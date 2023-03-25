السبت, مارس 25, 2023
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هروب لا يصدَّق من أحد السجون.. نزيلان حفرا نفقا باستخدام فرشاة أسنان

السجينان هربا من السجن لتناول الفطائر في مطعمهما المفضل

كتب خالد الأحمد
هروب نزيلان من سجن watanserb.com
هروب السجينان ارلي نيمو وجون غارزا من سجن في فرجينيا
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وطن– في واقعةٍ صادمة ونادرة من نوعها، تمكّن سجينان في الولايات المتحدة من حفر نفق والهرب من السجن، حتى يتناولا الفطائر في مطعمهما المفضل “آي هوب”.

وهرب السجينان: “أرلي نيمو” (43 عامًا)، وجون غارزا (37 عامًا) من سجن في فرجينيا، إذ تمّ اكتشاف هروبهما عند العدّ الروتيني للسجناء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سارعت السلطات في البحث عنهما في كل مكان، وبعد مطاردة استمرت 9 ساعات، عُثر على الثنائي الهارب في مكان لم يتوقّعْه أحد.

السجين ارلي نيمو 43 عامًا
السجين ارلي نيمو 43 عامًا

أشارت التقارير إلى أنّ السجينين قد وجدا نقطة ضعف في تصميم جدران السجن، واستخدما أدوات بدائية الصنع مصنوعة من فرش أسنان وأجزاء معدنية لحفر نفق في الجدار.

السجين جون غارزا 37 عامًا
السجين جون غارزا 37 عامًا

إحداث ثقب بحجم رجل

وليس من الواضح من أيّ جزء من السجن هرب السجينان، تُظهر صورة نشرتها السلطات المحلية، أنهما اخترقا ما لا يقلّ عن طبقتين من الجدار لإنشاء ثقب بحجم الرجل.

وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلّق السجينان السور الخارجي المحيط بالسجن وهربا، إلا أنه بمجرد حصولهما على حريتهما المؤقتة، قطع السجينان 6.6 أميال وصولاً إلى مطعم “آي هوب”، حيث طلبا فطائر “بان كيك”، قبل اعتقالهما.

هروب سجينان من ثقب بحجم رجل تم حفره باستخدام فرشاة اسنان
هروب سجينان من ثقب بحجم رجل تم حفره باستخدام فرشاة اسنان

السلطات تحقق في كيفية الهروب

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وعند سؤالها عن كيفية تمكّن السجينين من تخطي الحراس وكم استغرق حفر النفق، أجابت السلطات بأنّ هذه الأسئلة جزء من التحقيق الجاري، لذلك لا يمكنهم الإجابة عنها حتى اكتمال ذلك.

يذكر أنه حتى الآن لم يتمّ اتهام نيمو وغارزا رسميًّا بالفرار من المنشأة، لكن المسؤولين يعملون لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وقال الشريف جابي مورغان: “نحن ممتنون لقسم شرطة نيوبورت نيوز، وإدارة شرطة هامبتون، وإدارة شرطة مقاطعة جيمس سيتي لمساعدتهم في محاولتنا لاستعادة هذين السجينين، علاوة على ذلك، أنا ممتن للمواطنين الذين لاحظوا وجود السجينين في المطعم وأبلغوا السلطات”.

وسجن نيوبورت نيوز هو منشأة حضرية بجدار طويل من الطوب تعلوه الأسلاك الشائكة في الخلف، وأمام واجهة السجن شارع 26، ولها زقاق ضيق من جانب واحد، يمتدّ بين الجزء الأمامي والخلفي من المبنى.

السلطات تحقق في كيفية الهروب
السلطات تحقق في كيفية الهروب
المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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