تواضع ولي العهد.. العساكر يُلمع ابن سلمان بفيديو جديد وهذا ما فعله مع المفتي

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وطن- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، مقطعاً مصوراً جديداً سعى من خلاله لتلميع صورة ابن سلمان، حيث وصف فعله “بالتواضع”.

ولي العهد السعودي في مجلسه الرمضاني

المقطع الذي بثّه “العساكر” على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، وثّق ردّ فعل محمد بن سلمان، على الثناء عليه من قبل الحضور الذين قدموا لمجلسه في القصر الملكي لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

مُلخص #استقبال_ولي_العهد_للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/1Cdahub1NT — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 25, 2023

وعلّق بدر العساكر على المقطع بقوله: “مُلخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم”.

وتابع متملّقاً ابن سلمان: “تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار”.

وقوبل تعليق العساكر بسخرية وانتقاد من قبل بعض المعارضين السعوديين، الذين استذكروا جرائم ابن سلمان وسياسته القمعية، من اغتيال خاشقجي واعتقال الأمراء والسطو على العرش وحتى امتلاء سجون المملكة بمعارضيه من الدعاة والعلماء والنشطاء.

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وبعد الثناء عليه خلال المجلس، ردّ ولي العهد السعودي على المشيدين به قائلاً: “واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة”.

واستقبل محمد بن سلمان، المواطنين والأمراء في ثاني أيام شهر رمضان بعد أن أعلنت المحكمة العليا في المملكة، أنّ الخميس 23 مارس، هو أول أيام الشهر الفضيل.

ابن سلمان يقبّل رأس المفتي

وأظهرت مقاطع أخرى محمد بن سلمان وهو يستقبل المفتي السعودي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهيئة كبار العلماء والأمراء والمواطنين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان يستقبل #المفتي و #هيئة_كبار_العلماء والامراء والمواطنين المهنئين بشهر #رمضان_المبارك . تقدير العلماء واجلالهم ظهرا جليا في سلام سموه على #سماحة_المفتي .

الاستقبال هو ترسيخ لنهج قيادة البلاد في سياسة الباب المفتوح . pic.twitter.com/03hu1J7KUM — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) March 24, 2023

وظهر ولي العهد السعودي يُقبّل رأس مفتي المملكة، الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين لابن سلمان بحلول رمضان.

محمد بن سلمان والجدار العازل مع اليمن

وفي سياق آخر، كشف موقع ستاندرد آند بورز “S&P” الاستخباراتي، عن عزمِ الحكومة السعودية تنفيذ مشروع عملاق لبناء جدار بطول 900 كم، لإغلاق حدودها عن الأراضي اليمنية تماماً. وذلك بعد أيام قليلة من تداول تقارير تحدثت عن اتفاق يلوح في الأفق بين جماعة الحوثي -المدعومة من إيران- والرياض.

للمرة الثالثة خلال 20 عامًا، تفيد التقارير بأنّ المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في خطة لإغلاق حدودها تمامًا مع اليمن، من خلال بناء جدار عازل بطول 900 كيلومتر.

فوفقًا لتقرير أعدّته شركة المعلومات والتحليلات المالية الأمريكية S&P Global، تأتي الخطة بعد سنوات من الهجمات على البنية التحتية لمواقع إنتاج الطاقة السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، في اليمن.

وأفاد التقرير، بأنّه “وفقًا للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها S&P Global Commodity Insights، فإن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط للطائرات العمودية وأبراجاً أمنيةً ومعدات رادار واتصالات وشبكات طرق داعمة واسعة النطاق”.

ولفت ذات المصدر، إلى أنّه تمّ بالفعل التخطيط للمشروع الذي يحمل اسم “حماية الحدود الجنوبية”، لإغلاق حدود المملكة مع اليمن تمامًا.