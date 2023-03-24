سعودية توثّق تغير شكل يديها بعد تخرجها في معهد التدريب النسائي بكلية الملك فهد (فيديو)

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وطن- وثّقت فتاة سعودية، تغير شكلها يديها بعد تلقيها فترة التدريب في معهد التدريب الأمني النسائي بكلية الملك فهد الأمنية، والذي شهد تخريج دفعة جديدة قبل أيام.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر بقوة على موقع تويتر، لقطات من شكل يد الفتاة قبل وبعد حصولها على التدريب، وشوهدت عليها معالم التغيير بشكل ملحوظ، جراء التدريبات التي تلقتها.

فتاة توثق تغير يدها قبل وبعد الدورة العسكرية 👮🏻‍♀️❤️ pic.twitter.com/A4m3qaL50E — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 23, 2023

وقبل أيام، أقيم حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بكلية الملك فهد الأمنية، برعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وحضور الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج مدير عام كلية الملك فهد الأمنية.

وقالت الكلية، في بيان لها، إن المتدربات حصلن على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

🎥 مشاعر فخر وبهجة لخريجات الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بكلية الملك فهد الأمنية. pic.twitter.com/6yC8SI5hTK — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) March 20, 2023

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وصرح اللواء الدعيج، بأن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة.

وأوضح الدعيج أن المتدربات نفذن عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس والرماية وعرض الفصيل الخاص.

وهنأ اللواء الدعيج (896) متدربًا من مختلف الجهات الحكومية، وقد استفادوا من (29) برنامجاً في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية، وكرم المتفوقين والمشرفين العلميين على البرامج، وفق وسائل إعلام سعودية.