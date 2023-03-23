الخميس, مارس 23, 2023
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ملف تعمل عليه كل يوم.. رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها

انهيار تونس سيكون له تأثير فوري على الاتحاد الأوروبي من حيث عدم الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط

كتب فهمي الورغمي
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني watanserb.com
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
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وطن- عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خشيتها من انهيار تونس وما سيمثله ذلك من كارثة لإيطاليا وباقي دول الاتحاد الاوروبي.

وفي إحاطة له أمام مجلس النواب الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي، عبرت “ميلوني” عن دعمها للملف التونسي لدى صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض، محذرة من انهيار الوضع في البلد الأفريقي.

ووفقا لما نقله موقع “موروكو إنتليجنس”، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إنها قلقة للغاية من احتمال انهيار تونس.

وأوضحت أن ” المشكلة الهائلة المرتبطة بعدم الاستقرار في تونس وانهيارها في نهاية المطاف ؛ مشكلة غير قابلة للحل منذ تعليق صندوق النقد الدولي المفاوضات “.

وأكدت على انها تعمل على هذا الملف “كل يوم”، مستنكرة إيطاليا وحيدة لمواجهة مشكلة لا يمكنها مواجهتها بمفردها.

وتابعت:”سنواجه مشاكل متعددة الأبعاد إذا حدث انهيار في تونس مع تأثير فوري على الاتحاد الأوروبي من حيث عدم الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط “.

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رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها
رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها

حشد الدعم

وكانت صحيفة “إل فوغيو” الإيطالية، قد كشفت الأسبوع الماضي، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني طلبت من الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى إعانة تونس لمجابهة أزمتها الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة أن “ميلوني طلبت من رئيسي إسرائيل والإمارات وأمير قطر مساعدة تونس”، كما طالبت السفارة الإيطالية في الولايات المتحدة والمسؤولين الإيطاليين في صندوق النقد الدولي بإقناع إدارة الصندوق بمنح قرض بقيمة ملياري دولار لتونس بهدف المساهمة في وقف الهجرة السرية المتزايدة من السواحل التونسية نحو إيطاليا.

وفي 3 آذار/ مارس، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني عقب لقائها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بأن الإمارات بإمكانها لعب دور رئيسي في عدد من القضايا التي تهم إيطاليا مثل استقرار ليبيا والصعوبات المالية التي تواجهها تونس، مشيرة إلى أن المشكلتين ترتبطان بتدفقات الهجرة.

المصدرتويتر، صحيفة "إل فوغيو" الإيطالية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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