هبة عبوك تخرج عن صمتها في أول حوار لها بعد قضية الاغتصاب المتورط بها زوجها.. ماذا قالت؟!

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وطن- قرّرت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، وزوجة لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الخروجَ عن صمتها من خلال إجراء مقابلة مع إحدى مجلات الموضة.

ووفقاً لموقع “okdiario” الإسباني، فقد أجابت هبة عبوك على الأسئلة التي طرحها عليها الصحفي في مجلة “InStyle” دون ذكر أو تسمية زوجها وأب طفليها، لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في أي وقت.

“تحب العيش في مدريد”

وخلال المقابلة، اعترفت هبة عبوك بأنها تحب العيش في العاصمة الإسبانية مدريد بشكل أفضل، قائلة: “الباريسيون رماديون إلى حد ما مثل الطقس هناك. أفتقد مدريد وأعتقد أنني سأعود قريبًا”.

وأشار الموقع إلى أنه ربما تكون تصريحاتها قبل أن تنفّذ رغبتها، لأنها الآن مقيمة فعلياً في إسبانيا مع طفليها بعيدًا عن أشرف الذي لا يزال في باريس.

وقالت: “سافرت دائمًا مع أطفالي؛ أنا أحب النوم تحت نفس السقف معهم. وهذه الرحلة هي الأولى التي أقوم بها بدون نعيم، طفلي البالغ من العمر سنة واحدة”.

وأردفت: “لقد توقفت للتو عن الرضاعة الطبيعية معه ولدي بالفعل المزيد من الحرية. أريد أن أعود إلى عملي وسيكون هناك تصوير بعيدًا عن المنزل؛ لا بد لي من التعود على ذلك”.

تكرس حياتها لأطفالها

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وخلال المقابلة، أكدت هبة عبوك أنها ملتزمة جدًا بتربية أطفالها (الأكبر، أمين، يبلغ من العمر 3 سنوات)، قائلة: “أستيقظ، وأتناول الإفطار معهم، وآخذ أكبرهم إلى المدرسة. ثم أقوم ببعض النشاط البدني مثل: الملاكمة أو اليوجا أو الرقص أو البيلاتيس لبَدء اليوم بقوة كبيرة، وأحضر اجتماعًا وأعتني بطفلي، بالطبع، الذي لا يزال صغيرًا جدًا”.

هبة عبوك قررت الانفصال عن حكيمي قبل فضيحة الاغتصاب

في وقت سابق، كشفت هبة، أنها قررت الانفصال عن حكيمي لأسباب عدة وقبل واقعة الاتهام الموجّهة لزوجها أشرف حكيمي.

ووفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الغربية، فإنّ هبة عبوك سبق وأن أسرّت لمقربيها، أنّ عامل السن الفارق بينهما، وعقلية حكيمي لا تتوافق مع عقليتها.

لتأتي الواقعة وتزيد الطين بلّة بخصوص علاقتهما معاً، مما دفع بالممثلة إلى تسريع إجراءات الانفصال، مع تجنّب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تنشر أيّ شيء في حساباتها خاصة على إنستغرام، منذ 26 فبراير الماضي.