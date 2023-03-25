السبت, مارس 25, 2023
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الهدهد

تكالبوا عليه كالضباع.. اعتداء وحشي على بائع مسلم في الهند (فيديو)

المتطرفون الهندوس اعتدوا على الشاب المسلم في السوق بحجة أنه يعامل الدابة التي تجر عربته بقسوة

كتب باسل النجار
اعتداء وحشي على بائع مسلم في غازي أباد بالهند watanserb.com
اعتداء وحشي على بائع مسلم في غازي أباد بالهند
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وطن- أظهر مقطع فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع، عملية اعتداء وحشي على بائع مسلم في الهند من قبل مجموعة من المتطرفين الهندوس.

اعتداء وحشي على بائع مسلم في غازي أباد بالهند

الفيديو الذي تم تصويره في مدينة “غازي أباد” بولاية “أوتار براديش” شمالي الهند، وثق اعتداء حشد من الهندوس المتطرفين على الشاب المسلم الذي كان يبيع على عربة يجرها حصان.

وبحسب ما تم ذكره فإن الاعتداء قد وقع على البائع المسلم من قبل المتطرفين الهندوس، بحجة أنه يعامل الدابة ـ الحصان ـ بقسوة.

وتكالب المتطرفون كالضباع على الشاب المسلم الذي حاول دفعهم وواجههم بشجاعة، لكن عددهم كان كبيرا ما جعله غير قادر على مجابهتهم جميعا.

وظهر الهندوس المتطرفون وهم يضربون البائع المسلم بالعصي والأدوات الحادة، ما يشير إلى أنه تعرض لإصابات خطيرة.

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كما ظهر الشاب الضحية وهو يحاول الفرار منهم بينما كانوا يلاحقوه داخل السوق ويواصلون الاعتداء عليه.

اعتداء وحشي على بائع مسلم في غازي أباد بالهند
اعتداء وحشي على بائع مسلم في غازي أباد بالهند

الأزهر الشريف يدين أعمال العنف ضد مسلمي الهند

وسبق أن أدان الأزهر الشريف بشدة أعمال العنف ضد المسلمين في الهند وطالب بوقف تلك الأعمال وفتح تحقيق في مأساة هدم منازل المواطنين المسلمين .

ودائما ما يتابع الأزهر بقلق بالغ ما تداوله وسائل الإعلام من قيام السلطات الهندية باعتقال العديد من شباب المسلمين، وإهانتهم وتعريضهم للضرب والتعذيب، وهدم منازلهم في أماكن متفرقة في البلاد.

كما يستنكر الأزهر بشدة محاولات طمس هوية المواطنين المسلمين الهنود، وممارسة الإجراءات التعسفية التي من شأنها أن تُشعر المسلمين بأنهم أدنى منزلة من إخوتهم المواطنين في الهند.

محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية ضد المسلمين هو تصرف ينذر بمزيد من الاحتقان والتعصب والكراهية وأعمال العنف، ولن ينتج عنه إلا إراقة الدماء البريئة.

وسبق أن طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضا، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات من شأنها إثارة مشاعر المسلمين في الهند والعالم، وفتح تحقيق فوري فيما يتعرض له المسلمون من تنكيل وتعذيب وهدم للمنازل، والعمل على توفير الضمانات اللازمة لممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية في كل مكان داخل الهند، وإيقاف تلك الأعمال البغيضة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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