فيديو مرعب يوثق لحظة انفجار مصنع شوكولاتة أمريكي وسقوط ضحايا

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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار عنيف جدا، داخل مصنع شوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة حدود الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

#PA

“A massive explosion [in a factory that produces chocolate] rocked the Reading skyline on Friday evening, sending debris flying through the air and triggering a multi-alarm fire.” pic.twitter.com/KAwte0kB6e — Shane B. Murphy (@shanermurph) March 24, 2023

قتيلان و9 مفقودين

وأفاد مسؤولون أمريكيون، بأن شخصين لقيا حتفهما وفُقد تسعة آخرون، بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا.

ووقع الانفجار في مصنع شركة “آر.إم بالمر”، التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصاً، وفق وكالة رويترز.

ودمَّر الانفجار، المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضراراً بالمبنى رقم واحد، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

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في حادثة أخرى، قالت الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأميركية، إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن، ونُقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مسشفى للعلاج.

وأضافت الشرطة أن المسؤولين تلقوا مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار، وأوضحت أن ما لا يقل عن 15 مهاجراً في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر، بحسب وكالة رويترز.

ورجح قائد شرطة أوفالدي أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.