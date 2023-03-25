السبت, مارس 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةبرشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك
رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

5 إصابات في صفوف برشلونة قبيل مواجهة إياب قمة كلاسيكو كأس الملك

كتب فارس أبو شيحة
غيابات برشلونة عن الكلاسيكو watanserb.com
إصابات برشلونة
- Advertisement -

وطن- تلقّى فريق برشلونة الإسباني صدمةً قوية على مستوى إصابات اللاعبين، قبيل مواجهة قمة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الملك 2023.

وأعلن نادي برشلونة (البلوغرانا)، عن إصابة النجم الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط الفريق الكتالوني، على مستوى العضلة في منطقة الفخذ الأيمن.

غيابات برشلونة عن مواجهة كلاسيكو كأس الملك

وأردف نادي برشلونة بشأن إصابة دي بونغ: “الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فرينكي دي يونغ تظهر إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن”.

كما بحسب صحيفة (آس) الإسبانية، فإنّ النجم الهولندي فرينكي دي يونغ، سيغيب عن صفوف الفريق الكتالوني لمدة 15 يوماً.

كما أضافت الصحيفة الإسبانية: “دي يونغ سيغيب عن مباراة إياب برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، في الخامس من شهر إبريل القادم”.

دي يونغ
دي يونغ
- Advertisement -

وينضمّ الهولندي فرينكي دي يونغ، إلى قائمة المصابين في صفوف فريق برشلونة عن لقاء إياب كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، وهم؛ المدافع الدنماركي كريستينسن، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري، وآخرهم المدافع الأوروغواياني رونالد أرواخو.

وكان فريق برشلونة قد حقّق الفوز النظيف على غريمه الأزلي ريال مدريد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بهدف دون مقابل، على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو).

برشلونة
برشلونة

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في كأس الملك

ويستضيف ملعب (الكامب نو)، مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، الأربعاء، لحسم المتأهل منهما بالعبور إلى نهائي بطولة كأس الملك.

وعلى صعيد منافسات الدوري الإسباني، فقد خاض الفريق الكتالوني 26 مباراة، حقّق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين. كما تلقى الخسارة في مثليهما حتى الآن.

إصابات برشلونة
إصابات برشلونة

كما يتصدّر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن غريمه وحامل اللقب السابق ريال مدريد برصيد 68 نقطة، مقابل 56 نقطة للفريق الملكي الأبيض لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة (آس) + نادي برشلونة تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

رياضة

سبب اعتزال مسعود أوزيل.. حقائق عن عازف الليل معشوق الألمان وساحر الأتراك الموهوب (شاهد)

رياضة

الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

رياضة

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2023

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

رياضة

بعد اتهام برشلونة بالرشوة.. حكم إسباني يفضح ريال مدريد (فيديو)

رياضة

برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

رئيس برشلونة لابورتا يرد بتغريدة نارية على شكوى ريال مدريد

رياضة

ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان وهذا هو الأقرب للتدريب

رياضة

ريال مدريد مستعدٌ للعودة من أجل التفاوض مع مبابي ولكن بهذا الشرط!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هازارد مطلوب بقوة في الدوري السعودي الممتاز

ميا خليفة تتحدث لأول مرة عن ثراءها بفضل أموال “النفط العربي”! (فيديو)

مكالمة مؤثرة للشيخ سلمان العودة من وراء القضبان وتفاعل واسع (شاهد)

تجنب استخدام دواء “doliprane” بعد انتهاء صلاحيته لهذه الأسباب ..

مريم الدباغ تستشرف.. هذا ما قالته عن مسلسل “فلوجة” بعد مقطعها البذيء!

هذه هي أفضل رياضة للبقاء بصحة جيدة

عمر بن لادن: مجزرة صبرا وشاتيلا “أثرت في والدي” وانتقم لها في 11 سبتمبر! (شاهد)

مذيعة تفقد الوعي وتسقط أرضا وزميلها يوجه رسالة لوالدتها (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023 مع نهاية الجولة ال3

موقع إسباني: ماذا تعرف عن الـ”للا” الثلاث شقيقات محمد السادس اللواتي يحكمن المغرب؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC