مذيعة تفقد الوعي وتسقط أرضا وزميلها يوجه رسالة لوالدتها (فيديو)

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وطن– انهارت المذيعة الكولومبية إليانيس جاريدو، على الهواء مباشرة في أثناء تقديم برنامج Lo Sé Todo (أنا أعرف كل شيء)، بعد أن عانت من اختناق مفاجئ أدى لسقوطها من الكرسي.

وقالت وسائل إعلام، إنّ إليانيس (35 عاماً) بدت مضطربة على الهواء، قبل أن تمسك بوجهها وتستدير على الكرسي وتسقط فجأة على الأرض.

وفور سقوطها، سارع فريق العمل في الاستوديو لمساعدتها، بينما انتقلت كاميرا القناة المملوكة للدولة إلى زميلها أرييل أوسوريو الذي بدا قلقاً، ونهض عن كرسيه، لكنه استمر في حديثه عن البرنامج وطلب فاصلاً إعلانياً.

#ATENCIÓN Fuertes imágenes del momento en el que la presentadora @ElianisGarrido se cae durante el programa #LoSéTodo. pic.twitter.com/4woA8k9jyO — Canal 1 (@Canal1Colombia) March 16, 2023

وسرعان ما نقلت إليانيس إلى مركز طبي، وأخبر آرييل المشاهدين أنها عانت من “مشاكل في الجهاز التنفسي، كما خاطب والدتها التي تشاهد العرض دائماً وقال: “كل شيء على ما يرام، إيلي على خير ما يرام”.

وأضاف: “إنها تكمل بروتوكولات الأمان الطبية وهي بخير، لا تقلقي، ستتصل بك قريباً، وسنخبرك بما يحدث مع إيلي”.

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فيديو مرعب لمذيعة على الهواء

وقبل أيام، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مرعبة تظهر مذيعة، وقد رفعت عينيها إلى أعلى قبل أن تسقط على الطاولة ثم أرضاً.

وكانت أليسا كارلسون شوارتز، خبيرة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس في “سي بي إس” في لوس أنجلوس، على وشْك أن تقدّم تقريرها السابعة صباحًا، حيث تشرح فيه لسكان المدينة أحوال الطقس.

إلا أنه سرعان ما تغيّر لون وجهها مائلاً إلى الأصفر، وتحاول التقاط نفسها بذراعيها على الطاولة بينما كان زملاؤها يتجاذبون أطراف الحديث بين الأقسام.

حاولت شوارتز بداية الحفاظ على ابتسامتها، ولكن قبل أن تبدأ حتى في توقعها للطقس، “انقلبت” عيناها إلى أعلى. سقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة ثم خانتها ساقاها وسقطت بقوة على الأرض، في بثٍّ تلفزيوني مباشر.

ولا يبدو أن زملاءها قد لاحظوا أن شوارتز قد أغمي عليها في البداية، حيث توجهت زميلتها مباشرة إليها قائلة: “أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة”. بعد ثوانٍ، قالت: “أوه” مندهشة، ويمكن رؤيتها وهي تتلوى في كرسيها وهي تحاول رؤية ما حلّ بشوارتز.