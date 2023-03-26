الأحد, مارس 26, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

تصفيات الجولة الرابعة من كأس أمم أفريقيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر watanserb.com
تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر
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وطن- يلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره النيجر، الاثنين، في تصفيات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب (14 جانفي) في مدينة رادس بدولة تونس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب.

توقيت مباراة منتخب الجزائر ضد النيجر

كما ستكون المباراة بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي، مباراة الإياب أمام نظيره النيجر، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة.

دفاع التشكيلة: ريان آيت نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي، نبيل بن طالب.

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، مهدي ليريس، محمد يوسف بلايلي.

مركز الهجوم: أندي ديلور (إسلام سيلماني)، رياض محرز.

معلق مباراة منتخب الجزائر والنيجر

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة منتخب الجزائر والنيجر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

تدريبات منتخب الجزائر
تدريبات منتخب الجزائر

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد فاز على نظيره النيجر في مباراة ذهاب في تصفيات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

المصدروطن + منتخب الجزائر تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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