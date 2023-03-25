السبت, مارس 25, 2023
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رانيا يوسف تتجرأ على الله مرة أخرى في تصريح صادم (فيديو)

كتب وطن
رانيا يوسف تتجرأ على الله مرة أخرى في تصريح صادم (فيديو) watanserb.com
رانيا يوسف
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وطن– أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جدلاً بتصريحاتها حول خوفها من الله، ويوم الحساب.

بنتي طفلة!

جاء ذلك في معرض إجابتها على سؤال بسمة وهبة، في برنامج “العرافة” حين قالت لرانيا يوسف “لو ربنا سألك على الفستان هتقولي إيه”.

وأجابت رانيا يوسف: “غلطت ورجعت، كان سوء تقدير مني.. وبنتي لما لبست فستاني بعدها كانت طفلة عندها 16 سنة إيه الإغراء فيها؟”.

وتابعت: “أنا مربية بناتي على الحرية في حدود وهي عملت إيه يعني؟ دي لبست فستاني ومكنش عليها زيي لأنها مش زيي”.

لا أخاف ربنا

وزادت رانيا يوسف: “أنا بحب ربنا ولكن مش بخاف منه. وأنا مبعملش حاجة غلط، أخاف منه ليه؟”.

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واستطردت: “أنا مش ملاك وربنا خلقني بغلط عشان أرجعله وأستغفر له. ومش معنى إني بستغفر إني بخاف منه؛ لأ أنا بعمل كدا لأني بحبه”.

 

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وأكدت رانيا يوسف أنها لا تخاف من الحساب ولا من الله، مردفة: “ليه دايما عايشين في الخوف وبنخوف الناس من ربنا؟ وأنا مش بخاف من الموت ولا يفرق معايا بالعكس الموت راحة من المسئوليات”.

هجوم وانتقادات

وتعرضت رانيا لهجوم من المتابعين، فقال أحدهم: “نفسي افهم بيسألوا العالم دي عن ربنا ليه اساسا “.

وكتب آخر: “فى عدد كبير من الفنانين والفنانات محتاجين شيوخ يعلموهم الدين.. عشان واضح انهم مش عارفين حاجه عن الدين”.

واتهمها متابع بالتجرأ على الله، قائلا:” اذا كانت قالت هذا الكلام فهذا تجرؤ على رب السموات والأرض.. لان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لو احد قدميا في الجنه والآخره في النار لامن مكر الله”.

وتابع: “انتى مين اصلآ عشان تقولى هذا الكلام حسبي الله ونعم الوكيل فيكى وفى كل امثالك المفسدين”.

وهاجمتها أخرى بالقول: “النبي عليه الصلاة والصلاة نفسه كان بيخاف ربنا.. جاية انتي مش بتخافي منه عشان مابتعمليش حاجه غلط.. لاحول ولاقوة الا بالله ….اسلوبك في الرد حاجه تقرف”.

بينما سخرت متابعة من ظهور رانيا يوسف في العديد من البرامج في وقت قياسي.

وكتبت: “هي طالعه في كل البرامج؟”.

ومنذ بداية شهر رمضان، ظهرت رانيا يوسف في 3 برامج، أولها “حبر سحري”، ثم “أنا والقناع”. وأخيرا “العرافة”.

وطن
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صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
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