنسانية أولئك الذين يحلقون شعر القطط، إنه أمر محزن جدًّا، وقد زاد قلقنا مؤخرًا من أن الأمر قد لا يقف عند هذا الحد!”.

وتابعت: “لقد صُدِم كثير من مربي القطط عند رؤية حيواناتهم الأليفة حليقة الشعر، ويراجع العديد منهم الأطباء البيطريين؛ للاطمئنان على قططهم”.

خوف شديد بين السكان

في حين قالت كيري رايات من مدينة (Chatam)، إنها أصبحت خائفة جدًّا، ولم تَعُد تسمح لقطها دينيس بالخروج من المنزل، بعد حلاقة المنطقة المحيطة برجلَيه الخلفيتَين.

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وأضافت: “سأحرص على إبقاء قطي داخل المنزل؛ أخشى أن يكون ذلك جزءًا من مخطط لسرقة القطط، ولا سيما أن قطّي الذي أربيه يتميز بمظهر فريد”.

وتابعت: “أشعر بغضب كبير، ولا أفهم كيف يمكن أن يُقدِم أحدهم على حلاقة شعر القطط، كان صعبًا عليَّ تصديق ذلك في البداية، لكن العديد من مربي القطط مروا بالتجربة نفسها”.

الشرطة تطلق تحذيرات

بدوره، حث باتريك هامبي ، كبير مفتشي RSPCA في بريطانيا، المالكين على إبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم ليلاً وإبلاغ الشرطة أو المؤسسة الخيرية بالحوادث.

وقال هامبي: “قد لا نتمكن من القيام بشيء ما على الفور لأنه من الصعب جدًا إذا لم يكن لديك خيوط لتستمر ، ولكنها تتيح لنا معرفة ما يجري والمجالات التي تحدث فيها ، حتى نتمكن من التركيز أكثر في تلك المجالات”.

وأضاف: “إذا تم حلق قطة ، فلا بد من إمساكها من قبل شخص لا يعرفه ، الأمر الذي من شأنه أن يضع الكثير من الضغط على القطة”.

وتابع: “قد تظهر على قطتك علامات على عدم الرغبة في الخروج بعد الآن ، أو الرغبة في الخروج أقل من ذلك بكثير.”