السبت, مارس 25, 2023
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عشائر عراقية تتسبب بوقف مسلسل “الكاسر” المثير للجدل وهذا ما حدث

تدور أحداث المسلسل في قرية عراقية، ويتناول قصة زعيم قبلي يسعى للثأر لوالديه واتهمته عشائر في جنوب العراق بأنه يسيء لها

كتب خالد الأحمد
وقف مسلسل الكاسر watanserb.com
وقف مسلسل الكاسر
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وطن- بعد مطالبات نيابية وعشائرية أبلغت “هيئة الإعلام والاتصالات” قناة UTV بإيقاف مسلسل “الكاسر” على خلفية اتهامه بتشويه الواقع في مناطق جنوب العراق والإساءة إلى العشائر ووجهائها.

إيقاف مسلسل الكاسر

وقال رئيس الهيئة، علي المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “قناة utv” أبلغت بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة.

وأوضح المؤيد أن «الهيئة تقدر تلك المطالبات الحقة لأبناء جنوب العراق، وسنتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الكريم».

ووفقاً للمؤيد، فإن «هيئة الإعلام والاتصالات تراقب وترصد ما يمس النسيج المجتمعي العراقي وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك».

عشائر عراقية تتسبب بوقف مسلسل الكاسر
عشائر عراقية تتسبب بوقف مسلسل الكاسر

زعيم قبلي

وعرضت قناة «يو تي في» مسلسل «الكاسر» ضمن موسمها الدرامي الخاص بشهر رمضان، وتدور أحداث المسلسل في قرية عراقية، ويتناول قصة زعيم قبلي يسعى للثأر لوالديه، وسط اتهامات بتشويه سمعة عشائر الجنوب.

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وأظهرت المقاطع الترويجية للمسلسل زعيماً قبلياً، باللباس التقليدي السائد في المنطقة، مع بندقية وأشرطة عتاد تلف جسده، فيما يصارع للانتقام ثأراً لما تعرض له والداه، وفقاً لسياق المسلسل.

وكان النائب مصطفى سند، خاطب هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن العمل الذي اعتبره مسيئًا للمجتمع الجنوبي في العراق ومخالفًا للواقع، وطالبهم بضرورة التدخل لإيقاف عرضه.

وقال عضو مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات محمود الربيعي: “لقد حذرت من الإساءة لأهلنا في الجنوب، ونبهت لضرورة التصدي لأي عمل درامي يمكن أن يثير غضب العراقيين في هذا الشهر الفضيل”.

وأضاف أن القناة التي تعرض المسلسل المسيء ردت قبل العرض أن مسلسل الكاسر ليس فيه إساءة ، والآن وقد تبينت الحقيقة فيجب ايقافه ومنع بثه ومحاسبة ادارة القناة”.

وعقب المهندس صادق المحياوي أن مسلسل “الكاسر” لا يمثل أهل الجنوب في أحداثه، لأن أهل الجنوب أهل الكرم والغيرة العراقية الأصيلة ولا يوجد في الواقع ما يمثله مسلسل الكاسر عن شيوخ عشائر الجنوب وهذا يتنافى الواقع العراقي.

وانتقد هذا العمل أيضًا شيخ عشيرة السواعد، حمود عزيز الشياع، واتهمه بالإساءة لعشائر الجنوب وإظهارها بأنها عشائر منفلتة ووحشية وتفتقد إلى القيم الأخلاقية.

وبدوره قال مصدر مقرب من إدارة القناة، لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إن ردود الأفعال التي طالت المسلسل مبكرة للغاية.

وتابع: إذ لم تعرض منه سوى حلقتين حتى الآن، مشيراً إلى أن «سياق العمل لا يتضمن الإساءة لأي جهة أو عشيرة بل ينقل قصة من الواقع العراقي».

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الرسمية، صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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