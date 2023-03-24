الجمعة, مارس 24, 2023
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سمكة قرش الوحش تشبك فكيها حول رأس غواص في لقطات مرعبة ! (شاهد)

الحادثة وقعت قبالة ساحل جزيرة بيكا في فيجي

كتب خالد الأحمد
سمكة قرش الوحش watanserb.com
سمكة قرش تشبك فكيها حول رأس غواص
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وطن– في مقطع فيديو صادم تم تداوله حديثا، واجهت مجموعة من 12 غواصًا وجهًا لوجه سمكة قرش النمر الضخمة، والتي أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم “الأم الكبيرة” ، قبل أن تشبك فكها أسفل رأس أحد الغواصين.

ووثقت اللقطات المروعة اللحظة التي قامت فيها سمكة قرش النمر الوحشي الملقب بـ “الأم الكبيرة” بفكها حول رأس الغطاس قبل أن يطرد الغواصين الأصدقاء الوحش بعيدًا.

الغواص الذي تم الهجوم عليه من قبل سمكة قرش
الغواص الذي تم الهجوم عليه من قبل سمكة قرش

ووفقا للفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، والذي تم التقاطه تحت الماء ، شوهد القرش القاتل يدور حول فريسته – مجموعة من 12 غواصًا.

هجوم مباغت

وفي البداية ، بدا الأمر غير ضار حيث تحركت حول المجموعة وتم دفعها بعيدًا، لكن فجأة دخل الوحش الجائع لقتله ، وأمسك برأس أحد الغواصين بينما حاولت المجموعة بشكل محموم إنقاذ صديقهم ليتمكنوا من تحريره من قبضته بعد لحظات فقط.

وكشفت الصحيفة أن الحادثة قبالة ساحل جزيرة بيكا في فيجي ، عندما أخذت مجموعة سياحية السياح في رحلة غوص في عام 2021، إلا أن فيديو الحادثة تم نشره حديثا.

لحظة هجوم سمكة القرش على الغواصين
لحظة هجوم سمكة القرش على الغواصين
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وتقول التقارير إن مجموعة الغوص كانت واحدة من العديد من المجموعات السياحية التي تلعب بانتظام “الروليت الروسي” مع سمك القرش ، والذي غالبًا ما يقترب من الغواصين ويجب دفعه بعيدًا بالعصي والأعمدة.

صديق الضحية يروي ما حدث

وقال صديق مقرب للضحية، أنه كان سائحًا زائرًا من ماليزيا، وأن سمك القرش النمر الذي بلغ طوله من أربعة إلى خمسة أمتار قرر بشكل غير متوقع مهاجمته.

اصابة الغواص من قبل سمكة القرش
اصابة الغواص من قبل سمكة القرش

وقال: “استدار القرش ليعض الغواصين وكان صديقي سيئ الحظ”، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت ، هرع جميع أساتذة الغوص لإبعادها ، لكن الأوان كان قد فات بالفعل.

وأوضح أن رأسه كان في فم سمكة القرش وبعد ذلك تمكن رئيس الغطس من ركلها بعيدًا، وأنه بينما كان القرش يغادر ، تم خلع قناع الضحية وغطاء رأسه.

لحظة هجوم سمكة القرش على الغواصين
لحظة هجوم سمكة القرش على الغواصين

ولفت إلى أن أفراد المجموعة عادوا بسرعة إلى الشاطئ ، حيث تم نقل الضحية إلى عيادة محلية لتلقي العلاج.

وعولج الضحية من جرح طوله 8 سم وعمق 0.5 سم في رأسه، بحسب تقرير طبي.

اصابة الغواص بعد هجوم سمكة القرش عليه
اصابة الغواص بعد هجوم سمكة القرش عليه
المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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