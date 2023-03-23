وليد قشران يقلد كريستيانو رونالدو في أولى حلقات “ستوديو 23” (فيديو)

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وطن – برع الفنان السعودي وليد قشران، في تقليد شخصية لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن حلقة برنامج “ستوديو 23″، المذاع على قناة mbc السعودية.

وبدا في المقطع مقلد شخصية رونالدو “وليد قشران” وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس الدون، كما بدا بملامح قريبة منه بواسطة المكياج.

وأظهر الفيديو الشاب الذي يقلد رونالدو وهو يتحدث مع شخص آخر يجسد دور الحكم، والذي اعترض على تسجيل هدف بسبب التسلل، فيما اعترض الشخص الذي يقلد رونالدو وبدا يجادله وتم احتساب الهدف فيما يسمع صوت المعلق فهد العتيبي.

محطة مفلسة

ويصنف برنامج “ستديو” بجميع أجزائه السابقة على أنه اجتماعي كوميدي ساخر، حول بطل يمتلك استوديو وهو محطة مفلسة من الناحية المادية. وسط مجموعة من الأحداث الشيقة المثيرة الكوميدية الضاحكة، التي يعشقها الجمهور السعودي والكويتي والخليجي في العموم.

ويعود نخبة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج في عملٍ يتضمن مزيجاً من المشاهد التمثيلية والغنائية إضافة إلى فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصيات العالمية المعروفة.

رونالدو يهنئ المسلمين بحلول رمضان

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وكان النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مهاجم النصر السعودي هنّأ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة مباركة بالعربية وكتب عليها: “رمضان مبارك لجميع المسلمين”.

Ramadan Mubarak to all Muslim!🙏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/D9QoB5eyjd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 22, 2023

ولم يسبق للنجم البرتغالي تهنئة المسلمين بشهر رمضان بهذه الطريقة لكن تواجده بالمملكة العربية السعودية ولعبه مع فريق النصر سيجعلانه يعيش أجواء شهر رمضان عن قرب في بلد إسلامي.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده مع النادي الإنكليزي.

رونالدو والدوري السعودي

وكان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أشار الى انه مر بمرحلة سيئة في مسيرته الاحترافية وانه ليس لديه أي مشاكل في الاعتراف بذلك، خلال الفترة الاخيرة التي قضاها مع نادي مانشستر يونايتد، مؤكداً ان الحياة تمضي وانه عرف الأصدقاء الحقيقيين في تلك اللحظة الصعبة.

وأضاف رونالدو بحسب وسائل إعلام سعودية انه عندما يكون الشخص في قمة الجبل غالباً هو لا يرى ما يوجد في الاسفل.

وامتدح رونالدو الدوري السعودي واصفاً إياه بالدوري التنافسي للغاية، وأضاف نجم نادي النصر في مؤتمر صحفي: أعتقد بأن عليكم النظر للدوري العربي السعودي بطريقة مختلفة.

حديث الأسطورة كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ❤️pic.twitter.com/qqkGGkW052 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 22, 2023

واستدرك أن الدوري السعودي لا يشبه “البريميرليغ” لكنه تنافسي لأبعد حد وتابع هذا الدوري جعلني اتفاجىء بشكل ايجابي، وهو دوري متوازن للغاية.. الأندية فيه جيدة اللاعبين العرب جيدين”

وعبر رونالدو عن اعتقاده بأن الدوري السعودي بعد سنوات مع الإستمرار بالخطة التي يريدونها سيكون رابع أو خامس أو سادس أقوى دوري تنافسي في العالم .

يذكر ان النجم البرتغالي ساهم مع النصر في 11 هدفًا حتى الآن خلال خوضه 10 مباريات، حيث سجل تسعة أهداف وصنع اثنين آخرين، وأصبح رونالدو أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي (5 مباريات) الذي بدأ في موسم 2008-2009.