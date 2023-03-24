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عالم الأرواح.. عائد من الموت يروي تفاصيل ما رآه هناك (شاهد)

أمريكي يعود إلى الحياة بعد فترة وجيزة من توقف قلبه ويروي ما حصل.. أطلق عليه الأطباء اسم "الرجل المعجزة"

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
عالم الأرواح كيفن هيل watanserb.com
عالم الأرواح كيفن هيل

وطن- عاد رجل أمريكي إلى الحياة بعد فترة وجيزة من توقف قلبه. وتوقف قلب “كيفن هيل” البالغ من العمر 55 عامًا في المستشفى بينما كان يعالج من مرض “alciphylaxis” وهو مرض خطير وغير شائع يتراكم فيه الكالسيوم في الأوعية الدموية الصغيرة للدهون وأنسجة الجلد.

وقال “كيفن” الذي يسكن في مدينة “ديربي” لصحيفة “مترو” الأمريكية : “لم أكن أنظر إلى جسدي، وإنما كنتُ منفصلاً عن جسدي، ولا يوجد ضوء يتجه نحوك عندما تموت ولكنك تدخل عالم الأرواح لتشاهد جسدك يتدهور”.

Kevin Hill died briefly after his heart stopped (Picture: SWNS)

وأضاف :”كنت أعلم أنه لم يكن وقت موتي. لقد جعلني الوضع أعيد تركيز أولوياتي.”

وتابع بحسب المصدر :”عندما خرجت من المستشفى ، تغير جو عائلتي بشكل كبير لقد أصبحت أكثر مرونة. أعلم أنه لا يمكنني العودة إلى الوراء”.

ووصف كيفن مشاهدة المسعفين وهم يحاولون إنقاذه، حيث قال: “عرفتُ أنني مت. كنتُ منفصلاً عن جسدي، ثم ذهبت إلى النوم واستيقظت على قيد الحياة وتوقف النزيف”.

وقال كيفن إن جلده الميت ، الذي نتج عن التقرح ، بدأ في التهام جلده الحي ، وتركه يعاني من ألم مستمر.

وتوقف قلب “كيفن” عن العمل بالفعل وفقد وعيه وبدأ الأطباء يتعاملون معه على أنه توفي، لكن الرجل فاجأ الجميع بعودته إلى الحياة، ومن ثم فاق من غيبوبته وبدأ يروي ما رأى ويكشف أسرار اللحظات التي كان فيها ميتاً.

وتم تشخيص حالة كيفن بمرض التكلس ورغم كل الصعاب، فقد تعافى تمامًا وأطلق عليه الأطباء اسم “الرجل المعجزة”.إضافة إلى انه خضع لعملية جراحية في صمام القلب في يناير 2022.

وبعد الشفاء التام ، عاد كيفن الآن إلى المنزل مع زوجته كميل هيل (52 عامًا)، وقال لـ” مترو” : أنا في مراحل التعافي الأخيرة. في ساقي اليمنى ما زلت أعاني من بعض الألم ولكنه ليس بالمستوى الذي كان عليه في السابق حيث كنت أبكي لساعات.”

واستدرك :”كان مستوى الألم لدي 100 من أصل 10 والآن انخفض إلى أربعة. قال الجميع أنني كنت في عداد الأموات.”

ظاهرة الموت المؤقت

ويسمي الأطباء ظاهرة الموت المؤقت بالموت الكاذب أو الغيبوبة العميقة وكثيراً ما نسمع أخباراً عن أناس اعتقد ذووهم أنهم أموات فدفنوهم، ثم تبين بعد فتح القبر ثانية أو من بعض الأصوات الصادرة عن القبر أن المدفونين لم يكونوا أمواتاً.

وبعضهم خرج من تابوته ليموت مرة ثانية من الرعب، أما الذين حالفهم الحظ فقد استيقظوا قبل فوات الأوان أي عند وضعهم في برادات المستشفيات أو قبل دفنهم بلحظات.

وتشير الإحصائيات العالمية التي تنشر بين الفينة والأخرى إلى أن حالات الموت المؤقت ممكنة الحدوث وليست ضرباً من الخيال.

ففي بلد متطور طبياً مثل الولايات المتحدة الأميركية مثلاً يدفن شخص واحد حي خطأ في كل أربع وعشرين ساعة، ولا تقل النسبة كثيراً عنها في بريطانيا.

حيث أكدت الجمعية الخيرية بلندن أنها أعادت للحياة خلال 22 ساعة 2175 شخصاً دُفنوا بالخطأ أي أن موتهم كان ظاهرياً ، وفي هامبورغ أنقذت جمعية مماثله 107 أشخاص في أقل من خمس سنوات.

المصدرمترو، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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