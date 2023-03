هل استعان بوتين بـ”دوبلير” في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا

- Advertisement -

وطن- انتشرت صورٌ على الإنترنت، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعم متداولوها أنه تؤكد استخدام بديل مزدوج له في بعض زياراته.

وتظهر الصور التي تنشر على أنها التقطت خلال أواخر فبراير ومارس تغييرات في شكل الرئيس بوتين خاصة في منطقة الذقن، إذ أرفقت المنشورات بسؤال “أيهما تعتقد أنه حقيقي؟”.

وبيّنت الصور، التي التقطت خلال أواخر فبراير ومارس، تغييرات في شكل بوتين خاصة في منطقة الذقن.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023