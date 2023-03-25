تكالبوا عليه كالضباع.. اعتداء وحشي على بائع مسلم في الهند (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع، عملية اعتداء وحشي على بائع مسلم في الهند من قبل مجموعة من المتطرفين الهندوس.

اعتداء وحشي على بائع مسلم في غازي أباد بالهند

الفيديو الذي تم تصويره في مدينة “غازي أباد” بولاية “أوتار براديش” شمالي الهند، وثق اعتداء حشد من الهندوس المتطرفين على الشاب المسلم الذي كان يبيع على عربة يجرها حصان.

وبحسب ما تم ذكره فإن الاعتداء قد وقع على البائع المسلم من قبل المتطرفين الهندوس، بحجة أنه يعامل الدابة ـ الحصان ـ بقسوة.

اعتداء وحشي على شاب مسلم يبيع على عربة يجرها حصان من قبل حشد من المتطرفين الهندوس في مدينة غازي أباد بولاية أوتار براديش شمالي #الهند بدعوى معاملة الدابة بقسوة pic.twitter.com/RNOpeEeWo7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 25, 2023

وتكالب المتطرفون كالضباع على الشاب المسلم الذي حاول دفعهم وواجههم بشجاعة، لكن عددهم كان كبيرا ما جعله غير قادر على مجابهتهم جميعا.

وظهر الهندوس المتطرفون وهم يضربون البائع المسلم بالعصي والأدوات الحادة، ما يشير إلى أنه تعرض لإصابات خطيرة.

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كما ظهر الشاب الضحية وهو يحاول الفرار منهم بينما كانوا يلاحقوه داخل السوق ويواصلون الاعتداء عليه.

الأزهر الشريف يدين أعمال العنف ضد مسلمي الهند

وسبق أن أدان الأزهر الشريف بشدة أعمال العنف ضد المسلمين في الهند وطالب بوقف تلك الأعمال وفتح تحقيق في مأساة هدم منازل المواطنين المسلمين .

ودائما ما يتابع الأزهر بقلق بالغ ما تداوله وسائل الإعلام من قيام السلطات الهندية باعتقال العديد من شباب المسلمين، وإهانتهم وتعريضهم للضرب والتعذيب، وهدم منازلهم في أماكن متفرقة في البلاد.

كما يستنكر الأزهر بشدة محاولات طمس هوية المواطنين المسلمين الهنود، وممارسة الإجراءات التعسفية التي من شأنها أن تُشعر المسلمين بأنهم أدنى منزلة من إخوتهم المواطنين في الهند.

محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية ضد المسلمين هو تصرف ينذر بمزيد من الاحتقان والتعصب والكراهية وأعمال العنف، ولن ينتج عنه إلا إراقة الدماء البريئة.

وسبق أن طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضا، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات من شأنها إثارة مشاعر المسلمين في الهند والعالم، وفتح تحقيق فوري فيما يتعرض له المسلمون من تنكيل وتعذيب وهدم للمنازل، والعمل على توفير الضمانات اللازمة لممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية في كل مكان داخل الهند، وإيقاف تلك الأعمال البغيضة.