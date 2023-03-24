الجمعة, مارس 24, 2023
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رياضة

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

رونالدو يصبح عميد لاعبي كرة القدم في العالم برصيد 197 مباراة متجاوزاً رقم الكويتي بدر المطوع

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو watanserb.com
أرقام قياسية للدون رونالدو مع منتخب البرتغال
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وطن- يُواصل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، تحطيم الأرقام القياسية التاريخية، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في تصفيات بطولة اليورو 2024.

وأصبح الدون رونالدو عميد لاعبي الكرة المستديرة في العالم، بعد وصوله إلى 197 مباراة مع منتخب البرتغال، متجاوزاً بذلك رقم نجم المنتخب الكويتي المخضرم بدر المطوع.

كريستيانو رونالدو عميد لاعبي كرة القدم في العالم

كما وأصبح أسطورة البرتغال رونالدو، أول لاعب أوروبي في التاريخ يتمكن من التسجيل للعام ال20 على التوالي، خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

ويعد قائد المنتخب البرتغالي رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الدولية. برصيد 120 هدفاً، وللهدف رقم 60 من الضربة الحرة المباشرة في مسيرته الكروية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كما ويتربع صاروخ ماديرا البرتغالي على صدارة ترتيب جدول الهدافين التاريخين في بطولة اليورو. برصيد 14 هدفاً مع منتخب بلاده حتى الآن.

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وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي (العالمي)، 9 أهداف في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) لهذا الموسم.

مباراة البرتغال ضد ليختنشتاين في تصفيات اليورو

ونجح منتخب البرتغال من تحقيق الفوز النظيف على ليختنشتاين برباعية دون مقابل، في تصفيات بطولة اليورو2024.

وسجل رباعية منتخب البرتغال (الملاحون)، جواو كانسيلو في الدقيقة ال8. وبرناردو سيلفا في الدقيقة ال47، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة ال51 من ركلة جزاء وال63.

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

كما وسيلتقي منتخب البرتغال أمام لوكسبمورغ، الأحد، في تصفيات الجولة الثانية من بطولة اليورو 2024، وبعدها سيواجه  البوسنة والهرسك في ال17 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

وبهذا الفوز تصدر منتخب البرتغال مجموعته بثلاثة نقاط غالية، متساوياً بذلك مع الوصيف البوسنة والهرسك بذات النقاط.

المصدروطن + منتخب البرتغال تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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