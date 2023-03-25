بفستان رمضاني محتشم.. جمال ساحر للملكة رانيا في أحدث إطلالة (شاهد)

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وطن- أطلت الملكة رانيا العبدالله في أحدث ظهور لها بإفطار العائلة الهاشمية، بفستان محتشم يناسب أجواء شهر رمضان الكريم، وظهرت بجمال لافت في الفستان القيم الذي أظهر أناقتها.

ملكة الأردن بإطلالة أنيقة في إفطار الأسرة الهاشمية

ونشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني عبدالله بن الحسين، عبر حسابها الرسمي بانستغرام، صورا من حفل إفطار العائلة الهاشمية وعلقت:” “الحمدلله الذي بلغنا أجمل أيام السنة من الإفطار مع العائلة اليوم”.

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها معبرين عن إعجابهم الشديد بأناقة الملكة ورقة اختياراتها.

وظهرت الملكة الأردنية بفستان أسود محتشم يصل لرقبتها بالأعلى، كما يغطي قدميها.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وزاد من جمال الفستان ذو اللمسات الرمضانية تداخل اللون الأزرق الذي استخدمته الملكة رانيا لحزام توسط فستانها.

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وارتدت الملكة الأردنية حذاء باللون الأسود بكعب رفيع عال، وحقيبة يد بنفس اللون، ليغلب اللون الأسود بذلك على إطلالة ملكة الأردن ويمنحها إطلالة ملكية بهية.

وتضمنت الصور التي نشرتها الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها بانستغرام لإفطار العائلة الهاشمية، مجموعة من اللقطات العفوية لأفراد العائلة المالكة.

فظهرت الملكة رانيا وهي تسير بجوار الملك عبدالله الثاني، وصورة أخرى جمعت بين ملك الأردن وشقيقته الأميرة عالية بنت الحسين.

كما ظهرت الملكة رانيا وهي تتوسط عدد من سيدات الأسرة المالكة ويتبادلن الحديث.

حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

ويشار إلى أنه قبل أيام انتهت الملكة رانيا من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان، حيث تزوجت من جميل ألكساندر ترميوس.

وأشرفت الملكة وقتها على تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري، الذي لفت الأنظار نظرا للإبهار البصري الذي تميز به.

وكانت الملكة رانيا قد وجّهت كلمات مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، عبر حسابها في انستغرام عقب حفل زفافها.

وقالت الملكة رانيا وقتها: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى”.