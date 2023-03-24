سمكة قرش الوحش تشبك فكيها حول رأس غواص في لقطات مرعبة ! (شاهد)

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وطن– في مقطع فيديو صادم تم تداوله حديثا، واجهت مجموعة من 12 غواصًا وجهًا لوجه سمكة قرش النمر الضخمة، والتي أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم “الأم الكبيرة” ، قبل أن تشبك فكها أسفل رأس أحد الغواصين.

ووثقت اللقطات المروعة اللحظة التي قامت فيها سمكة قرش النمر الوحشي الملقب بـ “الأم الكبيرة” بفكها حول رأس الغطاس قبل أن يطرد الغواصين الأصدقاء الوحش بعيدًا.

ووفقا للفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، والذي تم التقاطه تحت الماء ، شوهد القرش القاتل يدور حول فريسته – مجموعة من 12 غواصًا.

هجوم مباغت

وفي البداية ، بدا الأمر غير ضار حيث تحركت حول المجموعة وتم دفعها بعيدًا، لكن فجأة دخل الوحش الجائع لقتله ، وأمسك برأس أحد الغواصين بينما حاولت المجموعة بشكل محموم إنقاذ صديقهم ليتمكنوا من تحريره من قبضته بعد لحظات فقط.

وكشفت الصحيفة أن الحادثة قبالة ساحل جزيرة بيكا في فيجي ، عندما أخذت مجموعة سياحية السياح في رحلة غوص في عام 2021، إلا أن فيديو الحادثة تم نشره حديثا.

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وتقول التقارير إن مجموعة الغوص كانت واحدة من العديد من المجموعات السياحية التي تلعب بانتظام “الروليت الروسي” مع سمك القرش ، والذي غالبًا ما يقترب من الغواصين ويجب دفعه بعيدًا بالعصي والأعمدة.

صديق الضحية يروي ما حدث

وقال صديق مقرب للضحية، أنه كان سائحًا زائرًا من ماليزيا، وأن سمك القرش النمر الذي بلغ طوله من أربعة إلى خمسة أمتار قرر بشكل غير متوقع مهاجمته.

وقال: “استدار القرش ليعض الغواصين وكان صديقي سيئ الحظ”، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت ، هرع جميع أساتذة الغوص لإبعادها ، لكن الأوان كان قد فات بالفعل.

وأوضح أن رأسه كان في فم سمكة القرش وبعد ذلك تمكن رئيس الغطس من ركلها بعيدًا، وأنه بينما كان القرش يغادر ، تم خلع قناع الضحية وغطاء رأسه.

ولفت إلى أن أفراد المجموعة عادوا بسرعة إلى الشاطئ ، حيث تم نقل الضحية إلى عيادة محلية لتلقي العلاج.

وعولج الضحية من جرح طوله 8 سم وعمق 0.5 سم في رأسه، بحسب تقرير طبي.