السبت, مارس 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"المكياج ساح".. ياسمين عز بملامح صادمة في "رامز نيفر إند" وكادت تموت...
حياتنا

“المكياج ساح”.. ياسمين عز بملامح صادمة في “رامز نيفر إند” وكادت تموت من الرعب

استضاف رامز جلال الإعلامية ياسمين عز ووقعت ضحيته في الحلقة الثالثة من برنامجه الرمضاني الشهير

كتب باسل النجار
ياسمين عز في رامز نيفر إند watanserb.com
ياسمين عز في رامز نيفر إند
- Advertisement -

وطن- ظهرت مقدّمة البرامج الشهيرة ياسمين عز، السبت، في الحقلة الثالثة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي”.

ياسمين عز مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

ووقعت ياسمين عز ضحية رامز جلال، في الحلقة الثالثة من “رامز نيفر إند“، وتعرّضت لمفاجآت أصابتها بالرعب والذعر الذي بدا واضحاً على وجهها.

وفي بداية الحلقة، سخر رامز خلال من إطلالة ياسمين قائلاً: “ياسمين لابسة بدلة من العصر البيزنطي، ونضارتها عايزة مساحات”.

وتابع لافتاً إلى توجّهها المخالف لرضوى الشربيني: “ضيفة النهاردة عامت عكس التيار وضايقت الستات نجحت، عروسة المولد خربت نص بيوت مصر، ياسمين رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل للصورة”.

واستطرد رامز في سخريته: “ياسمين بتقول إن رونالدو بيتفرج على برنامجها… ده رضا عبدالعال نفسه ميعرفكيش”.

- Advertisement -

وأضاف: “معانا المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي واللبس الصيفي”.

وخلال المقلب وقذف رامز جلال لمساحيق وسوائل على وجه ياسمين عز، “ساح المكياج على وجهها”، وظهرت بملامح صادمة لم يعتدْها الجمهور.

رد فعل هادئ من ياسمين عز بعد اكتشافها مقلب "رامز نيفر إند"
رد فعل هادئ من ياسمين عز بعد اكتشافها مقلب “رامز نيفر إند”

رعب ياسمين عز

هذا وانتابت الإعلامية ياسمين عز، حالةٌ من الرعب في أثناء تنفيذ مقلب المطعم الطائر، وبدا ذلك جليّاً على ملامحها.

حيث نطقت ياسمين الشهادتين بعد تعرّضها للسقوط من أعلى المطعم، وأمسكت قلبها بيدها، وكأنها تقول: “كاد قلبي يتوقف من الرعب”.

من جانبه، وعقب الحلقة، نشر رامز جلال عبر «تويتر» تدوينة سخر فيها من ياسمين عز، ناشرًا صورتها عقب انتهاء المقلب بعد الكشف عن صورته لها: “حينما رات فرعون المقالب”.

وعلّق أيضًا رامز جلال على ياسمين عز بعد عمل المقلب فيها في «المطعم الطائر»: « مبروك يا ستات، ياسمين عز هاتبقى ذكريات».

وظهرت ياسمين عز في الحلقة الثالثة من “رامز نيفر إند”، بجمبسوت جلد لونه أسود، كما ارتدت نظارة كبيرة، وكانت تضع أحمر الشفاه، وأسدلت شعرها على كتفيها.

رامز نيفر إند في السعودية

يشار إلى أنّ برنامج رامز جلال تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ.

ويُذاع برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان، والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية ياسمين عز، ولاعب الكرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري، وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الحلقة الثانية من رامز نيفر إند.. أحمد السقا يحبس الأنفاس بمقلب الثعبان وكارلا حداد تفاجئ رامز (فيديو)

حياتنا

رامز نيفر إند الحلقة الأولى.. محمد رمضان يعتدي بعنف على رامز جلال (فيديو)

حياتنا

“رامز يا فرعوني”.. ياسمين عز تصرخ وتنهار في “رامز نيفر إند” (فيديو)

الهدهد

شاهد برومو “رامز نيفر إند” لرمضان 2023 والسقا ومحمد رمضان ضمن الضحايا

الهدهد

رامز جلال بهيئة الشيطان وظهور مرعب.. حقيقة تسريبات “رامز نيفر إند” (فيديو)

الهدهد

بينهم محمد رمضان.. ضيوف “رامز نيفر إند” في رمضان 2023 وتفاصيل أخرى (شاهد)

حياتنا

“رامز نيفر إند”.. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان مفاجأة

حياتنا

نصائح “ياسمين عز” تُودي بسيدة إلى “علقة موت” بسبب “البط بالبرتقال” (فيديو)

حياتنا

لقطات ساخرة تظهر متابعة رونالدو وجورجينا لبرنامج ياسمين عز وزفافهما

حياتنا

رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

حياتنا

رامز جلال يصاب بالعمى ومقالبه انتهت.. ما حقيقة الأمر؟

حياتنا

ياسمين عز تكشف حقيقة فيديو وجه هيفاء وهبي “المشوه” وتفجر مفاجأة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو عملية حوارة الجديدة.. رعب في إسرائيل والمنفذون نجحوا في الفرار

نانسي السورية تستفتح رمضان بقتل زوجها بطريقة مروعة وبشعة!

مشاهد فاضحة وشيطنة للعراقيين.. مسلسل دفعة لندن يفجر موجة جدل (فيديو)

“رسالة الإمام” يدلس على الشافعي ويفجر الجدل بمشهد عن زوجته (فيديو)

تواضع ولي العهد.. العساكر يُلمع ابن سلمان بفيديو جديد وهذا ما فعله مع المفتي

نجل حمد بن جاسم تقدّم بعرض جديد مغرٍ للاستحواذ على مانشستر يونايتد

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية والقنوات الناقلة

تركي آل الشيخ متهم بسرقة أحد مسلسلات رمضان (مستندات)

رانيا يوسف تتجرأ على الله مرة أخرى في تصريح صادم (فيديو)

فيديو مرعب يوثق لحظة انفجار مصنع شوكولاتة أمريكي وسقوط ضحايا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC