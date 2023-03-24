الجمعة, مارس 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهل استعان بوتين بـ"دوبلير" في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا
الهدهد

هل استعان بوتين بـ”دوبلير” في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا

بوتين أجرى مؤخرا زيارة لمدينة ماريوبول بالتزامن من صدور قرار من الجنائية الدولية بتوقيفه

كتب خالد السعدي
الروسي فلاديمير بوتين ودوبلير watanserb.com
الروسي فلاديمير بوتين
- Advertisement -

وطن-  انتشرت صورٌ على الإنترنت، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعم متداولوها أنه تؤكد استخدام بديل مزدوج له في بعض زياراته.

وتظهر الصور التي تنشر على أنها التقطت خلال أواخر فبراير ومارس تغييرات في شكل الرئيس بوتين خاصة في منطقة الذقن، إذ أرفقت المنشورات بسؤال “أيهما تعتقد أنه حقيقي؟”.

وبيّنت الصور، التي التقطت خلال أواخر فبراير ومارس، تغييرات في شكل بوتين خاصة في منطقة الذقن.

حقيقة صور بوتين ومعلوماتها

بدورها، تحققت وكالة رويترز من هذه الصور، وقالت إن المنشور يتضمن معلومات خاطئة تتعلق بتواريخ ومواقع التقاط الصور.

فالصورة الأولى التي يقال إنها التقطت في 21 فبراير تبين أنها تعود إلى فبراير من عام 2020 وكانت وكالة الأنباء الروسية “تاس” قد نشرتها حينها.

- Advertisement -

وأظهر المنشور أن الصورة الثانية التقطت في 18 مارس في سيفاستوبول والثالثة في 19 مارس في ماريوبول، لكن تبين – وفق الوكالة – أن هذه الصور هي من لقطات لزيارة بوتين لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية.

واستشهدت الوكالة، بأن مقاطع الفيديو التي نشرت لزيارة بوتين في ماريوبول تظهر ارتدائه المعطف ذاته.

وكان التلفزيون الحكومي الروسي، قد عرض الكثير من اللقطات لبوتين في أثناء جولته مؤخرا في أرجاء المدينة حيث التقى مع سكان جرت عملية إعادة تسكينهم.

وزيارة بوتين نُظر إليها بأنها بمثابة بادرة تحد، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، واتهمته بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا.

وقتل المئات في قصف لمسرح كانت تحتمي فيه أسر مع أطفالهاـ وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن قصف روسيا في بداية الصراع لمستشفى للولادة في ماريوبول جريمة حرب.

فيما نفت موسكو، هذا الاتهام، وقالت إنه منذ إطلاق عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي لم تستهدف المدنيين.

مزاعم عن الاستعانة بـ”شبيه بوتين” في زيارة إيران

وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن “دوبلير” للرئيس الروسي، فالعام الماضي تحدثت تقارير عن أن بوتين استعان بشبيه له خلال زيارته إلى إيران.

ففي يوليو من العام الماضي، قالت مصادر أوكرانية قولها إن الرئيس الروسي، الذي يشاع منذ فترة طويلة أنه مريض بالسرطان، بدا أكثر نشاطا من المعتاد خلال زيارته لإيران للقاء المرشد الإيراني.

وصرح الميجور جنرال كيريلو أو بودانوف رئيس المخابرات الأوكرانية، بأن مظهر بوتين المفعم بالحيوية خلال الزيارة لم يكن معهودًا، مشيرا إلى أن الرجل الذي ظهر في اللقطات لم يكن بوتين.

وأضاف بودانوف: “أرجو منكم إلقاء نظرة على لحظة خروج بوتين من الطائرة. هل هذا هو بوتين؟ كلا على الإطلاق؟”

إعداد أكثر من بديل لبوتين

وفي مايو من العام الماضي، قالت قناة “جنرال إس في آر” المناهضة لبوتين، والتي يُزعم أنها يديرها ملازم سابق في المخابرات الخارجية الروسية، إنه تم وضع أكثر من بديل لبوتين في حالة تأهب ليحلوا محله إذا لزم الأمر أثناء خضوعه لعملية جراحية.

المصدررويترز ،توتير ، تاس ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

الهدهد

حوار “بالألغاز” بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب (فيديو)

الهدهد

طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة (فيديو)

الهدهد

قرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين.. لماذا بدا ضاحي خلفان متوترا لهذه الدرجة؟

الهدهد

يواجه مصير معمر القذافي وعمر البشير.. ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين؟

الهدهد

جزار سوريا جعل نفسه أضحوكة.. صحيفة ألمانية توثق إحراج بشار الأسد في روسيا (فيديو)

الهدهد

حادثة أثارت تحذيرات من حرب عالمية.. البنتاغون ينشر لحظة سقوط الطائرة المسيرة

الهدهد

زيارة بشار الأسد لروسيا.. 3 إهانات تعرض لها رأس النظام السوري (شاهد)

الهدهد

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.. هل تصعد أمريكا؟

الهدهد

كونَها حليفاً مهماً لروسيا.. بوريل يدعو الجزائر للدخول على خط الحرب الأوكرانية.. وهذا ما طلبه من تبون (فيديو)

الهدهد

The Sun: “رمضان قديروف يرتعش ويعاني من صعوبة في التنفس خلال لقائه بوتين”.. هل تعرّض للتسمم؟ (فيديو)

الهدهد

الجثث تملأ الشوارع.. لقطات جوية توثق اصطياد قوات روسية بضربات أوكرانية بالغة الدقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب بايرن ميونخ على المُحك وهذا هو البديل

7 مهارات أساسية تفصل بين الأطفال الناجحين والفاشلين.. وكيف يمكن للوالدين تعليمهم؟

منتخب الجزائر يحقق الفوز الصعب على النيجر في الوقت القاتل (فيديو)

عُثر عليهما عاريين.. وفاة مصري ومصرية أثناء علاقة غير شرعية في نهار رمضان

عالم الأرواح.. عائد من الموت يروي تفاصيل ما رآه هناك (شاهد)

“البحرينيون غير مهتمين بقتل الفلسطينيين”.. تقارب غير مسبوق بين المنامة وتل أبيب (تقرير عبري)

العراق.. مفاجأة بقضية “سرقة القرن” واستعادة رقم فلكي من الأموال المنهوبة

مسلسل الجبل الأحمر.. أميمة بن حفصية بإطلالة فاضحة وانتقادات تُلاحق المخرج بعد عرض أول حلقة (شاهد)

4 تغريدات نارية عن الديانة الإبراهيمية.. علاء مبارك يحذر من “خطر كبير”

جريمة في أول أيام رمضان.. سورية تتعاطى مخدرات ثم تقتل زوجها وتحرق جثته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC