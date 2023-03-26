تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره النيجر، الاثنين، في تصفيات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب (14 جانفي) في مدينة رادس بدولة تونس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب.

توقيت مباراة منتخب الجزائر ضد النيجر

كما ستكون المباراة بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي، مباراة الإياب أمام نظيره النيجر، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة.

دفاع التشكيلة: ريان آيت نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي، نبيل بن طالب.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، مهدي ليريس، محمد يوسف بلايلي.

مركز الهجوم: أندي ديلور (إسلام سيلماني)، رياض محرز.

معلق مباراة منتخب الجزائر والنيجر

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة منتخب الجزائر والنيجر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد فاز على نظيره النيجر في مباراة ذهاب في تصفيات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.