السبت, مارس 25, 2023
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حياتنا

هذا هو الشخص الذي كشف خيانة بيكيه لـ شاكيرا وحذرها منه!

كتب سالم حنفي
كشف خيانة بيكيه watanserb.com
بيكيه وشاكيرا
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وطن– قال موقع ” okdiario” الإسباني إنه تم اكتشاف خيانة جيرارد بيكيه لشريكته وأم أطفاله ، شاكيرا ، من قبل أحد أفراد عائلة المغنية الكولومبية.

ووفقا للموقع فإن العلاقة بين جيرارد بيكيه وكلارا شيا تعود إلى زمن بعيد، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن ذلك حتى قرر الزوجان فضح ما كان يحدث ، قبل أن تكون هناك بعض الشكوك التي ربطت لاعب كرة القدم بالعاملة في شركته “كوزموس”، وهي حقيقة لم يكتشفها سوى تونينو مبارك ، شقيق شاكيرا.

من هو الشخص الذي كشف خيانة بيكيه؟!

بحسب الموقع فإن لوسيلا أوتيرو، الزوجة الأولى لـ وليام مبارك والد شاكيرا ، قد أنجبت 9 أطفال، توفي أحدهم في حادث سيارة ، لذا فإن المغنية الكولومبية لديها 8 أخوة غير أشقاء، في حين أن نيديا هي والدة شاكيرا والزوجة الثانية لوليام مبارك التي أسست معه أسرة جديدة.

أما تونينو، فهو أحد إخوة شاكيرا غير الأشقاء ، ويدها اليمنى ومدير أعمالها،و لطالما كانت المغنية قريبة جدًا من عائلتها الأبوية، بدءًا من تونينو والشعور بالحب الغير المشروط لوالدها ، الذي أصبحت حالته الصحية الدقيقة واضحة في الآونة الأخيرة ، والتي ارتبطت بانفصال ابنته عن جيرارد بيكيه.

وقال الموقع إن “تونينو” هو أول من أدرك أن شيئًا ما كان يحدث مع بيكيه ومساعده في الشركة، لذلك قام بتحذير أخته.

و على الرغم من حقيقة أن هذا الرجل يعيش في ميامي ، إلا أنه يتحمل مسؤولية سفر شاكيرا إلى الولايات المتحدة، حيث يعتني من هناك جيدًا بأعمال المغنية الكولومبية ويستعد للوصول لأخته وأبناء أخته في أي وقت.

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وسيتعين عليهم بدء حياة جديدة ، حيث تتبع تونينو شقيقته إلى برشلونة، وغادر منزله مؤقتًا في ميامي عندما استقرت المغنية في هذه المدينة الإسبانية، إلا أن كل شيء تغير عندما لم تنته العلاقة مع بيكيه كما هو متوقع، حيث ظنت شاكيرا أنها وجدت أميرها الساحر رغم أن الأمر لم يكن كذلك.

الآن الأمور مختلفة، حيث أن كلارا شيا وجيرارد بيكيه زوجان يستمتعان بحبهما ، بدأت الكولومبية حياة جديدة في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع حبيبيها العظماء، ساشا وميلانو بعيدًا عن مدينة برشلونة التي أحبت فيها بيكيه.

المصدرokdiario ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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