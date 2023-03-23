ملف تعمل عليه كل يوم.. رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها

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وطن- عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خشيتها من انهيار تونس وما سيمثله ذلك من كارثة لإيطاليا وباقي دول الاتحاد الاوروبي.

وفي إحاطة له أمام مجلس النواب الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي، عبرت “ميلوني” عن دعمها للملف التونسي لدى صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض، محذرة من انهيار الوضع في البلد الأفريقي.

ووفقا لما نقله موقع “موروكو إنتليجنس”، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إنها قلقة للغاية من احتمال انهيار تونس.

وأوضحت أن ” المشكلة الهائلة المرتبطة بعدم الاستقرار في تونس وانهيارها في نهاية المطاف ؛ مشكلة غير قابلة للحل منذ تعليق صندوق النقد الدولي المفاوضات “.

وأكدت على انها تعمل على هذا الملف “كل يوم”، مستنكرة إيطاليا وحيدة لمواجهة مشكلة لا يمكنها مواجهتها بمفردها.

وتابعت:”سنواجه مشاكل متعددة الأبعاد إذا حدث انهيار في تونس مع تأثير فوري على الاتحاد الأوروبي من حيث عدم الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط “.

🇮🇹🇹🇳| La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est dite très inquiète d'un éventuel effondrement de la Tunisie. « L'énorme problème lié à l'instabilité de la Tunisie et son éventuel effondrement ; un problème insoluble depuis que le FMI a suspendu les négociations… pic.twitter.com/aC9jgQDi9z — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) March 22, 2023

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حشد الدعم

وكانت صحيفة “إل فوغيو” الإيطالية، قد كشفت الأسبوع الماضي، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني طلبت من الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى إعانة تونس لمجابهة أزمتها الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة أن “ميلوني طلبت من رئيسي إسرائيل والإمارات وأمير قطر مساعدة تونس”، كما طالبت السفارة الإيطالية في الولايات المتحدة والمسؤولين الإيطاليين في صندوق النقد الدولي بإقناع إدارة الصندوق بمنح قرض بقيمة ملياري دولار لتونس بهدف المساهمة في وقف الهجرة السرية المتزايدة من السواحل التونسية نحو إيطاليا.

وفي 3 آذار/ مارس، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني عقب لقائها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بأن الإمارات بإمكانها لعب دور رئيسي في عدد من القضايا التي تهم إيطاليا مثل استقرار ليبيا والصعوبات المالية التي تواجهها تونس، مشيرة إلى أن المشكلتين ترتبطان بتدفقات الهجرة.