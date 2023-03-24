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حياتنا

جورجينا تهنّئ المسلمين برمضان بصدر مكشوف عبر إعلان لبخور سعودي! (شاهد)

جورجينا قدّمت إعلاناً لشركة لافيرن السعودية المحلية للعطور

كتب سالم حنفي
جورجينا تهنىء المسلمين برمضان watanserb.com
جورجينا تهنىء المسلمين برمضان خلال إعلان لبخور سعودي
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وطن– فاجأت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، الجميعَ بظهورها في إعلان لشركة “لافيرن” المحلية السعودية للعطور.

وظهرت جورجيا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك، قائلة: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

ونشرت شركة “لافيرن” للعطور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لقاءً قصيراً مع “جورجينا”، تمّ تصويره ضمن كواليس الإعلان.

وخلال اللقاء، عبّرت عن شعورها بالأمان وهي في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تقديرها للقيم العائلية القوية.

روعة الصحراء السعودية

وعبّرت جورجينا عن سعادتها العارمة التي شعرت بها خلال زيارتها للصحراء السعودية، وبالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، وفق قولها.

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وقالت إنّ ما تتمتع به الصحراء السعودية ليلاً؛ هو أمر لا يُصدّق ولا يمكن وصفه.

وفيما يتعلق بشهر رمضان، قالت جورجينا، إنه تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

جورجينا وأجواء رمضان

وقالت، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

وعن وصفها لعطر بخور “لافيرن”، قالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.

أنا جورجينا على نتفليكس

وجاء هذا في وقتٍ تمّ فيه نقل قصة جورجينا رودريغيز إلى منصة البث الأكثر شهرة في العالم، Netflix، التي رصدت إمكانات في نموذج وشريك كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى جمهور جذاب وفرصة لإظهار الجانب الأكثر خصوصية وحميمية فيها.

بعد نجاح الموسم الأول من ‘I am Georgina’، أطلقت المنصة الجزء الثاني من المسلسل وتأمل أن تحظى بنفس الاستقبال.

تحقيقاً لهذه الغاية، بذلت كلٌّ من المنتجة وجورجينا رودريغيز نفسها كثيراً من الجهد للترويج للموسم الثاني.
وكان من الواضح بالفعل من المقطورة أنّ هذا سيكون أكثر المواسم حميميةً بالنسبة للعارضة، حيث كان سيتعامل مع موضوع فقد طفلها المولود حديثًا.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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