الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدموقع عبري: العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو سقطت في أزمة خطيرة!
الهدهد

موقع عبري: العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو سقطت في أزمة خطيرة!

موقع "واللا" أكد على أن تزايد الضغط الدولي على إسرائيل نابع من قرارات وبيانات متهورة لوزراء الحكومة

كتب باسل النجار
العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو watanserb.com
العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو
- Advertisement -

وطن- قال موقع “واللا” العبري أنه في أقل من 3 أشهر ، وصلت الحكومة الإسرائيلية إلى أزمة مع إدارة جو بايدن، حيث اوضح مسؤولين أميركيين كبار إن الجمع بين الثورة القانونية وتصريحات سموتريتش وقانون إلغاء فك الارتباط كان أكثر من اللازم بالنسبة لهم.

وبحسب الموقع، كانت الخطوة غير العادية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية عندما استدعت سفير إسرائيل في واشنطن ، مايك هرتسوغ ، لإجراء محادثة استجواب ، تهدف إلى إرسال إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه بعد أقل من ثلاثة أشهر من أداء اليمين ، ملأت مواقف حكومته اليمينية الساحات.

وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية “هذا نابع من الحقيقة أن هذه الحكومة ببساطة قد ذهبت بعيداً- الاصلاح القانوني وتصريحات سموتريتش والان قانون الغاء خطة فك الارتباط في شمال الضفة الغربية – لقد كان ببساطة اكثر من اللازم بالنسبة لنا “.

وقال الموقع إنه حقيقة في مثل هذا الوقت القصير سقطت العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في أزمة خطيرة، مؤكدا أن جزء كبير من أسباب الانتقاد في العالم وتزايد الضغط الدولي نابع من قرارات وبيانات متهورة لوزراء الحكومة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وعلى الرغم من أن نتنياهو يرأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل ، إلا أنه عندما تولى منصبه ، قررت إدارة بايدن تجنب المواجهة معه وأملت أن يكون من الممكن العمل معًا على المصالح المشتركة ، مثل احتواء إيران وتوسيع اتفاقية إبراهيم. .

وبحسب الموقع، فإن تنياهو نفسه حاول تهدئة مخاوف العالم بشأن حكومته. وأكد لكبار المسؤولين في إدارة بايدن وكذلك في المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية أنه “سيكون بيديه على عجلة القيادة” وليس شركاءه المتطرفين في التحالف.

- Advertisement -

وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنهم يعلمون أن الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مسألة وقت فقط ، لكنهم حاولوا تأخيرها قدر الإمكان. في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة ، حافظ الأمريكيون على ضبط نفس نسبي ، حتى في مواجهة تحركات مثل الإعلان عن تعزيز التخطيط والبناء على نطاق غير مسبوق في مستوطنات الضفة الغربية وتدريب البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وبدأت بوادر التدهور الأولى بعد تصريح وزير المالية سموتريتش حول محو قرية حوارة الفلسطينية. صُدم الأمريكيون من الكلمات التي جاءت بعد يوم واحد من القمة السياسية – الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين التي عقدوها في العقبة مع الأردن ومصر.

وأدت كلمات سموتريتش إلى حقيقة أن البيت الأبيض ، لأول مرة منذ تشكيل الحكومة ، أعلن رسميًا أن الحكومة الأمريكية ستقاطع وزير المالية الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن، حتى أن الأمريكيين ناقشوا لعدة أيام إمكانية عدم الموافقة على طلب التأشيرة الخاص به.

وزير المالية سموتريتش
وزير المالية سموتريتش

وجاءت نقطة الانهيار هذا الأسبوع، حيث كانت البداية يوم الأحد ، بمكالمة هاتفية غير عادية أجراها بايدن مع نتنياهو ، أعرب خلالها الرئيس الأمريكي عن قلقه لرئيس الوزراء بشأن خطته لإضعاف نظام العدالة.

وما تبع ذلك كان إدانة شديدة من الإدارة الأمريكية لادعاء سموتريتش أن الشعب الفلسطيني “اختراع” وظهوره بجوار خريطة “أرض إسرائيل الكاملة”.

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الموافقة على قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية ليلة الاثنين، حيث اعتبرت إدارة بايدن هذه الخطوة انتهاكًا للالتزام الذي قدمته حكومتان إسرائيليتان ، بما في ذلك الحكومة الحالية ، للولايات المتحدة.

خلف الكواليس

وهاجمت وزارة الخارجية الأمريكية القانون الجديد بشدة خلال المؤتمر الصحفي اليومي للصحفيين مساء الثلاثاء، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قررت اتخاذ خطوة دبلوماسية أخرى غير عادية.

وبعد ساعات قليلة من ذلك المؤتمر الصحفي ، رن الهاتف في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، و أعلن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية على الطرف الآخر من الخط أنه تم استدعاء السفير هيرزوغ في مهلة قصيرة لإجراء مكالمة مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.

وبحسب الموقع، فإن آخر مرة تم استدعاء سفير إسرائيلي لمثل هذه المحادثة غير العادية كانت في مارس 2010 ،عندما أعلنت إسرائيل الترويج للبناء في جارتها تارمات شلومو في القدس الشرقية خلال زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك ، جو بايدن ، إلى إسرائيل.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثة بين شيرمان والسفير هرتسوغ إنها كانت صعبة ومتوترة، حيث أخبر شيرمان هرتسوغ أن القانون الجديد ينتهك الالتزام الذي أعطته إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع للولايات المتحدة والأردن ومصر في قمة شرم الشيخ ، والتي بموجبها لن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد في الغرب. بنك.

وفي نهاية اللقاء اتخذ الأمريكيون خطوة أخرى غير عادية ونشروا بيانا صحفيا حول وجوده.تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى توضيح مدى غضبهم علنًا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
المصدرموقع "واللا" العبري، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الإمارات والأردن يدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

الهدهد

تصريحات وزيرة إسرائيلية عن “إمارة محمد بن راشد” فجرت غضب الإماراتيين

الهدهد

البرلمان الأردني يصوت لصالح طرد السفير الإسرائيلي ردا على خريطة سموتريتش

الهدهد

انفجار لغم في جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان.. أحدهم بترت ساقه! (شاهد)

الهدهد

الأمير الحسين يرد على الوزير الإسرائيلي المتطرف “سيموترتش” بفيديو عسكري! (شاهد)

الهدهد

رد ناري من الأمير الحسن بن طلال على وقاحة بتسلئيل سموتريتش

الهدهد

“الخيار العسكري مطروح”.. كاتب إسرائيلي يحذر من نووي سعودي مقابل التطبيع

الهدهد

فاشية سموتريتش تُنهي وجود الأردن بـ”خريطة لإسرائيل الكبرى” وتل أبيب تتبرأ من وزيرها

الهدهد

بعد “محو حوارة”.. سموتريتش ينفي وجود شعب فلسطيني!

الهدهد

إسرائيل تتحكم في الأمن السيبراني الإماراتي بـ منظومة قبة حديدية (تفاصيل)

الهدهد

أسرار جديدة يكشفها محقق “FBI” عن صدام حسين حول رأيه في ابن لادن وأصحاب اللحى!

الهدهد

الإمارات تقدم 3 مليارات دولار لإعادة إعمار حوارة.. ما علاقة التوتر مع إسرائيل؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

تخلّص من السمك على الفور إذا رأيت هذا لأنه قد يكون خطيرًا للغاية..

زوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو)

احذر! هذا هو المشروب الذي يجب ألا تعطيه للأطفال عند السفر بالطائرة

5 أشياء تلفت نظر صاحب العمل خلال المقابلة

“سانشيز” يخضع مجدداً.. إسبانيا تستعد لتسليم السيطرة على سماء الصحراء الغربية للمغرب!

جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC