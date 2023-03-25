السبت, مارس 25, 2023
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مشاهد فاضحة وشيطنة للعراقيين.. مسلسل دفعة لندن يفجر موجة جدل (فيديو)

رأى البعض أن بعض مشاهد المسلسل تحتوي على إساءة إلى الشعب العراقي ولا تمت إلى الواقع بصلة

كتب خالد الأحمد
مسلسل دفعة لندن watanserb.com
مسلسل دفعة لندن
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وطن- أثارت الحلقة الأولى من مسلسل “دفعة لندن” جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن بعض مشاهده تحتوي على إساءة إلى الشعب العراقي ولا تمت إلى الواقع بصلة.

ويتناول المسلسل الذي يُعرض على محطة “إم بي سي 1” ومنصة “شاهد”، قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات.

حيث يحتكون بجيران ومعارف من جاليات أجنبية مختلفة منها الإيرانية، العراقية والهندية، ويختبرون شكلاً آخراً من الحرية ويتعرفون على الأفكار الأوروبية، حيث ملتقى الساسة والشعراء والمفكرين، والفنانين، والتناقضات الدينية، والاجتماعية. لتبدأ حكايات الحب والغيرة، المؤامرات والمنافسات.

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قطعة نسائية داخلية

وفي أحد مشاهد المسلسل، تقوم الممثلة ميلا الزهراني – وهي التي تلعب دور طالبة في لندن أثناء حديث بينها وبين زميلاتها، باستخدام الاسم الصريح لقطعة نسائية داخلية.

واستنكر متابعون التلفظ بمثل هذه الكلمة في مسلسل من المفترض أنه يعرض في شهر رمضان، متهمين القائمين عليه بتعمدهم إثارة الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.

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بينما دافع آخرون عن المشهد على اعتبار أنه “حديث مفترض بين فتيات ويمكنهن استخدام هذه الألفاظ بينهن”.

وفي هذا السياق علق حسن الكعبي أن كاتبة المسلسل الكويتية “هبة مشاري حمادة، تهين المرأة العراقية” وتنتقص منها وتقدمها خادمة لها في مسلسل رمضاني”.

وطالب الجهات المسؤولة في العراق ادانه هذا العمل الدرامي الكويتي السافر –حسب وصفه-

وذكر “ابراهيم شلال العقابي” بأن عدد الطبيبات العراقيات اكثر من سكان الكويت، مضيفاً أن وزير الصحة البريطاني السابق من أصل عراقي.. والدكتورة العراقية لهيب عبد الاحد شغلت عميدة كلية الطب في لندن”.

وتابع:”كما عملت الدكتورة العراقية نسرين علاء الدين العلوان كبرفسورة في كلية طب جامعة ساوثهامبتون وكرمتها ملكة بريطانيا لدورها في تطوير النظام الصحي في بريطانيا.”

وعقب آخر أن “الدراما الكويتية تعامل العربي بطريقة دونية ودائمًا تظهره خادم مسلسل”.

وتابع أن مسلسل “دفعة لندن” ينافي الواقع ويظهر العراقية خادمة، رغم أن العراقيين لم يشتغلوا خدماً في بريطانيا إنما اشتغلو بشهادتهم وبكرامتهم”.

واستدرك أن “عقدة غزو الكويت تلازم الكويتين”.

وقال د.عبد الرحمن محمد سلطان أن المساءلة واللوم ينبغي أنْ يوجّهان أولاً ليس لأصحاب العقد في الكويت، بل للفنانين العراقيين الذي اشتركوا بهذه الأعمال وأظهروا العراقيين بهذه الدونيّة “.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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