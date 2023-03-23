الخميس, مارس 23, 2023
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حياتنا

وليد قشران يقلد كريستيانو رونالدو في أولى حلقات “ستوديو 23” (فيديو)

بدا في المقطع مقلد شخصية "رونالدو" وليد قشران وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس نجم النصر كما بدا بملامح قريبة منه

كتب خالد الأحمد
وليد قشران يقلد كريستيانو رونالدو watanserb.com
وليد قشران يقلد كريستيانو رونالدو باحترافية عالية
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وطن – برع الفنان السعودي وليد قشران، في تقليد شخصية لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن حلقة برنامج “ستوديو 23″، المذاع على قناة mbc السعودية.

وبدا في المقطع مقلد شخصية رونالدو “وليد قشران” وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس الدون، كما بدا بملامح قريبة منه بواسطة المكياج.

وأظهر الفيديو الشاب الذي يقلد رونالدو وهو يتحدث مع شخص آخر يجسد دور الحكم، والذي اعترض على تسجيل هدف بسبب التسلل، فيما اعترض الشخص الذي يقلد رونالدو وبدا يجادله وتم احتساب الهدف فيما يسمع صوت المعلق فهد العتيبي.

محطة مفلسة

ويصنف برنامج “ستديو” بجميع أجزائه السابقة على أنه اجتماعي كوميدي ساخر، حول بطل يمتلك استوديو وهو محطة مفلسة من الناحية المادية. وسط مجموعة من الأحداث الشيقة المثيرة الكوميدية الضاحكة، التي يعشقها الجمهور السعودي والكويتي والخليجي في العموم.

ويعود نخبة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج في عملٍ يتضمن مزيجاً من المشاهد التمثيلية والغنائية إضافة إلى فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصيات العالمية المعروفة.

رونالدو يهنئ المسلمين بحلول رمضان

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وكان النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مهاجم النصر السعودي هنّأ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة مباركة بالعربية وكتب عليها: “رمضان مبارك لجميع المسلمين”.

ولم يسبق للنجم البرتغالي تهنئة المسلمين بشهر رمضان بهذه الطريقة لكن تواجده بالمملكة العربية السعودية ولعبه مع فريق النصر سيجعلانه يعيش أجواء شهر رمضان عن قرب في بلد إسلامي.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده مع النادي الإنكليزي.

رونالدو والدوري السعودي

وكان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أشار الى انه مر بمرحلة سيئة في مسيرته الاحترافية وانه ليس لديه أي مشاكل في الاعتراف بذلك، خلال الفترة الاخيرة التي قضاها مع نادي مانشستر يونايتد، مؤكداً ان الحياة تمضي وانه عرف الأصدقاء الحقيقيين في تلك اللحظة الصعبة.

وأضاف رونالدو بحسب وسائل إعلام سعودية انه عندما يكون الشخص في قمة الجبل غالباً هو لا يرى ما يوجد في الاسفل.

وامتدح رونالدو الدوري السعودي واصفاً إياه بالدوري التنافسي للغاية، وأضاف نجم نادي النصر في مؤتمر صحفي: أعتقد بأن عليكم النظر للدوري العربي السعودي بطريقة مختلفة.

واستدرك أن الدوري السعودي لا يشبه “البريميرليغ” لكنه تنافسي لأبعد حد وتابع هذا الدوري جعلني اتفاجىء بشكل ايجابي، وهو دوري متوازن للغاية.. الأندية فيه جيدة اللاعبين العرب جيدين”

وعبر رونالدو عن اعتقاده بأن الدوري السعودي بعد سنوات مع الإستمرار بالخطة التي يريدونها سيكون رابع أو خامس أو سادس أقوى دوري تنافسي في العالم .

يذكر ان النجم البرتغالي ساهم مع النصر في 11 هدفًا حتى الآن خلال خوضه 10 مباريات، حيث سجل تسعة أهداف وصنع اثنين آخرين، وأصبح رونالدو أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي (5 مباريات) الذي بدأ في موسم 2008-2009.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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