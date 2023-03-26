بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة للأميرة هيا بنت حمزة في رمضان تثير الجدل

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وطن- شارك حساب على منصة انستغرام باسم “هيا بنت حمزة” أحدث إطلالة للأميرة الشابة، ابنة ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بينما كانت رفقة زملائها في الفصل الدراسي.

إطلالة مثيرة لهيا بنت حمزة

وبإطلالة مثيرة من الأميرة هيا بنت حمزة، شارك الحساب الذي يهتم بمشاركة يومياتها عبر انستغرام، صورة لها بينما كانت ترتدي ملابس ربيعية، بعيدا عن الأجواء الشتوية الباردة التي كانت تعيشها في سويسرا مؤخرا.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

ويأتي حضور الأميرة هيا وتفاعلها عبر انستغرام، بعد حظر تويتر للحساب الذي يحمل اسمها.

وأطلت الأميرة الشابة هيا بنت حمزة رفقة عدد من أصدقائها في فصلها الدراسي برفقة أصدقائها، حيث بدت سعيدة ومستمتعة جداً في الصور التي التُقطت بتاريخ 25 مارس/آذار الجاري.

وظهرت الأميرة الأردنية هيا بنت حمزة، برفقة صديقاتها مرتديةً دانتيل صوفي أبيض مشكوف الصدر، بابتسامة خفيفة وملامح هادئة.

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وتأتي عودة الأميرة الشابة إلى فصلها الدراسي في هولندا بعد أيام من زيارتها سويسرا في إطار ملقتيات برنامج “تيمون” للتبادل الثقافي الذي تشارك الأميرة بكل نشاط في فعالياته.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وبعيدا عن الأنشطة الدراسية والعمل ضمن المجتمع المدني، تحاول الأميرة الشابة العيش بأسلوب حياة أكثر بساطة وحبا للحياة.

الأميرة هيا بنت حمزة وحضور فاعل في أوروبا

حرصت الأميرة هيا بنت حمزة على المشاركة الفاعلة والحضور في كل فعاليات مؤتمر “ثيمون” في نسخته الـ 55 المقامة حاليا بهولندا.

حيث شاركت منذ فترة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُوثق تفاعلها مع أصدقائها في الفصل الدراسي، وخلال ممارستها أنشطتها الثقافية وهوياتها.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وفي مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماما، كما الأجانب.

كما ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صور أخرى خلال مشاركتها في نفس الفعالية، وهي تقف على مسرح حاملة علم الأردن وسط زملائها الذين حمل كل منهم علم بلادها.