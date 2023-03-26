الأحد, مارس 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالفجر الصادق.. مركز الفلك الدولي يحسم الأمر بشأن "توقيت أذان الفجر الصحيح"
الهدهد

الفجر الصادق.. مركز الفلك الدولي يحسم الأمر بشأن “توقيت أذان الفجر الصحيح”

البعض يشكك بصحة موعد صلاة الفجر الموجود في تقاويم الدول الإسلامية، وأنه متقدم على الوقت الحقيقي

كتب باسل النجار
مركز الفلك الدولي watanserb.com
مركز الفلك الدولي
- Advertisement -

وطن- حسم “مركز الفلك الدولي” الجدل الدائر منذ فترة طويلة بشأن توقيت صلاة الفجر في الدول العربية، والذي ادعى البعض أنه غير صحيح وأن الصلاة تتم في الليل قبل موعد الفجر الصحيح الذي يصفونه بـ”الفجر الصادق”.

هل توقيت أذان الفجر في الدول العربية صحيح؟

وقال مركز الفلك في بيان له عبر موقع الرسمي طالعته (وطن) إن يكثر بين الفينة والأخرى حديث البعض عن عدم صحة موعد صلاة الفجر الموجود في تقاويم الدول الإسلامية، وأنه متقدم على الوقت الحقيقي، وأن الآذان يرفع قبل وقته والسماء ما زالت مظلمة.

وأوضح أن هذا “كلام غير صحيح! فموعد صلاة الفجر الموجود في معظم تقاويم الدول الإسلامية صحيح.”

وضرب المثال في ذلك بالقول:”وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها.”

ولفت “مركز الفلك الدولي” إلى أن حجة المشككين بهذا الأمر “أنهم رصدوا الفجر من مكان مظلم ولم يتبين لهم الفجر الصادق إلا بعد الآذان بفترة من الوقت.”

موضحا أن “الخطأ الذي وقع به هؤلاء –بحسن نية- أنهم رصدوا الفجر من أماكن غير مناسبة إما بسبب وجود إضاءة مدن قريبة أو بسبب الرصد من مكان غير صافي، وبالتالي لم يشاهدوا الفجر على الرغم من طلوعه، ولو رصدوا الفجر من مكان مظلم تماما وصاف تماما، لشاهدوا الفجر مع الآذان.”

- Advertisement -

كما شدد البيان على أنه “أثبتت عدة أرصاد حديثة تمت من أماكن مناسبة توافق موعد الآذان الموجود في التقويم مع طلوع الفجر الصادق، ومن هذه الأرصاد ما تم في الأردن واليمن وليبيا والسعودية ومصر وإيران وغيرها.”

كما أن الوقت المحسوب بالتقاويم هو ما نص عليه كبار علماء الفلك المسلمين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: (الصوفي والبتاني والبيروني والخوارزمي والطوسي وابن الشاطر ـ وهو كان الموقت في الجامع الأموي ـ فضلا عن كونه من علماء الفلك، يقول البيان.

وهؤلاء بحسب “مركز الفلك الدولي” هم علماء فلك عظام منهم أخذ الغرب الكثير من المعارف الفلكية، وتكريما لجهودهم فقد أطلق الغرب أسماءهم على فوهات على القمر في الوقت الذي يقلل البعض من شأنهم ويتهمهم بالخطأ وعدة المعرفة.

وشدد المركز كذلك على أنه توجد العديد من الأبحاث التي ناقشت هذه المسألة بالتفصيل وبينت مواطن التشكيك بالأدلة والحجة، وأوردت أقوال هؤلاء الفلكيين من كتبهم، وذكرت هذه الأبحاثُ الأرصادَ الحديثة التي تمت في ظروف مناسبة مبينة تفاصيلها.

ومن هذه الأبحاث، بحث بعنوان “إشكاليات فلكية وفقهية حول مواقيت الصلاة” ويمكن قراءته على الرابط التالي:

وبحث بعنوان: “كيفية التحقق من صحة مواقيت الصلاة في التقاويم” ويمكن قراءته على الرابط التالي:

وأوضح مركز الفلك في بيانه أنه “إضافة إلى ذلك فقد كتب الشيخ عبد الملك علي الكليب في عام 1975، رسالة إلى وزارة الأوقاف الكويتية، يعترض فيها على موعد صلاة الفجر الموجود في التقويم الكويتي، وهو ما يوافق تقاويم الدول الإسلامية الأخرى، وأن الزاوية الصحيحة لصلاة الفجر هي 16.5 وليس 18. وهذا هو نفس اعتراض البعض في وقتنا الحاضر، بل إن البعض في وقتنا الحاضر بالغ ونادى بالزاوية 15 بدلا من 18.”

وتابع:”فقامت وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك بتحويل الرسالة إلى الأستاذ العلامة السيد عبد الله كنون، رئيس رابطة علماء المغرب، وذلك لإحالته للمختصين للرد على الرسالة، فقام هو بدوره بتحويلها إلى أحد أشهر علماء الفلك والتوقيت في المغرب وهو العالم الشهير السيد الحاج محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرازق الأندلسي أصلا الفاسي المراكشي”.

وهو صاحب كتاب “العذب الزلال في مباحث الهلال“، وهو يعتبر من أشهر كتب الفلك الشرعي حول الهلال ورؤيته.

فقام “المراكشي” ـ وفق بيان مركز الفلك ـ بالرد على الرسالة في كتيب بلغ عدد صفحاته 42 صفحة، وقد بين بالتفصيل وبالأدلة والحجة وسرد أقوال العديد من كبار الفلكيين والموقتين، وأكد أن الفجر الصادق يطلع على الزاوية 18 بل إن قسما كبيرا منهم يرى أنه يطلع على الزاوية 19! ويمكن قراءة هذا الكتيب من الرابط التالي:

هل توقيت أذان الفجر في الدول العربية صحيح؟
هل توقيت أذان الفجر في الدول العربية صحيح؟

الفجر الكاذب والفجر الصادق

وتجدر الإشارة إلى أن الفلكيين العاملين في شؤون مواقيت الصلاة يعرفون الفجر الكاذب جيدا، وأن تأكيدهم بأن الفجر يطلع ما بين الزاوية 18 و 19 إنما هو للفجر الصادق.

فالفجر الكاذب ظاهرة فلكية معروفة عند المسلمين وعند غيرهم وهو يظهر قبل الزاوية 19 بكثير، وقد علم ذلك بالرصد المستفيض سواء من قبل المسلمين أو غير المسلمين المهتمين بالظواهر الفلكية بشكل عام.

وبالتالي إن توهم البعض أن قول الفلكيين الموقتين ،بأن الفجر يطلع على الزاوية 19 أو 18 لالتباس الفجر الكاذب عليهم هو قول لا يصح.

واستطرد “مركز الفلك الدولي” في بيانه:”بالنظر إلى ما هو معمول به في جميع (ونركز على كلمة جميع) الدول الإسلامية في وقتنا الحاضر، نجد أن جميع تقاويم الدول الإسلامية تجعل صلاة الفجر على زاوية ما بين 19.5 و 18، ولا توجد ولا دولة إسلامية واحدة تعتمد للفجر زاوية أقل من 18.”

وأكمل:”بل حتى جمعية “إسنا” في الولايات المتحدة التي شاع أنها تعتمد الزاوية 15، فقد تمت مخاطبتهم رسميا وتم الاجتماع مع المدير التنفيذي للجمعية الدكتور ذو الفقار شاه، والذي أكد أن المعتمد في “إسنا” لصلاة الفجر هو الزاوية 18، إلى أن تم تعديلها مؤخرا عام 2011 لتصبح 17.5.”

واختتم البيان:”فمصر تعتمد الزاوية 19.5، والمغرب تعتمد الزاوية 19، والسعودية تعتمد الزاوية 18.5، في حين تعتمد الزاوية 18 كلا من: الأردن وفلسطين والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق، واليمن والسودان وتونس والجزائر وتركيا وغيرها من الدول الإسلامية.”

المصدرمركز الفلك الدولي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

السيسي يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. لقطات مسربة تفضح خوفه (فيديو)

الهدهد

علي جمعة وتصرف غير لائق أثناء محاضرة له يعرضه لانتقادات حادة (فيديو)

الهدهد

“رسالة الإمام” يدلس على الشافعي ويفجر الجدل بمشهد عن زوجته (فيديو)

الهدهد

السيسي سيفوز بـ70%.. عباس كامل يرسم سيناريو انتخابات الرئاسة المصرية ومنافسة شكلية

الهدهد

سقوط متسولة مصرية ثروتها 6 ملايين جنيه وهاربة من 35 حكما قضائيا

الهدهد

بعد ارتداء شاب فستان زفاف ووضع المكياج.. قصة زفة رمضان التي أشعلت تريند مصر

الهدهد

عُثر عليهما عاريين.. وفاة مصري ومصرية أثناء علاقة غير شرعية في نهار رمضان

الهدهد

سبب وفاة أبلة فضيلة في أول أيام رمضان.. هكذا رحلت أيقونة الزمن الجميل

الهدهد

أحمد كريمة يثير الجدل بفتوى “رقص الزوجة لزوجها في نهار رمضان” (فيديو)

تقارير

مصر.. سعر الدولار يُحلق في السوق السوداء وتوقعات بتخطيه حاجز الـ 40 جنيها

تقارير

أحمد الطنطاوي سيترشح ضد السيسي.. “كومبارس” جديد أم مغامر قد يلقى مصير “عنان”؟

الهدهد

السيسي مبتسما ومفتخرا بنفسه: “الحمد لله مصر النهاردة بقت في حتة تانية” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تم إقرار “عطلة العشر الأواخر” في الكويت؟.. بلبلة واسعة ومسؤول يحسم الجدل

إطلالات مثيرة لعمانيات في رمضان تثير جدلا في سلطنة عمان (فيديو)

السيسي يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. لقطات مسربة تفضح خوفه (فيديو)

قادر على تغيير النظام العالمي.. تطور التحالف بين روسيا والصين يقلق أمريكا

معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام وأكثر يشتركون في هذه الميزة..

لمستخدمي هواتف “آيفون”..واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة

بيكيه وسر جديد ينكشف.. هذا ما وجده مع كلارا شيا في السرير ولم يجده مع شاكيرا!

مفتي سلطنة عمان يكشف سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

مصنعو التمور الإسرائيلية يخدعون مسلمي بريطانيا بحيلة خبيثة.. ما القصة؟ (شاهد)

جريمة غريبة تستهدف القطط في بريطانيا والسلطات تستنفر وتحذيرات عاجلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC