الجمعة, مارس 24, 2023
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“ماكرون” يثير الجدل بشأن ساعته خلال لقاء تلفزيوني.. ما فعله أجبر الإليزيه على التوضيح (شاهد)

الإليزيه نفى صحة الإشاعات المتداولة حول أسباب نزع الرئيس الساعة مؤكدا أن ثمنها لم يتجاوز 2400 يورو

كتب خالد الأحمد
ماكرون وساعته الثمينة watanserb.com
اثار الجدل الرئيس الفرنسي ماكرون عندما قام بنزع ساعته
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير يرصد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنزع ساعته “الثمينة” على الهواء خشية أن يغضب الفرنسيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، واتنشر بقوة على مواقع التواصل، زعم مروجوا الفيديو أن “ماكرون” نزع ساعة ثمينة من معصمه عندما سُئل عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والاحتجاجات في بلاده، في مقابلة مباشرة مع France 2 وTF1.

وأفادت مزاعم أن ساعة ماكرون التي نزعها من يده يبلغ سعرها 80 ألف يورو، حيث ظهر مرتديا ساعة في يده في بداية اللقاء، ليقوم بنزعها من معصمه بطريقة لا تثير الانتباه أثناء حديثة عن قانون التقاعد.

حقيقة ما حدث

كشف مقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة مباشر” تفاصيل جديدة حول حقيقة سعر الساعة وعن سبب قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنزعها من معصمه.

وأكد الفيديو على أن “ماكرون” قام بنزع الساعة التي كان يرتديها في منتصف المقابلة، بعد أن ضرب معصمه على الطاولة، مما أحدث ضجّة.

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وأوضح الفيديو ما كشفه قصر الإليزيه حول الموضوع وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الساعة.

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون قام بنزع الساعة من معصمه لأسباب تقنية، وأنه كان يرتديها بشكل منتظم لأكثر من عام ونصف العام، مؤكد بأن سعرها لا يتجاوز 2400 يورو، نافيا كل ما أشيع على مواقع التواصل.

وتعيش العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات مستمرة ضد قانون التقاعد الذي أٌقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون عرضه على البرلمان.

احتجاجات ومظاهرت رافضة لقانون التقاعد

وبلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها أمس الخميس، ضد تعديلات نظام التقاعد المزمع تطبيقها في فرنسا بحلول نهاية العام؛ مما تسبب في شلل لقطاعات النقل والطيران والطاقة.

ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، خلال زيارة مرتقبة لملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقدرت النقابات عدد المتظاهرين أمس الخميس في أرجاء البلاد بنحو 3.5 ملايين، في حين ذكرت وزارة الداخلية أن عدد من شاركوا في المظاهرات بلغ نحو 1.08 مليون في تاسع يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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