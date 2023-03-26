الأحد, مارس 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة للأميرة هيا بنت حمزة في رمضان تثير الجدل
حياتنا

بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة للأميرة هيا بنت حمزة في رمضان تثير الجدل

الأميرة هيا بنت حمزة تحرص بشكل كبير على أن يكون لها حضور فاعل في أنشطتها الدراسية أو التي تندرج صلب المجتمع المدني

كتب فهمي الورغمي
الأميرة هيا بنت حمزة watanserb.com
الأميرة هيا بنت حمزة
- Advertisement -

وطن- شارك حساب على منصة انستغرام باسم “هيا بنت حمزة” أحدث إطلالة للأميرة الشابة، ابنة ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بينما كانت رفقة زملائها في الفصل الدراسي.

إطلالة مثيرة لهيا بنت حمزة

وبإطلالة مثيرة من الأميرة هيا بنت حمزة، شارك الحساب الذي يهتم بمشاركة يومياتها عبر انستغرام، صورة لها بينما كانت ترتدي ملابس ربيعية، بعيدا عن الأجواء الشتوية الباردة التي كانت تعيشها في سويسرا مؤخرا.

الأميرة هيا بنت حمزة
الأميرة هيا بنت حمزة

ويأتي حضور الأميرة هيا وتفاعلها عبر انستغرام، بعد حظر تويتر للحساب الذي يحمل اسمها.

وأطلت الأميرة الشابة هيا بنت حمزة رفقة عدد من أصدقائها في فصلها الدراسي برفقة أصدقائها، حيث بدت سعيدة ومستمتعة جداً في الصور التي التُقطت بتاريخ 25 مارس/آذار الجاري.

وظهرت الأميرة الأردنية هيا بنت حمزة، برفقة صديقاتها مرتديةً دانتيل صوفي أبيض مشكوف الصدر، بابتسامة خفيفة وملامح هادئة.

- Advertisement -

وتأتي عودة الأميرة الشابة إلى فصلها الدراسي في هولندا بعد أيام من زيارتها سويسرا في إطار ملقتيات برنامج “تيمون” للتبادل الثقافي الذي تشارك الأميرة بكل نشاط في فعالياته.

وبعيدا عن الأنشطة الدراسية والعمل ضمن المجتمع المدني، تحاول الأميرة الشابة العيش بأسلوب حياة أكثر بساطة وحبا للحياة.

الأميرة هيا بنت حمزة وحضور فاعل في أوروبا

حرصت الأميرة هيا بنت حمزة على المشاركة الفاعلة والحضور في كل فعاليات مؤتمر “ثيمون” في نسخته الـ 55 المقامة حاليا بهولندا.

حيث شاركت منذ فترة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُوثق تفاعلها مع أصدقائها في الفصل الدراسي، وخلال ممارستها أنشطتها الثقافية وهوياتها.

وفي مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماما، كما الأجانب.

كما ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صور أخرى خلال مشاركتها في نفس الفعالية، وهي تقف على مسرح حاملة علم الأردن وسط زملائها الذين حمل كل منهم علم بلادها.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بفستان رمضاني محتشم.. جمال ساحر للملكة رانيا في أحدث إطلالة (شاهد)

الهدهد

الإمارات والأردن يدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

حياتنا

بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

الهدهد

رد ناري من الأمير الحسن بن طلال على وقاحة بتسلئيل سموتريتش

الهدهد

فاشية سموتريتش تُنهي وجود الأردن بـ”خريطة لإسرائيل الكبرى” وتل أبيب تتبرأ من وزيرها

الهدهد

أوبرا وينفري في البتراء.. جولة فتحت عليها النار من قبل المتابعين..ماذا فعلت؟! (شاهد)

الهدهد

هيا بنت حمزة في إطلالة مثيرة عرت بطنها وأخرى برفقة صديقاتها في سويسرا! (شاهد)

حياتنا

قرية تدفع 53 ألف دولار لمن يسكن فيها مع عائلته وفق هذه الشروط

الهدهد

الأميرة هيا بنت حمزة تظهر بملابس مثيرة في هولندا (شاهد)

الهدهد

بلا مكياج وبرَفْعة شعر لافتة.. أول ظهور للأميرة إيمان وزوجها جميل بعد الزفاف (فيديو)

الهدهد

الأميرة إيمان بنت عبدالله لم تتزوج من مسيحي.. منصة تحقيقات تحسم الجدل

الهدهد

مفاجأة جديدة بشأن مقتل الأردني حمزة أبو حلاوة في أمريكا وهذا ما أعلنته الشرطة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها

أكبر مسجد بأفريقيا لا تقام فيه صلاة التراويح وغضب في الجزائر.. ما القصة؟

ترامب يثير الجدل بتصريحات غامضة عن “سيطرة الصين” (فيديو)

شيرين عبد الوهاب ستدفع 5 ملايين جنيه لـِ”روتانا” التي يملك أغلبها الوليد بن طلال .. لماذا؟!

يوسف بن علوي كشف أسرار غزو العراق ودور السلطنة في إنقاذ العراقيين من مجاعة

لا يتحدثن العربية.. حفيدات الوليد بن طلال يُفتشن ثيابه بحثا عن الأموال (فيديو)

مدير مكتب “الجزيرة” بتونس صُدم مما حدث لنصب شيرين أبو عاقلة التذكاري هناك

محمد فؤاد ضحية الحلقة الرابعة “لرامز نيفر إند” وأصابه الذهول مما حدث

جورجينا تتحدث العربية بطلاقة وما قالته عن رمضان يأسر السعوديين (فيديو)

ذبح مصري على باب المسجد بسبب خلاف على أذان المغرب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC