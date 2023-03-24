الجمعة, مارس 24, 2023
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مغربي يسطو على مسن إسباني لسرقة ساعته الثمينة وسط الشارع.. كاميرا سائح فضحته!

عمليات السطو زادت بنسبة 65% في إشبيلية

كتب سالم حنفي
مغربي يسطو على مسن إسباني لسرقة ساعته الثمينة watanserb.com
مغربي يسطو على مسن إسباني لسرقة ساعته الثمينة
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وطن– انتقدت صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية ما وصفته بانعدام الأمن في إشبيلية بعد الكشف بأن عمليات السطو بالعنف والترهيب زادت بنسبة 65%.

وقالت الصحيفة أن أحدث مظاهر انعدام الأمن هو قيام شاب مغربي بالسطو بالسطو وسرقة ساعة رجل بعد أن ألقاه على الأرض.

وبحسب مصادر من شرطة إشبيلية المحلية فإن السرقة وقعت خلال الليل من السبت الماضي إلى الأحد ، في شارع Conde de Barajas ، في الجزء القديم من المدينة.

الاعتداء من أجل ساعة رولكس

ووفقا للصحيفة، فقد اعتدى مهاجر مغربي شاب رجل في منتصف العمر في الشارع لسرقة ساعته الرولكس، وتمزيقها بعنف من معصمه.

وقالت الصحيفة إم الضحية البالغة من العمر 59 عامًا ظهرت مستلقية على الأرض وتعين معالجتها في سيارة إسعاف بعد إصابتها بجروح مختلفة، حيث تم تسجيل الفيديو بواسطة سائح لم يصدق المشهد.

انقاذ 8 مهاجرين من شمال إفريقيا

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وبحسب الصحفة، وفي ترتيب آخر للأشياء ، ساعد أفراد الإنقاذ البحري ثمانية رجال بالغين من أصل شمال أفريقي كانوا يسافرون على متن زورقين من نوع لعبة قابلة للنفخ أثناء اقتراب القوارب من ساحل مقاطعة قادس.

وأوضحت مصادر الإنقاذ أن أول القوارب ، التي كان على متنها ثلاثة رجال ، كانت موجودة في الساعة 11:41 مساءً يوم الأربعاء بالقرب من Enif salvamar عندما كانت تبحر على بعد 20 ميلاً جنوب بارباتي.

ووصل الإشعار إلى مركز تنسيق طريفة في الساعة 10:28 مساءً ، وبعد تعبئة سلفامار إنيف وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ، وصلوا إلى ميناء الجزيرة الخضراء في الساعة 01:00 صباح يوم الخميس ، حيث تلقوا المساعدة الصحية.

بالإضافة إلى ذلك ، أنقذت سفينة Arcturus salvamar ، خمسة رجال بالغين كانوا يسافرون على متن قارب آخر على بعد 20 ميلاً جنوب غرب طريفةـ و مثل السفينة السابقة ، تم نقل المهاجرين من أصل شمال أفريقي إلى ميناء الجزيرة الخضراء.

المصدرتويتر ، أوكدياريو ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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