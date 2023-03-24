جورجينا تهنّئ المسلمين برمضان بصدر مكشوف عبر إعلان لبخور سعودي! (شاهد)

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وطن– فاجأت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، الجميعَ بظهورها في إعلان لشركة “لافيرن” المحلية السعودية للعطور.

وظهرت جورجيا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك، قائلة: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

جورجينا تصبح تظهر بأعلان للماركة السعودية لافيرن pic.twitter.com/3l1iampXHy — لحظات – MOMENTS (@mennts) March 24, 2023

ونشرت شركة “لافيرن” للعطور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لقاءً قصيراً مع “جورجينا”، تمّ تصويره ضمن كواليس الإعلان.

وخلال اللقاء، عبّرت عن شعورها بالأمان وهي في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تقديرها للقيم العائلية القوية.

روعة الصحراء السعودية

وعبّرت جورجينا عن سعادتها العارمة التي شعرت بها خلال زيارتها للصحراء السعودية، وبالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، وفق قولها.

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وقالت إنّ ما تتمتع به الصحراء السعودية ليلاً؛ هو أمر لا يُصدّق ولا يمكن وصفه.

وفيما يتعلق بشهر رمضان، قالت جورجينا، إنه تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

جورجينا وأجواء رمضان

وقالت، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

وعن وصفها لعطر بخور “لافيرن”، قالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.

View this post on Instagram A post shared by لافيرن – LAVERNE (@laverneksa)

أنا جورجينا على نتفليكس

وجاء هذا في وقتٍ تمّ فيه نقل قصة جورجينا رودريغيز إلى منصة البث الأكثر شهرة في العالم، Netflix، التي رصدت إمكانات في نموذج وشريك كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى جمهور جذاب وفرصة لإظهار الجانب الأكثر خصوصية وحميمية فيها.

بعد نجاح الموسم الأول من ‘I am Georgina’، أطلقت المنصة الجزء الثاني من المسلسل وتأمل أن تحظى بنفس الاستقبال.

تحقيقاً لهذه الغاية، بذلت كلٌّ من المنتجة وجورجينا رودريغيز نفسها كثيراً من الجهد للترويج للموسم الثاني.

وكان من الواضح بالفعل من المقطورة أنّ هذا سيكون أكثر المواسم حميميةً بالنسبة للعارضة، حيث كان سيتعامل مع موضوع فقد طفلها المولود حديثًا.