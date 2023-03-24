الجمعة, مارس 24, 2023
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مارتينيز وزوجته يحتفلان بإيماءة القضيب في المباراة الأولى للأرجنتين منذ كأس العالم! (شاهد)

إيميليانو مارتينيز حتفل بفوز فريقه على بنما بنفس الحركة البذيئة

كتب سالم حنفي
إيميليانو مارتينيز يحتفل بإيماءة القضيب watanserb.com
إيميليانو مارتينيز
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وطن– أعاد إيميليانو مارتينيز احتفاله الشهير في المباراة الأولى للأرجنتين منذ فوزها بكأس العالم العام الماضي.

رفعت الأرجنتين الذهب في قطر حيث ألهم ليونيل ميسي فريقه الوطني بالنجاح ، كما لعب مارتينيز دورًا كبيرًا.

لقد تصدى للحظة الحاسمة في اللحظة الأخيرة ليحرم راندال كولو مواني في المباراة النهائية ضد فرنسا،مما أدى إلى فوزه بجائزة القفاز الذهبي.

قام مارتينيز بأداء وقفة غريبة مع الكأس بعد فوزه بالجائزة في لفتة لم تكن جيدة مع المعجبين والنقاد.

إيميليانو مارتينيز في احتفاله بكاس العالم
إيميليانو مارتينيز في احتفاله بكاس العالم

مارتينيز يكرر إيماءة القضيب

على الرغم من رد الفعل العنيف الذي تلقاه بسبب احتفاله ، أعاد حارس مرمى أستون فيلا صياغة إيماءته الشهيرة الآن في المباراة الأولى للأرجنتين منذ كأس العالم.

إيميليانو مارتينيز في احتفاله بكاس العالم
إيميليانو مارتينيز في احتفاله بكاس العالم

ولعب المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية مع بنما، وبعد الفوز وقف مارتينيز ، جنبًا إلى جنب مع زملائه ، وقدموا مرة أخرى الاحتفال الفظ.

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كما قادت زوجته مادينها زملائها في فريق WAGs ، المؤلفة من جوليا سيلفا شريكة لاعب مان يونايتد السابق ماركوس روجو ، وكارو كارو كالفاني ، زوجة هداف وست هام السابق نيكولاس تاغليافيكو ، والنصف الآخر لجويدو رودريغيز وادا رامون ، وزوجة جيرونيمو رولي ، روسيو سواريز ، وهم يقفون مع نسخة طبق الأصل من كأس العالم بالقرب من حوضهم.

أدى قرار إقامة الاحتفال في المباراة الأولى للأرجنتين أمام جماهيرهم على أرضهم بعد فوزهم بكأس العالم للمرة الثالثة إلى انقسام الآراء بين الجماهير عبر الإنترنت.

احتفال فريق الارجنتين بفوزه في كاس العالم
احتفال فريق الارجنتين بفوزه في كاس العالم

ردود فعل المتابعين

كتب أحد مستخدمي “تويتر”:”نعم لا. إنه محرج وفاضح.”
وغرد آخر: “هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. إنهم لا يهتمون بما يقوله الكارهون”.
وقال ثالث: “هذا رجل محرج للغاية”.
وقال رابع: “أحب إيمي مارتينيز من كل قلبي”.
وعلق آخر قائلا: “هذا هو سبب إحراج الأرجنتين”.
وحافظ مارتينيز على شباكه نظيفة حيث فازت الأرجنتين على بنما 2-0 يوم الخميس، حيث افتتح تياجو ألمادا التسجيل في الدقيقة 78 ، بتحويل ميسي ركلة حرة مثيرة قبل دقيقة واحدة من النهاية .

ميسي يشكر الجماهير الأرجنتينية

وعقب الفوز ، ألقى ميسي خطابًا مثيرًا شكر فيه شعب الأرجنتين وكشف أن الفوز بكأس العالم لحظة كان يحلم بها.

وقال: “أود أن أشكركم جميعًا على المودة التي نتلقاها. ليس فقط لكونك بطل العالم ولكن أيضًا لكوبا أمريكا. قلنا إننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك”.

احتفال فريق الارجنتين بفوزه في كاس العالم
احتفال فريق الارجنتين بفوزه في كاس العالم

وأضاف: “شخصيا ، لطالما حلمت بهذه اللحظة. لأتمكن من الاحتفال معكم ، للمجيء إلى بلدي ، إلى الأرجنتين ، لرفع كأس كوبا أمريكا ، والنهائي ، والأعظم ، وهي كأس العالم.”

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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