السبت, مارس 25, 2023
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حياتنا

ميا خليفة تتحدث لأول مرة عن ثراءها بفضل أموال “النفط العربي”! (فيديو)

ردت ميا عبر تيك توك لتقول إنها من بلاد زيت الزيتون وليست من بلاد النفط بعد أن اتهمها الناس بـ "نشأتها الغنية"

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تتحدث لأول مرة عن ثراءها بفضل أموال
ميا خليفة
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وطن- قامت الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة بالرد على الأشخاص الذين يعتقدون أنها نشأت غنية بسبب أصولها العربية.

غنية بفضل البترول

وردت عارضة الأزياء اللبنانية الأمريكية، ميا خليفة، عبر “تيك توك” على الناس الذين يدعون أنها غنية بالنفط العربي.

وجاء في تعليق ميا التي الذي نشرته على الشاشة: “عندما يقولون لي لا بد أنك نشأتي غنية.. لكنني من بلاد زيت الزيتون ولست من بلاد زيت النفط”.

لم تكن ميا سعيدة بالتعميم

قامت ميا البالغة من العمر 30 عامًا أيضًا بتقليد صوت إضافي ، والذي يبدأ بشخص يقول: أيتها العاهرة.. أنا نصف مكسيكية.. اصمتي يا عاهرة”.

ثم قال شخص آخر: “أنا لست عاهرة مكسيكية ، أنا دومينيكاني ، أنا دومينيكاني”.

بلاد الشام

انتقل المستخدمون إلى قسم التعليقات لتوضيح المعنى الكامن وراء التعليقات التي نشرتها ميا خليفة.

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قال أحدهم: (بلاد الشام معروفة بزيت زيتون، وبلاد الخليج مشهورة بالنفط الخام).

وشرحت صحيفة “ديلي ستار” معنى مصطلح “الخليج” موضحة أنه يشير إلى الهوية الإقليمية الاجتماعية والسياسية التي يشترك فيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الست.

توسّع مستخدم آخر قائلاً: “عرب الشام: سوريا وفلسطين ولبنان والأردن. عرب دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر “.

قال آخر: “اعتقدت أنك استخدمت زيت البترول”.

قال ثالث: “لا، أنتي حبيبتي نفط عربي وأنا أحبك لذلك”.

أونلي فانز أكثر خطورة من الأسلحة

وسبق أن ردت ميا خليفة مؤخراً على ناشط عبر تويتر، زعم أن موقع “أونلي فانز” الإباحي، أكثر خطورة على الأمريكيين من البنادق.

كان ردها على تغريدة من أحد مستخدمي تويتر يدعى أليكس ميشكين والذي جاء فيه: “رأي غير محبوب: OnlyFans أكثر خطورة على الأمريكيين من البنادق.”

ردت أسطورة الأفلام الإباحية السابقة: “لماذا يبدو الأمريكيون في حالة ازدراء ويهينون الآخرين؟”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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