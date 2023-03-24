هل استعان بوتين بـ”دوبلير” في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا

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وطن- انتشرت صورٌ على الإنترنت، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعم متداولوها أنه تؤكد استخدام بديل مزدوج له في بعض زياراته.

وتظهر الصور التي تنشر على أنها التقطت خلال أواخر فبراير ومارس تغييرات في شكل الرئيس بوتين خاصة في منطقة الذقن، إذ أرفقت المنشورات بسؤال “أيهما تعتقد أنه حقيقي؟”.

وبيّنت الصور، التي التقطت خلال أواخر فبراير ومارس، تغييرات في شكل بوتين خاصة في منطقة الذقن.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

حقيقة صور بوتين ومعلوماتها

بدورها، تحققت وكالة رويترز من هذه الصور، وقالت إن المنشور يتضمن معلومات خاطئة تتعلق بتواريخ ومواقع التقاط الصور.

فالصورة الأولى التي يقال إنها التقطت في 21 فبراير تبين أنها تعود إلى فبراير من عام 2020 وكانت وكالة الأنباء الروسية “تاس” قد نشرتها حينها.

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وأظهر المنشور أن الصورة الثانية التقطت في 18 مارس في سيفاستوبول والثالثة في 19 مارس في ماريوبول، لكن تبين – وفق الوكالة – أن هذه الصور هي من لقطات لزيارة بوتين لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية.

واستشهدت الوكالة، بأن مقاطع الفيديو التي نشرت لزيارة بوتين في ماريوبول تظهر ارتدائه المعطف ذاته.

وكان التلفزيون الحكومي الروسي، قد عرض الكثير من اللقطات لبوتين في أثناء جولته مؤخرا في أرجاء المدينة حيث التقى مع سكان جرت عملية إعادة تسكينهم.

وزيارة بوتين نُظر إليها بأنها بمثابة بادرة تحد، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، واتهمته بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا.

وقتل المئات في قصف لمسرح كانت تحتمي فيه أسر مع أطفالهاـ وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن قصف روسيا في بداية الصراع لمستشفى للولادة في ماريوبول جريمة حرب.

فيما نفت موسكو، هذا الاتهام، وقالت إنه منذ إطلاق عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي لم تستهدف المدنيين.

مزاعم عن الاستعانة بـ”شبيه بوتين” في زيارة إيران

وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن “دوبلير” للرئيس الروسي، فالعام الماضي تحدثت تقارير عن أن بوتين استعان بشبيه له خلال زيارته إلى إيران.

ففي يوليو من العام الماضي، قالت مصادر أوكرانية قولها إن الرئيس الروسي، الذي يشاع منذ فترة طويلة أنه مريض بالسرطان، بدا أكثر نشاطا من المعتاد خلال زيارته لإيران للقاء المرشد الإيراني.

وصرح الميجور جنرال كيريلو أو بودانوف رئيس المخابرات الأوكرانية، بأن مظهر بوتين المفعم بالحيوية خلال الزيارة لم يكن معهودًا، مشيرا إلى أن الرجل الذي ظهر في اللقطات لم يكن بوتين.

وأضاف بودانوف: “أرجو منكم إلقاء نظرة على لحظة خروج بوتين من الطائرة. هل هذا هو بوتين؟ كلا على الإطلاق؟”

إعداد أكثر من بديل لبوتين

وفي مايو من العام الماضي، قالت قناة “جنرال إس في آر” المناهضة لبوتين، والتي يُزعم أنها يديرها ملازم سابق في المخابرات الخارجية الروسية، إنه تم وضع أكثر من بديل لبوتين في حالة تأهب ليحلوا محله إذا لزم الأمر أثناء خضوعه لعملية جراحية.