السبت, مارس 25, 2023
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تجنب استخدام دواء “doliprane” بعد انتهاء صلاحيته لهذه الأسباب ..

"عند انتهاء صلاحية الدواء، لا يجب التخلص منه مطلقًا في النفايات المنزلية العادية أو في المرحاض..."

كتب معالي بن عمر
دواء doliprane watanserb.com
دواء doliprane
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وطن-يعتبر دواء doliprane، الدواء الأكثر مبيعًا في فرنسا، وفي بعض البلدان الأوروبية والعربية، وأحيانًا يتم الاحتفاظ به إلى درجة انتهاء تاريخ الصلاحية دون الانتباه لذلك. لذا، لسائل أن يسأل، هل من الممكن تناول الدواء حتى حين انتهاء تاريخ الصلاحية؟

بحسب مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن تركيبة دواء دوليبران قائم على الباراسيتامول، وهو يساعد على علاج أعراض الألم الخفيف إلى المتوسط ​​والحالات المحمومة. ويمكن للأطفال والبالغين تناوله أو شربه، حيث أنه متوفر بأشكال مختلفة (كبسولة، قرص، مسحوق لمحلول فموي، معلق فموي، قرص فوار) وجرعات مختلفة (من 100 مغم إلى 1000 مغم)ناهيك بأنه من الممكن الحصول على Doliprane من الصيدلية دون وصفة طبية.

انتهاء تاريخ صلاحية الدواء
انتهاء تاريخ صلاحية الدواء

ما المخاطر المنجرة عن تناول دواء دوليبران منتهي الصلاحية؟

لا شكّ في أن كلّ منزل يحتوي على دواء Doliprane المخفف لآلام الصداع وغيرها، مع وجود تاريخ انتهاء الصلاحية. ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية هذا إلى أن الدواء لا يزال يحتوي على ما لا يقل عن 90٪ من محتوى المكون النشط الأولي-وهو في هذه الحالة الباراسيتامول-وبالتالي فإنه فعاليته مستقرّة. كما أن استخدام الدواء بعد هذا التاريخ، لا تنجرّ عنه مخاطر صحية.

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وبالتالي، فإن الدولابرين التي انتهت صلاحيته قبل بضعة أشهر سيكون فقط أقل فعالية. لكن، وزارة الصحة شددت من أنه من الأفضل عدم استخدام الأدوية بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، لأن شروط التخزين لم يتم دراستها إلا لفترة مماثلة لهذا التاريخ. علاوة على ذلك، لم تعد الفعالية مضمونة وبعض الجزيئات يمكن أن تصبح خطيرة.

اعادة تدوير الادوية
اعادة تدوير الادوية

Doliprane: ماذا أفعل بهذا الداء منتهي الصلاحية؟

عند انتهاء صلاحية الدواء، لا يجب التخلص منه مطلقًا من خلال النفايات المنزلية العادية أو في المرحاض، إذ يمكن إعادة تدوير الأدوية، ولا سيما دواء الـDoliprane، واستعادته. علاوة على ذلك، بعد رمي العبوة والنشرة الطبية في حاوية إعادة التدوير المناسبة، يجب إعادة الأقراص إلى الصيدلية. حتى لو انتهت صلاحيتها ولم تستعمل أي حبة من الدواء.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفرنسية، أنه في سبيل تغيير المناخ، يتم حرق الأدوية لإنتاج الطاقة في شكل بخار وكهرباء.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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