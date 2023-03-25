تجنب استخدام دواء “doliprane” بعد انتهاء صلاحيته لهذه الأسباب ..

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وطن-يعتبر دواء doliprane، الدواء الأكثر مبيعًا في فرنسا، وفي بعض البلدان الأوروبية والعربية، وأحيانًا يتم الاحتفاظ به إلى درجة انتهاء تاريخ الصلاحية دون الانتباه لذلك. لذا، لسائل أن يسأل، هل من الممكن تناول الدواء حتى حين انتهاء تاريخ الصلاحية؟

بحسب مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن تركيبة دواء دوليبران قائم على الباراسيتامول، وهو يساعد على علاج أعراض الألم الخفيف إلى المتوسط ​​والحالات المحمومة. ويمكن للأطفال والبالغين تناوله أو شربه، حيث أنه متوفر بأشكال مختلفة (كبسولة، قرص، مسحوق لمحلول فموي، معلق فموي، قرص فوار) وجرعات مختلفة (من 100 مغم إلى 1000 مغم)ناهيك بأنه من الممكن الحصول على Doliprane من الصيدلية دون وصفة طبية.

ما المخاطر المنجرة عن تناول دواء دوليبران منتهي الصلاحية؟

لا شكّ في أن كلّ منزل يحتوي على دواء Doliprane المخفف لآلام الصداع وغيرها، مع وجود تاريخ انتهاء الصلاحية. ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية هذا إلى أن الدواء لا يزال يحتوي على ما لا يقل عن 90٪ من محتوى المكون النشط الأولي-وهو في هذه الحالة الباراسيتامول-وبالتالي فإنه فعاليته مستقرّة. كما أن استخدام الدواء بعد هذا التاريخ، لا تنجرّ عنه مخاطر صحية.

وبالتالي، فإن الدولابرين التي انتهت صلاحيته قبل بضعة أشهر سيكون فقط أقل فعالية. لكن، وزارة الصحة شددت من أنه من الأفضل عدم استخدام الأدوية بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، لأن شروط التخزين لم يتم دراستها إلا لفترة مماثلة لهذا التاريخ. علاوة على ذلك، لم تعد الفعالية مضمونة وبعض الجزيئات يمكن أن تصبح خطيرة.

Doliprane: ماذا أفعل بهذا الداء منتهي الصلاحية؟

عند انتهاء صلاحية الدواء، لا يجب التخلص منه مطلقًا من خلال النفايات المنزلية العادية أو في المرحاض، إذ يمكن إعادة تدوير الأدوية، ولا سيما دواء الـDoliprane، واستعادته. علاوة على ذلك، بعد رمي العبوة والنشرة الطبية في حاوية إعادة التدوير المناسبة، يجب إعادة الأقراص إلى الصيدلية. حتى لو انتهت صلاحيتها ولم تستعمل أي حبة من الدواء.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفرنسية، أنه في سبيل تغيير المناخ، يتم حرق الأدوية لإنتاج الطاقة في شكل بخار وكهرباء.