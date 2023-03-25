مشاهد فاضحة وشيطنة للعراقيين.. مسلسل دفعة لندن يفجر موجة جدل (فيديو)

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وطن- أثارت الحلقة الأولى من مسلسل “دفعة لندن” جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن بعض مشاهده تحتوي على إساءة إلى الشعب العراقي ولا تمت إلى الواقع بصلة.

ويتناول المسلسل الذي يُعرض على محطة “إم بي سي 1” ومنصة “شاهد”، قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات.

من يمتى اخلاق العراقي هيج ؟ ليش ماخليتيه مثلاً من غير جنسية ! المهم تورطتي وي العراقيين وتحملي الي رح يجيج ، اذا ماتعرفين اخلاق العراقيين سألي اي كويتي اجه للبصرة وهو يجاوبج #دفعة_لندن pic.twitter.com/0GnE9nnjAW — Fatima (@0ofatimaa) March 24, 2023

حيث يحتكون بجيران ومعارف من جاليات أجنبية مختلفة منها الإيرانية، العراقية والهندية، ويختبرون شكلاً آخراً من الحرية ويتعرفون على الأفكار الأوروبية، حيث ملتقى الساسة والشعراء والمفكرين، والفنانين، والتناقضات الدينية، والاجتماعية. لتبدأ حكايات الحب والغيرة، المؤامرات والمنافسات.

قطعة نسائية داخلية

وفي أحد مشاهد المسلسل، تقوم الممثلة ميلا الزهراني – وهي التي تلعب دور طالبة في لندن أثناء حديث بينها وبين زميلاتها، باستخدام الاسم الصريح لقطعة نسائية داخلية.

واستنكر متابعون التلفظ بمثل هذه الكلمة في مسلسل من المفترض أنه يعرض في شهر رمضان، متهمين القائمين عليه بتعمدهم إثارة الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.

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بينما دافع آخرون عن المشهد على اعتبار أنه “حديث مفترض بين فتيات ويمكنهن استخدام هذه الألفاظ بينهن”.

وفي هذا السياق علق حسن الكعبي أن كاتبة المسلسل الكويتية “هبة مشاري حمادة، تهين المرأة العراقية” وتنتقص منها وتقدمها خادمة لها في مسلسل رمضاني”.

وطالب الجهات المسؤولة في العراق ادانه هذا العمل الدرامي الكويتي السافر –حسب وصفه-

ادين واستنكر الاسائه التي يفتعلها الاعلام الكويتي في مسلسل #دفعة_لندن والسخرية الدرامية من العراقيين هبة مشاري حمادة كاتبة كويتية تهين المراة العراقية وتنتقص منها وتقدمها خادمة لها في مسلسل رمضاني، على الجهات المسؤولة في العراق ادانه هذا العمل الدرامي الكويتي السافر، pic.twitter.com/4DNWcfgJSj — حسن الكعبي | H𝕒𝕤𝕤𝕒n A𝕝𝕜𝕒𝕒𝕓i (@HassanAlkaaei) March 24, 2023

وذكر “ابراهيم شلال العقابي” بأن عدد الطبيبات العراقيات اكثر من سكان الكويت، مضيفاً أن وزير الصحة البريطاني السابق من أصل عراقي.. والدكتورة العراقية لهيب عبد الاحد شغلت عميدة كلية الطب في لندن”.

وتابع:”كما عملت الدكتورة العراقية نسرين علاء الدين العلوان كبرفسورة في كلية طب جامعة ساوثهامبتون وكرمتها ملكة بريطانيا لدورها في تطوير النظام الصحي في بريطانيا.”

#دفعة_لندن

✅1️⃣

1- عدد الطبيبات العراقيات اكثر من سكان الكويت

2- وزير الصحة البريطاني السابق من اصل عراقي

3- عندما كانت البنت العراقية تدرس الطب في لندن كانت الكويتية تشرب حليب الحمار كعلاج طبي

4- الدكتورة العراقية لهيب عبد الاحد شغلت عميدة كلية الطب في لندن👇

يتبع — ابراهيم شلال العقابي (@samerabbas8888) March 25, 2023

وعقب آخر أن “الدراما الكويتية تعامل العربي بطريقة دونية ودائمًا تظهره خادم مسلسل”.

وتابع أن مسلسل “دفعة لندن” ينافي الواقع ويظهر العراقية خادمة، رغم أن العراقيين لم يشتغلوا خدماً في بريطانيا إنما اشتغلو بشهادتهم وبكرامتهم”.

واستدرك أن “عقدة غزو الكويت تلازم الكويتين”.

الدراماالكويتية تعامل العربي بطريقة دونية ودائمًا تظهره خادم مسلسل#دفعة_لندن الذي ينافي الواقع ويظهر العراقية خادمةرغم العراقيين ما اشتغلوخدم في بريطانياانما اشتغلو بشهادتهم وبكرامتهم عقدة(غزو الكويت)تلازم الكويتين العتب على العراقيين الي راضين يطلعون بهيج ادوار #رمضان_كريم 🌙 pic.twitter.com/fdDqjNnnz3 — jood.m (@Jojom38353530M) March 24, 2023

وقال د.عبد الرحمن محمد سلطان أن المساءلة واللوم ينبغي أنْ يوجّهان أولاً ليس لأصحاب العقد في الكويت، بل للفنانين العراقيين الذي اشتركوا بهذه الأعمال وأظهروا العراقيين بهذه الدونيّة “.