“ماكرون” يثير الجدل بشأن ساعته خلال لقاء تلفزيوني.. ما فعله أجبر الإليزيه على التوضيح (شاهد)

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير يرصد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنزع ساعته “الثمينة” على الهواء خشية أن يغضب الفرنسيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، واتنشر بقوة على مواقع التواصل، زعم مروجوا الفيديو أن “ماكرون” نزع ساعة ثمينة من معصمه عندما سُئل عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والاحتجاجات في بلاده، في مقابلة مباشرة مع France 2 وTF1.

في منتصف ظهوره على شاشة التلفزيون ، أدرك ماكرون أنه كان يرتدي ساعة ثمينة ، لذلك سرعان ما قرر خلعها دون أن يلاحظ أحد. pic.twitter.com/AENL8CSQkv — حسينة اوشان (@hassinaouch) March 23, 2023

وأفادت مزاعم أن ساعة ماكرون التي نزعها من يده يبلغ سعرها 80 ألف يورو، حيث ظهر مرتديا ساعة في يده في بداية اللقاء، ليقوم بنزعها من معصمه بطريقة لا تثير الانتباه أثناء حديثة عن قانون التقاعد.

حقيقة ما حدث

كشف مقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة مباشر” تفاصيل جديدة حول حقيقة سعر الساعة وعن سبب قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنزعها من معصمه.

وأكد الفيديو على أن “ماكرون” قام بنزع الساعة التي كان يرتديها في منتصف المقابلة، بعد أن ضرب معصمه على الطاولة، مما أحدث ضجّة.

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وأوضح الفيديو ما كشفه قصر الإليزيه حول الموضوع وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الساعة.

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون قام بنزع الساعة من معصمه لأسباب تقنية، وأنه كان يرتديها بشكل منتظم لأكثر من عام ونصف العام، مؤكد بأن سعرها لا يتجاوز 2400 يورو، نافيا كل ما أشيع على مواقع التواصل.

وتعيش العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات مستمرة ضد قانون التقاعد الذي أٌقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون عرضه على البرلمان.

احتجاجات ومظاهرت رافضة لقانون التقاعد

وبلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها أمس الخميس، ضد تعديلات نظام التقاعد المزمع تطبيقها في فرنسا بحلول نهاية العام؛ مما تسبب في شلل لقطاعات النقل والطيران والطاقة.

ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، خلال زيارة مرتقبة لملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقدرت النقابات عدد المتظاهرين أمس الخميس في أرجاء البلاد بنحو 3.5 ملايين، في حين ذكرت وزارة الداخلية أن عدد من شاركوا في المظاهرات بلغ نحو 1.08 مليون في تاسع يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.