السبت, مارس 25, 2023
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تواضع ولي العهد.. العساكر يُلمع ابن سلمان بفيديو جديد وهذا ما فعله مع المفتي

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة، وهو يستقبل الأمراء والمواطنين من المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

كتب باسل النجار
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، مقطعاً مصوراً جديداً سعى من خلاله لتلميع صورة ابن سلمان، حيث وصف فعله “بالتواضع”.

ولي العهد السعودي في مجلسه الرمضاني

المقطع الذي بثّه “العساكر” على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، وثّق ردّ فعل محمد بن سلمان، على الثناء عليه من قبل الحضور الذين قدموا لمجلسه في القصر الملكي لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وعلّق بدر العساكر على المقطع بقوله: “مُلخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم”.

وتابع متملّقاً ابن سلمان: “تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار”.

وقوبل تعليق العساكر بسخرية وانتقاد من قبل بعض المعارضين السعوديين، الذين استذكروا جرائم ابن سلمان وسياسته القمعية، من اغتيال خاشقجي واعتقال الأمراء والسطو على العرش وحتى امتلاء سجون المملكة بمعارضيه من الدعاة والعلماء والنشطاء.

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وبعد الثناء عليه خلال المجلس، ردّ ولي العهد السعودي على المشيدين به قائلاً: “واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة”.

واستقبل محمد بن سلمان، المواطنين والأمراء في ثاني أيام شهر رمضان بعد أن أعلنت المحكمة العليا في المملكة، أنّ الخميس 23 مارس، هو أول أيام الشهر الفضيل.

تواضع بن سلمان يشعل مواقع التواصل
تواضع بن سلمان يشعل مواقع التواصل

ابن سلمان يقبّل رأس المفتي

وأظهرت مقاطع أخرى محمد بن سلمان وهو يستقبل المفتي السعودي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهيئة كبار العلماء والأمراء والمواطنين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وظهر ولي العهد السعودي يُقبّل رأس مفتي المملكة، الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين لابن سلمان بحلول رمضان.

محمد بن سلمان والجدار العازل مع اليمن

وفي سياق آخر، كشف موقع ستاندرد آند بورز “S&P” الاستخباراتي، عن عزمِ الحكومة السعودية تنفيذ مشروع عملاق لبناء جدار بطول 900 كم، لإغلاق حدودها عن الأراضي اليمنية تماماً. وذلك بعد أيام قليلة من تداول تقارير تحدثت عن اتفاق يلوح في الأفق بين جماعة الحوثي -المدعومة من إيران- والرياض.

للمرة الثالثة خلال 20 عامًا، تفيد التقارير بأنّ المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في خطة لإغلاق حدودها تمامًا مع اليمن، من خلال بناء جدار عازل بطول 900 كيلومتر.

فوفقًا لتقرير أعدّته شركة المعلومات والتحليلات المالية الأمريكية S&P Global، تأتي الخطة بعد سنوات من الهجمات على البنية التحتية لمواقع إنتاج الطاقة السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، في اليمن.

وأفاد التقرير، بأنّه “وفقًا للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها S&P Global Commodity Insights، فإن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط للطائرات العمودية وأبراجاً أمنيةً ومعدات رادار واتصالات وشبكات طرق داعمة واسعة النطاق”.

ولفت ذات المصدر، إلى أنّه تمّ بالفعل التخطيط للمشروع الذي يحمل اسم “حماية الحدود الجنوبية”، لإغلاق حدود المملكة مع اليمن تمامًا.

المصدرتويتر، موقع ستاندرد آند بورز “S&P” الاستخباراتي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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