برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

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وطن- تلقّى فريق برشلونة الإسباني صدمةً قوية على مستوى إصابات اللاعبين، قبيل مواجهة قمة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الملك 2023.

وأعلن نادي برشلونة (البلوغرانا)، عن إصابة النجم الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط الفريق الكتالوني، على مستوى العضلة في منطقة الفخذ الأيمن.

غيابات برشلونة عن مواجهة كلاسيكو كأس الملك

وأردف نادي برشلونة بشأن إصابة دي بونغ: “الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فرينكي دي يونغ تظهر إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن”.

كما بحسب صحيفة (آس) الإسبانية، فإنّ النجم الهولندي فرينكي دي يونغ، سيغيب عن صفوف الفريق الكتالوني لمدة 15 يوماً.

الفحوصات الطبية تُظهر إصابة فرينكي دي يونغ في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/LmK5hp2POn — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 24, 2023

كما أضافت الصحيفة الإسبانية: “دي يونغ سيغيب عن مباراة إياب برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، في الخامس من شهر إبريل القادم”.

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وينضمّ الهولندي فرينكي دي يونغ، إلى قائمة المصابين في صفوف فريق برشلونة عن لقاء إياب كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، وهم؛ المدافع الدنماركي كريستينسن، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري، وآخرهم المدافع الأوروغواياني رونالد أرواخو.

▪️الفحوصات الطبية تظهر إصابة رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/dJ08YkOD18 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 20, 2023

وكان فريق برشلونة قد حقّق الفوز النظيف على غريمه الأزلي ريال مدريد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بهدف دون مقابل، على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو).

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في كأس الملك

ويستضيف ملعب (الكامب نو)، مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، الأربعاء، لحسم المتأهل منهما بالعبور إلى نهائي بطولة كأس الملك.

على سبيل الاستئناس pic.twitter.com/mg2aFHBwGK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 19, 2023

وعلى صعيد منافسات الدوري الإسباني، فقد خاض الفريق الكتالوني 26 مباراة، حقّق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين. كما تلقى الخسارة في مثليهما حتى الآن.

كما يتصدّر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن غريمه وحامل اللقب السابق ريال مدريد برصيد 68 نقطة، مقابل 56 نقطة للفريق الملكي الأبيض لهذا الموسم.