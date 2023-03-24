الجمعة, مارس 24, 2023
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مسلسل الجبل الأحمر.. أميمة بن حفصية بإطلالة فاضحة وانتقادات تُلاحق المخرج بعد عرض أول حلقة (شاهد)

مسلسل الجبل الأحمر على القناة الوطنية الأولى في تونس كل ليلة في رمضان على الساعة 20:45 ليلا بالتوقيت المحلي

كتب فهمي الورغمي
مسلسل الجبل الأحمر watanserb.com
مسلسل الجبل الأحمر
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وطن- انطلقت القناة الوطنية الأولى في تونس اليوم الخميس، في بث الحلقة الأولى من مسلسل الجبل الأحمر، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل.

تفاصيل مسلسل الجبل الأحمر

مسلسل الجبل الأحمر، من إخراج التونسي ربيع التكالي وهو مسلسل اجتماعي من 20 حلقة ويبث في النصف الأول من شهر رمضان في البرايمتايم.

يشارك في هذا المسلسل أشهر الممثلين في تونس ومنهم : خالد هويسة ، محمد السياري، دليلة المفتاحي، فتحي الهداوي، معز القديري، وحيدة الدريدي، نجلاء بن عبد الله ريم بن مسعود، ونادية بوستة وأميمة بن حفصية، نصر الدين السهيلي.

خلال الأيام الماضية، تسربت بالفعل بعض اللقطات من المسلسل وأهم الشخصيات التي سيؤديها المشاركون، ومنهم الموديل التونسية مرام بن عزيزة التي ستجسد شخصيّة «كوثر» في حين ستخرج الممثلة مريم بن مامي من جبة الفتاة الأرستقراطية التي ظلت حبيسة فيها لتجسد شخصية المرأة المكافحة.

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كما ستجسد الممثلة وحيدة الدريدي دور «فاطمة» وهي إمرأة تقطن في حي شعبي، وكشفت في تصريح لها أن المسلسل يتضمن حكايات واقعية وان المخرج التقى شخصيات حقيقية وأقاربهم وأصدقاءهم حتى يكون السيناريو صادقا وقريبا من الحقيقة والواقع.

وكشفت الدريدي أن المخرج صاحب الفكرة أمضى أربعة أشهر في التحرير ضمن ورشة كتابة شارك فيها كتاب ومؤرخون .

الحلقة الأولى من الجبل الأحمر

يُعرض مسلسل الجبل الأحمر على الساعة 20:45 ليلا بتوقيت تونس، وهو من إخراج ربيع التكالي وبطولة كل من فتحي الهداوي، محمد السياري،معز القديري، دليلة مفتاحي.

وبعد بث الحلقة الأولى، انطلقت بالفعل موجة انتقادات واسعة ضده خاصة بسبب تكريسه صورة نمطية سلبية عن الأحياء الشعبية في تونس.

ويطرح المسلسل بحسب الإعلان الترويجي الخاص به قضايا الأحياء الشعبية الفقيرة في تونس مثل تعاطي الشباب المخدرات وتوجههم نحو الإجرام في سن مبكرة.

المصدر رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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