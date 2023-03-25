مع بداية رمضان..أحمد الفيشاوي يفاجىء الجميع بتصرف غريب لا يصدق عنه! (شاهد)

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وطن– فاجأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه بصور له أثناء قيامه بطقوس دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

سبحة فاروق الفيشاوي

ونشر أحمد الفيشاوي الصور عبر “انستجرام“، والتي ظهر بها وهو يرتدي جلابية ويُمسك مسبحةً ويقرأ القرآن الكريم.

وكتب ابن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في تعليقه على الصور: “أعتقد أن باب ربنا عمره مابيتقفل على أي حد في أي وقت … مع سبحة الفنان الأستاذ الكبير #فاروق_الفيشاوي التي لم تفارقه آخر ثلاث سنوات في حياته… ارجو الفاتحة والدعاء لأبي .. رمضان كريم”.

وبينما هاجم البعض أحمد الفيشاوي بسبب الوشوم التي غطت ذراعيه، عبر معظمهم عن سعادتهم وأمنياتهم له بالهداية.

الوشوم!

وجاء في التعليقات: “و الوشم ده ليه نظامه”.

وكتب آخر: “انا نفسى افهم بس هو ربنا يهدي وكل حاجه بس ازاى ماسك سبحه وبتقرأ قران بالوشم دا كله هو ضحك على العقول”.

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ووجهت له متابعة نصيحة قائلة: “ياريت اول حاجه تعملها تروح تشيل الوشم دا.. وزى ماكنت بتتالم واستحملت الالم وعملته استحمل الالم برضو وشيله”.

وتساءل ناشط: “هو استرجل وقلع الحلق ! ربنا يهدي”.

وكتب آخر: “يعني انا ابقي عامل دق او وشم وامسك سبحه واقرأ في المصحف”.

رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

وفي سياق آخر، نفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أن تكون قد ارتبطت بأحمد الفيشاوي.

وقالت رانيا يوسف في لقاء متلفز: “أنا متخطبتش ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم”.

وتابعت “أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي…لو تقدم ليا مش هوافق عليه.. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى”.

وأجابت رانيا يوسف، على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم: “إيه حكاية أحمد الفيشاوي مع الستات الأكبر منه”.

وتقول رانيا يوسف عن ارتباطها بأحمد الفيشاوي بعد صورهما معاً: “أنا مش أكبر أوي منه، دول هما ثلاث سنين مش قصة يعني”.

وكان أحمد الفيشاوي قد نشر صوراً من الاحتفال برأس السنة في أحد الأماكن. وظهر وهو يجلس في أحضان رانيا التي كانت ترتدي فستاناً أحمر قصيراً بفتحة صدر تكشف كثيراً.

وكتب أحمد: “أعمل على سكريبت مسلسل ورد ريحان، واحتفل بالكريسماس مع واحدة من الممثلات المفضلين بالنسبة لي. وأطيب قلب رانيا يوسف“.