4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

وطن- يُواصل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، تحطيم الأرقام القياسية التاريخية، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في تصفيات بطولة اليورو 2024.

وأصبح الدون رونالدو عميد لاعبي الكرة المستديرة في العالم، بعد وصوله إلى 197 مباراة مع منتخب البرتغال، متجاوزاً بذلك رقم نجم المنتخب الكويتي المخضرم بدر المطوع.

كما وأصبح أسطورة البرتغال رونالدو، أول لاعب أوروبي في التاريخ يتمكن من التسجيل للعام ال20 على التوالي، خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

ويعد قائد المنتخب البرتغالي رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الدولية. برصيد 120 هدفاً، وللهدف رقم 60 من الضربة الحرة المباشرة في مسيرته الكروية.

كما ويتربع صاروخ ماديرا البرتغالي على صدارة ترتيب جدول الهدافين التاريخين في بطولة اليورو. برصيد 14 هدفاً مع منتخب بلاده حتى الآن.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي (العالمي)، 9 أهداف في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) لهذا الموسم.

ونجح منتخب البرتغال من تحقيق الفوز النظيف على ليختنشتاين برباعية دون مقابل، في تصفيات بطولة اليورو2024.

وسجل رباعية منتخب البرتغال (الملاحون)، جواو كانسيلو في الدقيقة ال8. وبرناردو سيلفا في الدقيقة ال47، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة ال51 من ركلة جزاء وال63.

كما وسيلتقي منتخب البرتغال أمام لوكسبمورغ، الأحد، في تصفيات الجولة الثانية من بطولة اليورو 2024، وبعدها سيواجه البوسنة والهرسك في ال17 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

