“المكياج ساح”.. ياسمين عز بملامح صادمة في “رامز نيفر إند” وكادت تموت من الرعب

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وطن- ظهرت مقدّمة البرامج الشهيرة ياسمين عز، السبت، في الحقلة الثالثة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي”.

ياسمين عز مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

ووقعت ياسمين عز ضحية رامز جلال، في الحلقة الثالثة من “رامز نيفر إند“، وتعرّضت لمفاجآت أصابتها بالرعب والذعر الذي بدا واضحاً على وجهها.

وفي بداية الحلقة، سخر رامز خلال من إطلالة ياسمين قائلاً: “ياسمين لابسة بدلة من العصر البيزنطي، ونضارتها عايزة مساحات”.

وتابع لافتاً إلى توجّهها المخالف لرضوى الشربيني: “ضيفة النهاردة عامت عكس التيار وضايقت الستات نجحت، عروسة المولد خربت نص بيوت مصر، ياسمين رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل للصورة”.

واستطرد رامز في سخريته: “ياسمين بتقول إن رونالدو بيتفرج على برنامجها… ده رضا عبدالعال نفسه ميعرفكيش”.

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وأضاف: “معانا المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي واللبس الصيفي”.

وخلال المقلب وقذف رامز جلال لمساحيق وسوائل على وجه ياسمين عز، “ساح المكياج على وجهها”، وظهرت بملامح صادمة لم يعتدْها الجمهور.

رعب ياسمين عز

هذا وانتابت الإعلامية ياسمين عز، حالةٌ من الرعب في أثناء تنفيذ مقلب المطعم الطائر، وبدا ذلك جليّاً على ملامحها.

حيث نطقت ياسمين الشهادتين بعد تعرّضها للسقوط من أعلى المطعم، وأمسكت قلبها بيدها، وكأنها تقول: “كاد قلبي يتوقف من الرعب”.

من جانبه، وعقب الحلقة، نشر رامز جلال عبر «تويتر» تدوينة سخر فيها من ياسمين عز، ناشرًا صورتها عقب انتهاء المقلب بعد الكشف عن صورته لها: “حينما رات فرعون المقالب”.

وعلّق أيضًا رامز جلال على ياسمين عز بعد عمل المقلب فيها في «المطعم الطائر»: « مبروك يا ستات، ياسمين عز هاتبقى ذكريات».

حينما رات فرعون المقالب 😀😀

ياسمين عز في #رامز_نيفر_اند pic.twitter.com/Uo9s6Tuy7M — Ramez Galal (@ramezgalal) March 25, 2023

وظهرت ياسمين عز في الحلقة الثالثة من “رامز نيفر إند”، بجمبسوت جلد لونه أسود، كما ارتدت نظارة كبيرة، وكانت تضع أحمر الشفاه، وأسدلت شعرها على كتفيها.

رامز نيفر إند في السعودية

يشار إلى أنّ برنامج رامز جلال تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ.

ويُذاع برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان، والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية ياسمين عز، ولاعب الكرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري، وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية.