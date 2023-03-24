مارتينيز وزوجته يحتفلان بإيماءة القضيب في المباراة الأولى للأرجنتين منذ كأس العالم! (شاهد)

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وطن– أعاد إيميليانو مارتينيز احتفاله الشهير في المباراة الأولى للأرجنتين منذ فوزها بكأس العالم العام الماضي.

رفعت الأرجنتين الذهب في قطر حيث ألهم ليونيل ميسي فريقه الوطني بالنجاح ، كما لعب مارتينيز دورًا كبيرًا.

لقد تصدى للحظة الحاسمة في اللحظة الأخيرة ليحرم راندال كولو مواني في المباراة النهائية ضد فرنسا،مما أدى إلى فوزه بجائزة القفاز الذهبي.

قام مارتينيز بأداء وقفة غريبة مع الكأس بعد فوزه بالجائزة في لفتة لم تكن جيدة مع المعجبين والنقاد.

مارتينيز يكرر إيماءة القضيب

على الرغم من رد الفعل العنيف الذي تلقاه بسبب احتفاله ، أعاد حارس مرمى أستون فيلا صياغة إيماءته الشهيرة الآن في المباراة الأولى للأرجنتين منذ كأس العالم.

ولعب المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية مع بنما، وبعد الفوز وقف مارتينيز ، جنبًا إلى جنب مع زملائه ، وقدموا مرة أخرى الاحتفال الفظ.

A modern classic recreated 😂 pic.twitter.com/XF4Rr5Husk — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

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كما قادت زوجته مادينها زملائها في فريق WAGs ، المؤلفة من جوليا سيلفا شريكة لاعب مان يونايتد السابق ماركوس روجو ، وكارو كارو كالفاني ، زوجة هداف وست هام السابق نيكولاس تاغليافيكو ، والنصف الآخر لجويدو رودريغيز وادا رامون ، وزوجة جيرونيمو رولي ، روسيو سواريز ، وهم يقفون مع نسخة طبق الأصل من كأس العالم بالقرب من حوضهم.

أدى قرار إقامة الاحتفال في المباراة الأولى للأرجنتين أمام جماهيرهم على أرضهم بعد فوزهم بكأس العالم للمرة الثالثة إلى انقسام الآراء بين الجماهير عبر الإنترنت.

ردود فعل المتابعين

كتب أحد مستخدمي “تويتر”:”نعم لا. إنه محرج وفاضح.”

وغرد آخر: “هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. إنهم لا يهتمون بما يقوله الكارهون”.

وقال ثالث: “هذا رجل محرج للغاية”.

وقال رابع: “أحب إيمي مارتينيز من كل قلبي”.

وعلق آخر قائلا: “هذا هو سبب إحراج الأرجنتين”.

وحافظ مارتينيز على شباكه نظيفة حيث فازت الأرجنتين على بنما 2-0 يوم الخميس، حيث افتتح تياجو ألمادا التسجيل في الدقيقة 78 ، بتحويل ميسي ركلة حرة مثيرة قبل دقيقة واحدة من النهاية .

ميسي يشكر الجماهير الأرجنتينية

وعقب الفوز ، ألقى ميسي خطابًا مثيرًا شكر فيه شعب الأرجنتين وكشف أن الفوز بكأس العالم لحظة كان يحلم بها.

وقال: “أود أن أشكركم جميعًا على المودة التي نتلقاها. ليس فقط لكونك بطل العالم ولكن أيضًا لكوبا أمريكا. قلنا إننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك”.

وأضاف: “شخصيا ، لطالما حلمت بهذه اللحظة. لأتمكن من الاحتفال معكم ، للمجيء إلى بلدي ، إلى الأرجنتين ، لرفع كأس كوبا أمريكا ، والنهائي ، والأعظم ، وهي كأس العالم.”