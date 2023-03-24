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“أفضل البِر في رمضان”.. الشيخ الخليلي يدعو إلى مساعدة الفلسطينيين ماديا ضد الاحتلال الإسرائيلي

الشيخ الخليلي أكد أن أفضل البر وأبر الإحسان إمداد الشعب الفلسطيني المجاهد بما يحتاج إليه من عون مادي ليظل صامداً في وجه الاحتلال

كتب فهمي الورغمي
الشيخ الخليلي يدعو مساعدة الفلسطينيين watanserb.com
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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وطن– وجه مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، دعوته إلى إمداد الشعب الفلسطيني بما يحتاج إليه من عون مادي، لمساعدته في الصمود بوجه الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

الشيخ الخليلي يدعو لدعم الفلسطينيين ماديا

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان شاركه عبر صفحته الرسمية على تويتر “شهر رمضان المبارك موسم رابح للأعمال الصالحة، فينبغي لكل من أراد الخير لنفسه وقد آتاه الله من فضله أن يسارع إلى الخيرات في هذا الشهر”.

وأضاف إن “من أفضل البر وأبر الإحسان إمداد الشعب الفلسطيني المجاهد بما يحتاج إليه من عون مادي ليظل صامداً في وجه الاحتلال”.

وتابع الخليلي: “شهر رمضان المبارك موسم رابح للأعمال الصالحة؛ فالحسنة تضاعف فيه أضعافاً كثيرة، فمن تقرب إلى الله فيه بنافلة كان كمن تقرب بفريضة، ومن تقرب بفريضة فكأنما تقرب بسبعين فريضة”.

‎وختم مفتي سلطنة عمان بيانه قائلا “كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فينبغي لكل من أراد الخير لنفسه وقد آتاه الله من فضله أن يسارع إلى الخيرات في هذا الشهر”.

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والشيخ الخليلي هو من أكثر الداعمين لمطالب الشعب الفلسطيني في قضيتهم العادلة، كما أنه دائم الدعوة لمناصرتهم والوقوف إلى جانبهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

الشيخ الخليلي يلقتي ذاكر نايك

التقى الشيخ الخليلي، أمس الخميس، الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك، على هامش زيارة الأخير إلى السلطنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث سيقدم عددا من المحاضرات بداية من مساء اليوم، الخميس، الأول من الشهر الفضيل.

وكان للقاء الشيخ الخليلي بذاكر نايك صدى كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة والمنطقة العربية، خاصة لما يشتهر به الطرفان من إصرار ورغبة في إعلاء كلمة الحق رغم كل شيء.

وكان لمواقف الشيخ الخليلي الراسخة والمبدئية المنحازة دائما وأبدا إلى قضايا المسلمين العادلة بداية من فلسطين وصولا إلى كشمير وبورما وغيرها، كان لها دور كبير في تثبيت مكانته بين أكثر العلماء المسلمين ثقة وحظوة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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