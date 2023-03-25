ابنة عمرو دياب على السرير.. هذا ما فعلته قبل النوم وحرصت على توثيقه (فيديو)

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وطن– شاركت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها، فيديواً جديداً وهي على سريرها، مع بداية شهر رمضان.

أحب الأغنية

وظهرت جنا دياب بالفيديو وهي تستعدّ للنوم، لكنها أدّت أغنية قبل ذلك يبدو أنها قامت بكتابتها.

وما لفت الأنظار أنّ جنا كانت بدون أيّ مساحيق تجميل، وليس كعادتها تقوم بوضع القليل فقط.

وكتبت ابنة عمرو دياب في تعليقها على الفيديو: “أحب هذه الأغنية”، مع إيموجي لشخص يبكي.

أغنيات جنا البذيئة

وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمه على كلمات بذيئة.

ونشرت جنا دياب فيديواً لأحدث أغنية كتبتها، وعلقت عليها: “كتبت هذه الأغنية بعنوان honey لصبي كنت أقابله.. لكن الأمور لم تنته على ما يرام”.

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وكان من اللافت استخدام جنا أكثر من مرة عبارة “مضاجعة” في مقطع يقول: “حين نتضاجع، نحن نضاجعك أنت فقط”.

“أبدو عاهرة”

كما ظهرت سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

وظهرت جنا أيضاً بفيديو جريء مع أربع فتيات أخريات، وهن يرقصن على أغنية أجنبية، قبل أن تعمّد ابنة “الهضبة” إلى الاقتراب من الكاميرا، وعمل رقصة المؤخرة “ويكي هاو”.

صورة إباحية

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواءَ احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد.

كنزي وصديقها

ليست جنا فقط من يعيش حياة صاخبة، فقد ظهرت شقيقتها كنزي، بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي في وضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.