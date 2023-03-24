سفير سعودي يحتفل بعيد “النوروز” في سفارة إيرانية! (شاهد)

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وطن– بعد أسبوعين من توقيع اتفاق عودة العلاقات بين البلدين، كشفت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن لقاء جمع بين سفيري السعودية وإيران في طاجيكستان بشكل علني.

وقالت وكالة “مهر” للأنباء إن سفير السعودية لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان حضر احتفالا أقامته السفارة الإيرانية في دوشنبه بمناسبة عيد النوروز.

سفير إيران في طاجيكستان يحتفي بنظيره السعودي

وكان السفير الإيراني في طاجيكستان محمد تقي صابري قد نشر عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا له خلال استقباله نظيره السعودي داخل السفارة الإيرانية.

وكتب صابري في تغريدته: “استضفنا سفير المملكة العربية السعودية الموقر في الاحتفال بعيد النوروز وبدء العام الجديد في السفارة الإيرانية في طاجيكستان”.

وأضاف صابري أن “العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية كدولتين مؤثرتين ومهمتين في العالم الإسلامي في منطقة غرب آسيا يمكن أن تخلق توجها جديدا ودورا متزايدا في خدمة مصالح الدول والشعوب بالمنطقة”، وفقا ما أوردت وكالة “مهر”.

روابط #جمهوری_اسلامی_ایران و #عربستان_سعودى به عنوان دو کشور تاثیرگذار و مهم جهان اسلام در منطقه غرب آسیا می تواند زمینه ساز ایجاد روندی جدید و نقشی افزاینده در خدمت به منافع کشورها و ملت‌های منطقه باشد

میزبان سفیر محترم 🇸🇦در مراسم جشن #نوروز١۴٠٢ در سفارت🇮🇷 در #تاجیکستان بودیم. pic.twitter.com/xzpnHBOibd — mt.saberi (@MtSaberi) March 23, 2023

الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية-الإيرانية

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وكانت إيران والسعودية، قد أعلنتا يوم 10 مارس/آذار الجاري وفي خطوة مفاجئة، استئناف العلاقات في بيان ثلاثي مع الصين، التي استضافت مباحثات سرية بين الطرفين اعتباراً من السادس من الشهر الحالي حتى العاشر منه.

وجاء في بيان ثلاثي صادر عن مباحثات بكين بين إيران والسعودية أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وصل إلى بكين في السادس من الشهر الجاري لإجراء “مباحثات مكثفة لأجل حل نهائي للقضايا بين طهران والرياض”.

ونص البيان على أن المباحثات الإيرانية السعودية في الصين جاءت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية “إذ تقدران وتشكران جمهورية العراق وسلطنة عمان على استضافة مباحثات بين الطرفين خلال عامي 2021 ـ 2022، تقدمان الشكر لجمهورية الصين قيادة وحكومة، على استضافة ودعم المباحثات المنجزة بين البلدين وجهودها في وصولها إلى النتيجة”.

ومن المقرّر أيضاً أن يلتقي وزراء خارجية إيران والسعودية لتنفيذ هذا القرار، والقيام بالتحضيرات اللازمة لتبادل السفراء