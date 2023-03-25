عشائر عراقية تتسبب بوقف مسلسل “الكاسر” المثير للجدل وهذا ما حدث

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وطن- بعد مطالبات نيابية وعشائرية أبلغت “هيئة الإعلام والاتصالات” قناة UTV بإيقاف مسلسل “الكاسر” على خلفية اتهامه بتشويه الواقع في مناطق جنوب العراق والإساءة إلى العشائر ووجهائها.

إيقاف مسلسل الكاسر

وقال رئيس الهيئة، علي المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “قناة utv” أبلغت بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة.

وأوضح المؤيد أن «الهيئة تقدر تلك المطالبات الحقة لأبناء جنوب العراق، وسنتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الكريم».

ووفقاً للمؤيد، فإن «هيئة الإعلام والاتصالات تراقب وترصد ما يمس النسيج المجتمعي العراقي وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك».

زعيم قبلي

وعرضت قناة «يو تي في» مسلسل «الكاسر» ضمن موسمها الدرامي الخاص بشهر رمضان، وتدور أحداث المسلسل في قرية عراقية، ويتناول قصة زعيم قبلي يسعى للثأر لوالديه، وسط اتهامات بتشويه سمعة عشائر الجنوب.

سلسلة تغريدات / مسلسلات و برامج رمضان 2023 التي تسبب خلاف بين العراقيون او يراها المكونات انها استهداف لهم من هذا المسلسلات هو مسلسل #الكاسر على قناة @UtvIraq العراقية لمالكها الشيخ خميس الخنجر @khameskhanjar . المسلسل يسرد قصة خيالية عن حياة الريف.#العراق pic.twitter.com/KsVqTAErC2 — مجتهد كوردستان☀️ (@MujtahidKURD) March 24, 2023

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وأظهرت المقاطع الترويجية للمسلسل زعيماً قبلياً، باللباس التقليدي السائد في المنطقة، مع بندقية وأشرطة عتاد تلف جسده، فيما يصارع للانتقام ثأراً لما تعرض له والداه، وفقاً لسياق المسلسل.

وكان النائب مصطفى سند، خاطب هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن العمل الذي اعتبره مسيئًا للمجتمع الجنوبي في العراق ومخالفًا للواقع، وطالبهم بضرورة التدخل لإيقاف عرضه.

الشروكي الاصيل ابن سند

بعدما طالب هيئة الاعلام والاتصالات بايقاف بث مسلسل الكاسر.

كتب منشور

(الا اخسركم فلوس المسلسل) #قناة_utv_تسيء_لأهل_الجنوب pic.twitter.com/HTNYJtAOba — هاشم الناصحي (@hashimalnasahi2) March 25, 2023

وقال عضو مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات محمود الربيعي: “لقد حذرت من الإساءة لأهلنا في الجنوب، ونبهت لضرورة التصدي لأي عمل درامي يمكن أن يثير غضب العراقيين في هذا الشهر الفضيل”.

وأضاف أن القناة التي تعرض المسلسل المسيء ردت قبل العرض أن مسلسل الكاسر ليس فيه إساءة ، والآن وقد تبينت الحقيقة فيجب ايقافه ومنع بثه ومحاسبة ادارة القناة”.

وعقب المهندس صادق المحياوي أن مسلسل “الكاسر” لا يمثل أهل الجنوب في أحداثه، لأن أهل الجنوب أهل الكرم والغيرة العراقية الأصيلة ولا يوجد في الواقع ما يمثله مسلسل الكاسر عن شيوخ عشائر الجنوب وهذا يتنافى الواقع العراقي.

بعد مطالبات نيابية وعشائرية . . بغداد : هيئة الإعلام والاتصالات تبلغ "قناة utv" بضرورة إيقاف مسلسل ( الكاسر ) لانه لايمثل اهل الجنوب في احداثه لان اهل الجنوب اهل الكرم والغيره العراقية الاصيلة ولايوجد في الواقع مايمثله مسلسل الكاسر عن شيوخ عشائر الجنوب وهذا يتنافا الواقع العراقي — المهندس صادق المحياوي (@bd_ghbn) March 25, 2023

وانتقد هذا العمل أيضًا شيخ عشيرة السواعد، حمود عزيز الشياع، واتهمه بالإساءة لعشائر الجنوب وإظهارها بأنها عشائر منفلتة ووحشية وتفتقد إلى القيم الأخلاقية.

بيان استنكار تجاه المسلسل المسيء (الكاسر) الذي أنتجته قناة الـ UTV

صادر من أحد شيوخ عشائر الجنوب (السواعد) الشيخ حمود عزيز الشيّاع الساعدي. pic.twitter.com/U8i4dGIs37 — ابو درندش العسكري (@AlaskreeDrndesh) March 24, 2023

وبدوره قال مصدر مقرب من إدارة القناة، لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إن ردود الأفعال التي طالت المسلسل مبكرة للغاية.

وتابع: إذ لم تعرض منه سوى حلقتين حتى الآن، مشيراً إلى أن «سياق العمل لا يتضمن الإساءة لأي جهة أو عشيرة بل ينقل قصة من الواقع العراقي».