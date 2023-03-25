هروب لا يصدَّق من أحد السجون.. نزيلان حفرا نفقا باستخدام فرشاة أسنان

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وطن– في واقعةٍ صادمة ونادرة من نوعها، تمكّن سجينان في الولايات المتحدة من حفر نفق والهرب من السجن، حتى يتناولا الفطائر في مطعمهما المفضل “آي هوب”.

وهرب السجينان: “أرلي نيمو” (43 عامًا)، وجون غارزا (37 عامًا) من سجن في فرجينيا، إذ تمّ اكتشاف هروبهما عند العدّ الروتيني للسجناء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سارعت السلطات في البحث عنهما في كل مكان، وبعد مطاردة استمرت 9 ساعات، عُثر على الثنائي الهارب في مكان لم يتوقّعْه أحد.

أشارت التقارير إلى أنّ السجينين قد وجدا نقطة ضعف في تصميم جدران السجن، واستخدما أدوات بدائية الصنع مصنوعة من فرش أسنان وأجزاء معدنية لحفر نفق في الجدار.

إحداث ثقب بحجم رجل

وليس من الواضح من أيّ جزء من السجن هرب السجينان، تُظهر صورة نشرتها السلطات المحلية، أنهما اخترقا ما لا يقلّ عن طبقتين من الجدار لإنشاء ثقب بحجم الرجل.

وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلّق السجينان السور الخارجي المحيط بالسجن وهربا، إلا أنه بمجرد حصولهما على حريتهما المؤقتة، قطع السجينان 6.6 أميال وصولاً إلى مطعم “آي هوب”، حيث طلبا فطائر “بان كيك”، قبل اعتقالهما.

السلطات تحقق في كيفية الهروب

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وعند سؤالها عن كيفية تمكّن السجينين من تخطي الحراس وكم استغرق حفر النفق، أجابت السلطات بأنّ هذه الأسئلة جزء من التحقيق الجاري، لذلك لا يمكنهم الإجابة عنها حتى اكتمال ذلك.

يذكر أنه حتى الآن لم يتمّ اتهام نيمو وغارزا رسميًّا بالفرار من المنشأة، لكن المسؤولين يعملون لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وقال الشريف جابي مورغان: “نحن ممتنون لقسم شرطة نيوبورت نيوز، وإدارة شرطة هامبتون، وإدارة شرطة مقاطعة جيمس سيتي لمساعدتهم في محاولتنا لاستعادة هذين السجينين، علاوة على ذلك، أنا ممتن للمواطنين الذين لاحظوا وجود السجينين في المطعم وأبلغوا السلطات”.

وسجن نيوبورت نيوز هو منشأة حضرية بجدار طويل من الطوب تعلوه الأسلاك الشائكة في الخلف، وأمام واجهة السجن شارع 26، ولها زقاق ضيق من جانب واحد، يمتدّ بين الجزء الأمامي والخلفي من المبنى.