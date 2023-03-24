الجمعة, مارس 24, 2023
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سعودية توثّق تغير شكل يديها بعد تخرجها في معهد التدريب النسائي بكلية الملك فهد (فيديو)

الكلية شهدت قبل أيام تخريج الدفعة الرابعة برعاية وزير الداخلية

كتب خالد السعدي
التدريب النسائي بكلية الملك فهد watanserb.com
التدريب النسائي بكلية الملك فهد
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وطن- وثّقت فتاة سعودية، تغير شكلها يديها بعد تلقيها فترة التدريب في معهد التدريب الأمني النسائي بكلية الملك فهد الأمنية، والذي شهد تخريج دفعة جديدة قبل أيام.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر بقوة على موقع تويتر، لقطات من شكل يد الفتاة قبل وبعد حصولها على التدريب، وشوهدت عليها معالم التغيير بشكل ملحوظ، جراء التدريبات التي تلقتها.

وقبل أيام، أقيم حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بكلية الملك فهد الأمنية، برعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وحضور الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج مدير عام كلية الملك فهد الأمنية.

وقالت الكلية، في بيان لها، إن المتدربات حصلن على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

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وصرح اللواء الدعيج، بأن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة.

وأوضح الدعيج أن المتدربات نفذن عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس والرماية وعرض الفصيل الخاص.

وهنأ اللواء الدعيج (896) متدربًا من مختلف الجهات الحكومية، وقد استفادوا من (29) برنامجاً في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية، وكرم المتفوقين والمشرفين العلميين على البرامج، وفق وسائل إعلام سعودية.

المصدر رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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