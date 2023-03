فيديو مرعب يوثق لحظة انفجار مصنع شوكولاتة أمريكي وسقوط ضحايا

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار عنيف جدا، داخل مصنع شوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة حدود الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

#PA

“A massive explosion [in a factory that produces chocolate] rocked the Reading skyline on Friday evening, sending debris flying through the air and triggering a multi-alarm fire.” pic.twitter.com/KAwte0kB6e

— Shane B. Murphy (@shanermurph) March 24, 2023