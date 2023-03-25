السبت, مارس 25, 2023
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فيديو مرعب يوثق لحظة انفجار مصنع شوكولاتة أمريكي وسقوط ضحايا

الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضراراً بالمبنى رقم 1 فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق

كتب خالد السعدي
لحظة انفجار مصنع شوكولاتة watanserb.com
لحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا
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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار عنيف جدا، داخل مصنع شوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة حدود الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

قتيلان و9 مفقودين

وأفاد مسؤولون أمريكيون، بأن شخصين لقيا حتفهما وفُقد تسعة آخرون، بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا.

ووقع الانفجار في مصنع شركة “آر.إم بالمر”، التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصاً، وفق وكالة رويترز.

ودمَّر الانفجار، المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضراراً بالمبنى رقم واحد، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

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في حادثة أخرى، قالت الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأميركية، إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن، ونُقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مسشفى للعلاج.

وأضافت الشرطة أن المسؤولين تلقوا مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار، وأوضحت أن ما لا يقل عن 15 مهاجراً في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر، بحسب وكالة رويترز.

ورجح قائد شرطة أوفالدي أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.

المصدرتويتر ، رويترز ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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