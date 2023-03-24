رشيد مباركي يفجر مفاجأة عن “نسبه المجهول” ويتفاخر أمام لجنة التحقيق في البرلمان الفرنسي (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عب مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للصححفي المغربي ومذيع قناة “BFM” الفرنسية المفصول، رشيد مباركي، وهي يفجر مفاجأة عن نسبه.

وخلال خضوعه أمام أعضاء لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية والتي تحقق فيما إن كان قد تلقى دعما من المغرب حول ما أثير في قضيته مؤخرا واتهامه بنشر معلومات مضللة، قال “مباركي” متفاخرا:” عمري 54 سنة ولدت في مدينة تولوز من أم مغربية وأب مجهول”.

🇲🇦🇫🇷 | فضيحة #BFMGate الصحفي المغربي رشيد مباركي الذي تم طرده من القناة بسبب نشر معلومات مضللة يبدأ مداخلته أمام لجنة التحقيق بالبرلمان الفرنسي بالقول: عمري 54 سنة ولدت في مدينة تولوز من أم مغربية وأب مجهول (غير معروف). pic.twitter.com/H9phYgYxsr — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) March 23, 2023

وقال “مباركي” في كلمته أما اللجنة مفندا التهامات التي تحيط به، أن المغرب بلد كبير ذو سيادة وليس في حاجة إلى من يدافع عن مصالحه.

وخلال مرافعته أمام اللجنة، نفى أن يكون المغرب قد دفع له كي يبث أخبارا معينة بحسب ما تم تداوله من طرف بعض الجهات.

وتم تعليق مهام الصحفي المذكور من القناة إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله بسبب تقرير إخباري ذكر فيه “الصحراء مغربية”.

مباركي ينفي تلقه دعما ماليا من المغرب

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وفي هذا الصدد، قال الصحفي رشيد مباركي، أمام لجنة التحقيق التي يرأسها جان فيليب، “لم يسبق للمغرب أبدا أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء”.

ووصف مباركي اتهامه بتلقى أموال من المغرب بـ”الهراء”، قائلا: “المغرب بلد كبير ذو سيادة ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه”.

وخلال حديثه على التقرير الإخباري الذي بسببه تم طرده من عمله، أكد مباركي أنه “في ذلك اليوم، كان هناك خبر يتعلق بافتتاح المنتدى الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا في جنوب المغرب وتحديدا بالداخلة وهي مدينة في الصحراء. لهذا السبب بالنسبة لي هو خبر”.

رد مباركي على جدل استخدم جملة الصحراء الغربية

وفي رده على الجدل الذي تسبب فيه استخدام عبارة “الصحراء المغربية” ضمن نشرة إخبارية، قال مباركي “إن العبارة جاءت في سياق عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد تغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء واعترافها بمغربيتها”.

وأضاف ذات المتحدث: “الموضوع كان عن المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي، وقلت إن هذا المنتدى بين المغرب وإسبانيا أصبح ممكنا بفضل عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، لأنه نتذكر أنه كانت هناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين والحدود كانت مغلقة، عاد الدفئ إلى العلاقات، واعترفت إسبانيا بالصحراء المغربية. هذه هي جملتي بالضبط”.

يشار إلى أن القناة الإخبارية الفرنسية BFM TV كانت قد أوقفت الصحفي المغربي رشيد مباركي، بسبب عبارة “الصحراء المغربية” التي قالها في إحدى نشراته الإخبارية، حيث قالت القناة حينها إنها فتحت تحقيقًا داخليًا، ليتم إيقاف الصحفي المسؤول عن جريدة “جورنال دو لا نوي” عن العمل منذ فتح التحقيق.