الجمعة, مارس 24, 2023
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كلارا شيا تحرج بيكيه بعد ظهور صور وفيديوهات قديمة لها لم ترغب في كشفها مطلقاً! (شاهد)

تغير كبير ظهر على شكل كلارا شيا منذ بدء علاقتها مع جيرارد بيكيه

كتب خالد السعدي
كلارا شيا تحرج بيكيه watanserb.com
تصفية الصور التي لم ترغب كلارا شيا في الكشف عنها مطلقًا والتي تحرج بيكيه
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وطن– تعتبر كلارا شيا ظاهرة جماهيرية ، حيث تم الإعلان عن علاقتها بجيرارد بيكيه ، ويتم النظر إلى كل صورة لها بعدسة مكبرة.

وفي هذا السياق، نشر حساب على موقع التدوين المصغر “تويتر” تم إنشاؤه حديثا مقاطع فيديو وصور لـ كلارا شيا قبل أن تصبح مشهورة، حيث غيرت حقيقة كونها شريكة لاعب كرة قدم مشهورة أسلوب حياة عاملة شابة في شركة كوزموس.

مشاهد قديمة لـ كلارا شيا داخل الصالة الرياضية

وبحسب لقطات تم نشرها، فإنه قبل بضع سنوات، عندما لم تكن كلارا شيا تُعرف باسم صديقة جيرارد بيكيه ، عاشت هذه الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا مثل أي شخص في مثل عمرها، روتينا شائعا مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

ووفقا للفيديو، فغه قبل أن تقع كلارا شيا في حب جيرارد بيكيه، كانت تتصبب عرقا في ملابسها المتساقطة في بذلة ليكرا في هذه الفيديوهات المنتشرة بالفعل.

وفي الصور التي عرضتها كلارا شيا ، يمكن رؤيتها في صالة الألعاب الرياضية، وهي مكان يعرفه جيرارد بيكيه جيدًا، حيث أن حقيقة كونه لاعب كرة قدم من النخبة يجب على كلارا شيا أن تستعيد لياقتها بسرعة للارتقاء إلى مستوى رجل كرس حياته المهنية للرياضة.

صور محرجة لبيكيه

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عند رؤية هذه الصور التي من شأنها إحراج بيكيه نفسه، فإنها ببساطة تؤكد أنها امرأة حقيقية ، في العشرين من عمرها مثل أي امرأة أخرى. ليست نجمة عالمية مثل شاكيرا ، وحتى وقت قريب كانت رفيقة العرق لكل من يذهب إلى نفس صالة الألعاب الرياضية مثلها.

وبعد أقل من عامين من التقاط هذه الفيديوهات والصور، يمكنك رؤية التغيير الكبير الذي مرت به كلارا شيا منذ أن بدأت في مواعدة جيرارد بيكيه.

وعلى الرغم من أنها لا ترتدي ملابسها في صالة الألعاب الرياضية كما نراها دائمًا، لا أحد يشك في مدى نضجها بجانبه.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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